Strakonický poklad objevili v USA. Proslavený závodní nezmar je tam legendou

Závodní dvoutakt ČZ 400 typ 981 s velkým jednoválcem 381 cm³ a hmotností pouhých 106 kilo uměl nabídnout výkon až 47 koní, přitom byl jen o tři kila těžší než dvěstěpadesátková verze. Od ostatních modelů se motorka odlišovala hranatou nádrží, díky které si za mořem vysloužila přezdívku „coffin-tank“ nebo rovnou coffin = rakev. I proto tehdejší američtí dealeři zdůrazňovali, že jde o mašinu výhradně pro velmi zkušené jezdce. „This CZ is not for the feint-hearted!“ A tento model za mořem dodnes jezdí veteránské závody a je vyhledávaným kouskem.



Proč jen v Americe? Přestože se model ČZ 400 typ 981 v letech 1970 až 1976 vyrobil v počtu téměř 14 tisíc kusů, veškerá produkce České zbrojovky šla na export. Doma zůstalo jen pár kusů pro reprezentanty z oddílu Dukla a Svazarmu, valná většina motocyklů závodila v USA.

Mezi její úspěchy patřilo kromě motokrosových mistrovství světa také několik šestidenních. Za jejími řídítky zazářily hvězdy jako John DeSoto, který vyhrál Elsinore GP v roce 1970 ve startovním poli čítajícím přes 1700 soupeřů. Právě DeSoto chválil Čezetu za její neuvěřitelnou odolnost, zvláště pak v případě převodovky, která vydržela řazení bez spojky po celý závod.

V aukci tak na budoucího majitele čeká výjimečná bublina v moři času, kde je zakonzervována slavná závodní historie. Motocykl má ještě originální průvodní list a seznam náhradních dílů. Je téměř jisté, že úplně nová a naprosto nejetá ČZ 400 981 na světě neexistuje.

Majitel bude mít velké dilema, zda motocykl nechat ve svém původním balení, nebo jej zprovoznit a uložit do sbírky. Snímky zprovozněného motocyklu pocházejí také z americké aukce, kde byl tento renovovaný veterán před pár lety vydražen v přepočtu za půl milionu korun.