Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy
Elektrický obr Ioniq 9 přibzučel do Česka. Projeli jsme nejdražší hyundai
Když pomineme nabroušené příbuzné, N varianty bateriových Hyundaiů Ioniq 5 a 6, je devítka opravdovou vlajkovou lodí korejské značky. Za obrovitý koráb amerického střihu jde zlehka zaplatit dva...
Antilexus z Číny má na mušce kodiaq a spol. V Omodě 9 můžete i meditovat
Omoda 9 je jedním z nejambicióznějších přírůstků z Číny, jejichž cílem je konkurovat zavedeným hráčům, jako jsou Škoda Kodiaq a Volkswagen Tiguan, a dokonce i prémiovým modelům od Lexusu či Volva....
O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....
Nejstarší české auto s espézetkou vyrazí na závod do kopce. Je mu 123 let
Nic staršího v Česku „na značkách“ nepotkáte. Autocar Model E z roku 1902 je s největší pravděpodobností nejstarší vůz, který může legálně do provozu. Jeho majitel s ním o víkendu vyrazí na...
Autolahůdkářství na Mallorce ukrývá poklady. Pojďte na prohlídku, je zdarma
Když se řádění ve vlnách nebo na baru v Palma de Mallorce omrzí, můžete zavítat do ráje milovníků aut. Německé „motorworldy“ jsou magnetem pro „autaře“. Místa kde svá auta usklaďnují, klábosí o nich...
Mezinárodní den kávy slaví i automobilky. Sloužila dokonce i k pohonu
Dnes je Mezinárodní den kávy a její spojení s automobily je mnohem pestřejší než jen symbol na přístrojové desce, který dává vědět, že si máte dát pauzu během jízdy. Auta se po kávě jmenují, některá...
Konec slavných černých taxíků v Londýně se blíží. Náročná profese vymírá
Sychravé počasí, dvoupatrové autobusy, Big Ben a Tower Bridge, červené telefonní budky. A jak sami nejspíš doplníte, k výčtu maličkostí, které v očích cestovatelů činí Londýn Londýnem, neodlučně...
O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....
Čínský exportní tygr již loví i v české kotlině. Chery sází na SUV a hybridy
Čínská automobilka Chery v České republice oficiálně zahájila prodej stejnojmenných modelů, a doplňuje tak již několik měsíců nabízené vozy svých dalších značek Omoda a Jaecoo. Vstup na tuzemský trh...
Škoda slaví 130 let. Založení stvrdili Václavové Laurin s Klementem rukoudáním
Před 130 lety, 30. září 1895, byla založena firma Laurin & Klement, předchůdkyně dnešní automobilky Škoda. Založení boleslavské automobilky stvrdili Václavové Laurin s Klementem rukoudáním.
Bosch v Česku zatím nepropouští, budoucí opatření nelze dle mluvčího vyloučit
Propouštění v německých podnicích výrobce automobilových součástek Bosch se nedotkne jeho závodů v České republice, uvedl mluvčí podniku Pavel Roman. Nevyloučil opatření do budoucna, odkázal na...
Autocentrismus stojí biliony, zrušme silnice, spočítali Francouzi
Cenovku je možné nalepit na všechno. Dobře o tom vědí lidé z francouzského institutu Forum Vies Mobiles. Ve spolupráci s odborníky z univerzit sestavili nový přehled nákladů automobilové dopravy....
Český autoprůmysl čelí problémům lépe než zbytek Evropy, říká expert
Konec prodeje spalovacích aut v roce 2035, jak jej stanovila Evropská komise, není realistický, říká Zdeněk Petzl exkluzivně pro podcast V autě. Výkonný ředitel českého sdružení autoprůmysl AutoSAP...
Přes 700 kilometrů na jedno nabití. Trhali jsme rekordy s elroqem v EcoRally
Hlavně nepouštět klimatizaci a neotvírat okna, jinak vezme za své aerodynamika a spotřeba poletí nahoru. To byla první rada, kterou naše posádka dostala od hlavního organizátora závodu Škoda Economy...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
Tvůrce nejslavnějšího japonského auta zemřel. Poameričtěný Japonec žil Mazdou
Jeho jméno mezi méně znalými tolik nerezonuje, za auta, kterým dal tvář, je ovšem jednoznačným členem automobilové síně slávy. Stačí jmenovat jediné auto, které nese podpis Tsutomu „Toma“ Matana –...