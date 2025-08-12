Český šampion učí jezdit po zadním kole. Na motorce ale umí i stojku

Pískot gum a jekot vytočeného motoru se často ozývá z letiště v Blatné. Právě tady Martin Krátký, mistr Evropy a několikanásobný mistr České republiky ve stuntridingu, učí jízdu po zadním kole, takzvané wheelie.

Letos devětatřicetiletý usměvavý sympaťák má za sebou víc než dvě dekády jezdeckých zkušeností.

Z nouze ctnost

Kromě kurzů se sedminásobný mistr republiky z let 2013 až 2021 a mistr Evropy z roku 2017 (na mistrovství světa v roce 2014 byl druhý) věnuje i vystoupením na různých akcích. Občas se objeví i před kamerou. „Nějaký videoklip, nějaká reklama, pár věcí už jsem točil,“ usmívá se.

K založení netradiční školy Martina přivedl covid. „Měl jsem naplánovanou spoustu vystoupení po Evropě, ale přišla pandemie v roce 2020 a všechno se zrušilo. Přemýšlel jsem, jak zůstat u motorek. Napadlo mě zkusit udělat kurz jízdy po zadním kole – a ono to chytlo. Už je to pět let a pořád jedu,“ líčí.

Motorka na míru

Motorka, na které učí jezdit po zadním, není běžný stroj. „Je téměř celá předělaná. Se sériovou motorkou nemá moc společného, ale to nám nevadí – spojka a plyn tam jsou, a to je to hlavní,“ popisuje.

A právě díky mnoha úpravám (Martin Krátký je popisuje ve videu) je stroj ideální pro tréninkové účely. „Začneme zlehka – přizvednutím předního kola. Postupně, podle toho, jak budeš šikovnej, se dostaneme dál. A nakonec zkusíš tu samou techniku na své vlastní motorce,“ vysvětluje Martin postup výcviku.

Na kurzech se Martinovi střídá pestrá směsice lidí. „Chodí mladší i starší, sem tam nějaká žena, ale nejčastěji je to věkovka kolem padesáti. A nejde o žádné výstřední šílence – spíš o motorkáře, kteří chtějí posunout své schopnosti dál,“ popisuje.

„Motorky jsou pro holky taky atraktivní, ale obecně bych řekl, že víc to přitahuje chlapy. Dřív to asi bylo i o tom balit holky, teď už mám dlouholetou přítelkyni, tak se soustředím jen na ježdění,“ směje se Martin.

Martin zdůrazňuje důležitost jezdecké přípravy. „Ideální je mít pár let za sebou na velké motorce. Není to tak, že začnu jezdit a hned zkusím wheelie. Je potřeba zvládnout základní ovládání, pak se dá jít dál.“

Sám začínal v roce 2002, tedy už před 23 lety. „Nejdřív jsem se naučil ovládat motorku na dvou kolech, až pak jsem začal zkoušet zadní.“

Pády? Ty k tomu patří. „Za ty roky jich pár bylo, většinou naraženiny, odřeniny. Ale vzhledem k tomu, kolik toho mám za sebou, to není špatný skóre,“ říká s úsměvem

Stojka? Od skříně až na motorku

Evropský šampion ale umí i onačejší věci. Stojka je jeho parádní trik. „Začal jsem doma o skříň, pak na motorce na stojánku, a pak přišel šok, když jsem to měl udělat za jízdy. Ale nakonec jsem to natrénoval i tam. Je to jen o trpělivosti,“ popisuje.

Wheelie

podle wikipedie

Wheelie je manévr, při kterém se přední kola zvednou ze země. Wheelie je obvykle spojeno s jízdním kolem a motocyklem, ale může být provedeno i s jinými vozidly, jako jsou např. automobily, a to zejména dragstery.

První wheelie bylo provedeno v roce 1890 Danielem J. Canarym, krátce poté, co se moderní jízdní kola stala populárními.

Wheelie je častým akrobatickým kouskem na motocyklu. Plyn a zadní brzda se používá pro kontrolu nad manévrem, zatímco jezdec využívá svou tělesnou hmotnost a řídítka k udržení rovnováhy nad strojem.

V některých zemích, jako je např. Spojené království, USA a Česká republika, je wheelie na pozemních komunikacích zakázáno a motocyklista za něj může být stíhán.

Někteří uživatelé invalidních vozíku se mohou naučit balancovat vozík na jeho zadních kolech a mohou tak udělat wheelie. To jim umožňuje překonat obrubníky a manévrovat přes malé překážky.

