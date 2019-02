Čtyřkolky na pásech zvládnou závěj i led. Úzké umí něco jiného než široké

Kanadské pásy umí nabídnout hodně adrenalinový zážitek, ale taky spoustu praktických vlastností, které jiné vozidlo nemá šanci překonat. Vyzkoušeli jsme dva různé typy pásů Camso na dvou různých strojích a oba mají hodně rozdílný charakter.



Sněhem zapadaná roubenka v horách kilometr od silnice je sice krásná romantika, ale když sem máte natahat jídlo a zavazadla pro partu turistů, můžete mít v zimě hodně zamotanou hlavu. Sněžný skútr se dá použít jedině na sněhu, nepřejede ani kilometr po asfaltu a celé léto stojí v kůlně. Terénní auto zase nemá šanci v opravdu hlubokém sněhu, kdy může být nutné sjet z cesty a třeba objet terénem spadlé stromy.

Tady přichází na řadu pracovní čtyřkolka, v létě poslouží na práci a na zimu si obuje čtveřici pásů. Dnešní pásy už jsou homologované i pro kratší jízdy na asfaltu, takže máte v ruce opravdový univerzál. I proto si ho začínají pořizovat i záchranné složky a hasiči.

V důkladně zasněženém terénu jsme na lesáckých cestách i na ledovatých silnicích vyzkoušeli letošní novinku, zúžené kanadské pásy Camso R4S. Ty mají výhodu v podstatně menším valivém odporu a jsou doporučované i pro slabší jednoválcové čtyřkolky. Současně jsou asi o čtvrtinu levnější než klasické široké pásy pro silnější stroje a cena sestavy pásů a čtyřkolky se tak poprvé dostává pod dvě stě tisíc včetně daně. To stále není málo, ale celoroční možnost využití už dává šanci, že si na sebe stroj časem opravdu vydělá. A když přijde sněhová kalamita, může to být opravdu to jediné, co se v nouzi vydrápe terénem do civilizace.



Do stopy Když za „pásáka“ zapřáhnete stopovací vlek, změní se v malou rolbu a budou vás milovat i běžkaři. Je pak docela zábavné sledovat znechucené výrazy milovníků zimní turistiky, když se k nim v oblaku zvířeného sněhu blížíte prošláplou stopou. Jak je ale míjíme, zamračené tváře a hrozící pěsti vystřídají rozpačité úsměvy a děkovné mávnutí, když se ukáže zapřáhnutý „stopař“ a čerstvě vyříznutá běžkařská stopa.



Od horské chaty vyjíždíme na jednoválcové šestistovce, kterou jsme na podzim otestovali ještě na suchu. Gladiator X600, tentokrát už v produkční verzi, má výkon 41 koní. To už na užší verzi pásů bohatě stačí, a přestože prodejce doporučuje s pásy zařadit pomalejší převod L=Low, po chvíli na rovinkách řadíme i rychlejší H=High a stroj to v pohodě zvládá. Maximální povolenou rychlost 50 km/h pro pásy totiž kvůli zpřevodování stejně nedosáhneme. V těžších úsecích ale poctivě řadíme silnější a pomalejší L a čtyřkolka se stále spolehlivě drápe přes všechny závěje. Podmínkou je samozřejmě zapnutý náhon 4x4, při přepnutí pouze na zadní náhon nemá stroj na hlubším sněhu šanci a není ovladatelný ani na ujetém povrchu.

Motor stále běží na maximum, ale i na užších pásech čtyřkolka projede v podstatě cokoli. Jen si nesmíte „sednout“ podvozkem na ujetý sníh nebo na kládu, protože v takovém případě přichází na řadu lopata a naviják umístěný na předku. Pásy R4S totiž mají o něco nižší konstrukci a světlou výšku než klasické široké provedení. Projevuje se to i na ochotě zatáčet, kdy je nutné trochu ubrat plyn a počkat, až se přední pásy chytí a vykrouží oblouk. Pod plným plynem mají sklon se hrnout dál rovně i se zatočeným řízením. Velkou výhodou čtyřkolky je posilovač řízení EPS, bez něj by to byl obrovský boj s řídítky.

Pro srovnání přesedám na druhý stroj s klasickými širokými pásy T4S. Pod kapotou modelu Gladiator X1000 duní mohutný litrový dvouválec 85 koní a stroj na pásech má podstatně výš do sedla. S tím ale souvisí i větší světlá výška a větší ochota projíždět opravdu hluboké závěje. První vrknutí palcem na páčku plynu, litr razantně vystřelí dopředu a je rázem jasné, že to bude o dost silnější zážitek.

Technické údaje Camso R4S - ATV Hmotnost: 27 kg



Délka: 64 cm (přední), 66 cm (zadní)

Výška: 61cm (přední), 61 cm (zadní)

Šířka: 21 cm

Hmotnost upevnění: 2,75 kg

Gumové pásy

Šířka: 20 cm (přední), 20 cm (zadní)

Délka: 2,4 m (přední), 2,5 m (zadní)

Výška oka: 2 cm (přední), 2,5 cm (zadní)

Styčná plocha: 0,86 m²

Světlá výška: 43 mm

Ozubená kola: 15 - 18 zubů

Cena s DPH: 89 900,00 Kč Camso T4S - ATV Hmotnost: 32 kg

Délka: 101 cm (přední), 108 cm (zadní)

Výška: 61cm (přední), 59 cm (zadní)

Šířka: 29 cm

Hmotnost upevnění: 2,75 kg

Gumové pásy

Šířka: 24 cm (přední), 31,8 cm (zadní)

Délka: 2,5 m (přední), 2,5 m (zadní)

Výška oka: 3,2 cm (přední), 3,2 cm (zadní)

Styčná plocha: 1,3 m²

Světlá výška: +83 mm

Ozubená kola: 15 - 18 zubů

Cena s DPH: 115 900,00 Kč



Velký dvouválec má výkonu na rozdávání a kde se šestistovka prodírala na plný plyn, tam litr letí na půl plynu. Najednou to není jen o práci, ale taky o spoustě zábavy a požitku z krocení silné mašiny. Vysoký podvozek a široké pásy na sněhu o poznání lépe zatáčejí a přenášejí výkon a paradoxně tady pomáhá i vyšší hmotnost. X1000 má 430 kilogramů suché váhy, k tomu stokilové pásy a stokilový jezdec, takže si dávám velký pozor, abych neriskoval převrácení stroje. I když i to by vlastně v pohodě vyřešil naviják na druhé mašině. Vyšší hmotnost a kvalitnější odpružení spolu s vyšším podvozkem ovšem zároveň znamenají pohodlnější jízdu a lépe odstíněné nárazy do řídítek.

Sněžné pásy je třeba při každém výletu do hlubokého sněhu nastavit podle aktuálních podmínek. Záleží totiž na sklonu obou předních pásů, už malý rozdíl může znamenat, že se budou bořit pod povrch, nebo naopak pojedou příliš „po špičkách“ a nebudou zatáčet na ujetějším povrchu. K tomu slouží dvě malé vodováhy po stranách a seřizovací pružiny, kterými se dá sklon nastavit i při zastávce v terénu nebo po připojení saní nebo vozíku.

Ke konci testu přijíždíme na ledovatou silnici a karta se obrací. Na pevnějším povrchu je najednou ovladatelnější šestistovka, která díky užším pásům lépe reaguje na povely řídítek. Zhruba sedmdesátikilový rozdíl mezi oběma stroji na ledu také handicapuje těžší litr, který má sklon ujíždět do stran. Hodně je znát i snížená konstrukce pásů R4S, celý stroj sedí asi o 20 cm níže než mohutný litr s pásy T4S. Na ledu a zbytcích asfaltu se dá na nízké šestistovce vykroužit elegantní zatáčka nebo jízda driftem na zadním pohonu, vyšší litrový stroj už v podobných situacích vzbuzuje obavy, že by se mohl bokem o něco zarazit a riskovat převrácení.

V závěru testu jsou jasné dvě věci: že široké pásy T4S na větším litrovém dvouválci jsou jednoznačně lepší a kromě terénu se lépe uplatní třeba i při prohrnování sněhu a nabídnou lepší trakci při tahání saní či nebo řezačky stop. S litrem je navíc skvělá zábava.

Jenže pracovní čtyřkolka by měla být především na práci a měla by si na sebe vydělat. A na to bohatě stačí jednoválec na užších pásech R4S. Stojí o sto tisíc méně, projede téměř to samé a na aspoň trochu projetých cestách je navíc lépe ovladatelný.

Na českých horách bude taková čtyřkolka stejně většinu zimy vozit zásoby nebo zavazadla a lyže turistům. Srdce říká dvouválec na širokých, rozum říká jednoválec na úzkých.