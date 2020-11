Fešácký elektroskútr jezdí skoro zadarmo. Za městem mu dochází dech

Starejte se o baterku, servis skútr nepotřebuje Prodejce Pavel Koželuh radí, co řešit na konci sezony Lze se skútrem jezdit i v zimě? Ano dá se, skútr je na vodu a nečistoty připravený, jen v zimě a mrazech nezapomeňte udržovat baterii nabitou. Vybitá baterie nesmí být na mrazu.

Co je potřeba se skútrem udělat před jeho zazimováním? Zde se mezi motorkáři, prodejci a servisáky názory hodně liší. Ze své zkušenosti vím, že stačí skútr umýt, nafouknout gumy klidně na 3,5 ATM, vytáhnout baterii a postavit ji do sucha. A až budu chtít vyrazit, tak jen zkontrolovat pneu, nasadit baterii a hurá do provozu.

To není potřeba absolvovat žádné servisní prohlídky? Výrobce servisní prohlídky považuje za zbytečné. Ze své zkušenosti vím, že záleží na tom, kde jezdíte. Pokud je to jen po městě, tak skútr opravdu nepotřebuje nic. Pokud se však vydáte do přírody, na polní cesty a podobně, tak není na škodu po sezoně namazat pohyblivé části a zkontrolovat a dotáhnout viditelné šrouby.

Jak je vhodné zazimovat baterii? Do sucha a pokojové teploty. Pokud v zimě přestanete jezdit, tak doporučuji dát si někam upomínku, že 1x za 3-5 týdnů je důležité baterii dobít.

Do sucha a pokojové teploty. Pokud v zimě přestanete jezdit, tak doporučuji dát si někam upomínku, že 1x za 3-5 týdnů je důležité baterii dobít. A co je potřeba zkontrolovat, než se se skútrem vydáme do ulic na jaře? Jen zkontrolujte tlak v pneumatikách, vyzkoušejte účinnost kotoučových brzd a trošku to opláchněte od prachu.