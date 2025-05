Ikona v moderní podobě: Slavia B jako café racer

Romain Bucaille Francouzský designér Romain Bucaille působí ve Škoda Design od roku 2018. Už před příchodem do Mladé Boleslavi působil jako designér a tento obor také vystudoval. Ovšem jeho první vysokoškolský titul je inženýrský, nejprve studoval strojařinu. Vše doma ve Francii, kde byl od útlého věku fanouškem motorismu. „Internet ještě neexistoval, takže jsem každý týden netrpělivě čekal na nové vydání mého oblíbeného motoristického časopisu. Sledoval jsem motoristické pořady v televizi a díval se na Formuli 1, hltal jsem vše o autech,“ popisuje. „Už tehdy mě fascinovaly skici designérů a futuristické automobilové studie,“ vzpomíná. Z trojice vizí pak vždy vybral prvky, které se mu líbily nejvíc, a spojil je do jednoho celku. Ten dále rozvinul do podoby 3D modelu, s nimiž designéři Škoda Auto v současnosti pracují víc a víc. „Dříve byly 3D modely doménou modelářů, ale i my je využíváme čím dál častěji, protože nám umožňují rovnou řešit proporce,“ zmiňuje Romain. Romain Bucaille Práce na studii motocyklu pro něj byla svým způsobem návrat ke kořenům. Než se totiž stal designérem, vystudoval strojní inženýrství. „Možná i proto dodnes obdivuji starou mechaniku aut i motorek. Moderní auta ji dnes moc na odiv nedávají, u motorek je to lepší,“ zmiňuje designér. I přes absenci spalovacího motoru je tak jeho Slavia B jak designovou lahůdkou, tak emotivním strojařským produktem. Romain Bucaille