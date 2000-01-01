O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na Autodromu v Sosnové se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations. Atraktivní podívaná, která diváky baví, byla okořeněna úspěchy českého týmu. S fotoaparátem dorazil také český prezident Petr Pavel, velký fanoušek motorek.
Autor: Jan Altner, pro iDNES.cz
Součástí nabitého víkendu byl také finálový podnik vybraných kategorií českého mistrovství OPEN MČR Supermoto.
Autor: Jan Altner, pro iDNES.cz
Supermoto je atraktivní disciplína na pomezí silničních závodů a motokrosu. Trať kombinuje asfaltové pasáže s terénními úseky, což dává vzniknout napínavým soubojům plným driftů, skoků a intenzivní kontaktní jízdy.
Autor: Jan Altner, pro iDNES.cz
Samotné SuperMoto of Nations je pak vrcholem sezony, a to na světové úrovni. Na start se nepostaví jednotlivci sami za sebe, ale národní týmy, které mezi sebou soupeří o titul nejlepší supermoto reprezentace světa. V každém družstvu startují tři jezdci.
Autor: Jan Altner, pro iDNES.cz
Do Vysokého Mýta dorazilo 18 týmů z celé Evropy.
Autor: Jan Altner, pro iDNES.cz
Česká republika měla zastoupení nejen v hlavní seniorské kategorii ve složení Milan Sitnianský, Jonáš Nedvěd a Erik Provazník, ale také mezi juniory, které reprezentovali Jan Ulman, Matěj Kokeš a Denis Fligr.
Autor: Jan Altner, pro iDNES.cz
Na startu nechyběly velmoci světového supermota: Francie, Německo, Rakousko nebo Itálie. Největší hvězdou víkendu byl pětinásobný mistr světa Marc-Reiner Schmidt, který vedl německou reprezentaci.
Autor: Jan Altner, pro iDNES.cz
Čeští jezdci i fanoušci měli hned dva důvody k radosti. Juniorský i seniorský tým si z Vysokého Mýta odvezl ve svých kategoriích třetí místa.
Autor: Jan Altner, pro iDNES.cz
V juniorech ovládli pořadí Francouzi, mezi seniory pak zvítězil tým Rakouska.
Autor: Jan Altner, pro iDNES.cz
Český prezident Petr Pavel dorazil na závody do Sosnové s fotoaparátem.
