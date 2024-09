Porážel celý svět, Sověti mu ovšem titul ukradli. Rumburk vzpomíná na rodáka

O titul nakonec přišel kvůli nesportovnímu chování sovětských jezdců a zbabělému jednání našich funkcionářů.

V březnu 2022 ho zradilo srdce a on, těsně po svých 71. narozeninách nečekaně zemřel. Severočeský Rumburk mu postavil u zdejšího kulturního domu vzpomínkovou pamětní desku, přestože už dlouhá léta ve zdejším kraji nebydlel. Na Faltu nevzpomínají jen naši sportovní a motocykloví fanoušci, ale příznivci jedné stopa po celém světě. Nejvíc příznivců má zřejmě v USA, kde se mu mimo jiné podařilo zvítězit v prestižním závodě na olympijském stadionu v Los Angeles.

Zrodila se sportovní hvězda první velikosti

Jaroslav Falta se narodil 22. března 1951 v Rumburku. Motokrosové základy mu dal jeho strýc Jaroslav Čermák. Už rok před základní vojenskou službou si ho vybrali do špičkového motoristického oddílu Dukla Praha. Záhy se začal prosazovat i v seriálu mistrovství světa. Ve druhé polovině roku 1973 dokonce posbíral nejvíce bodů ze všech světových jezdců třídy do 250 cm3.

O další rok později se poprvé ve svém životě dostal do průběžného vedení světového šampionátu, porážel takové mistry, jako byl například Belgičan Joël Robert, nebo vycházející hvězda, další Belgičan, Harry Everts. Celou sezonu pak bojoval o stupně nejvyšší se sovětským reprezentantem Genadijem Mojsejevem. Ale bojoval také se stále technicky zaostalejší strakonickou značkou ČZ. Šestkrát nedokončil závod, buď pro poruchu stroje, nebo pro proraženou pneumatiku.

Zákulisním jednáním přišel o titul mistra světa

O titulu se v roce 1974 mělo rozhodnout až v posledním závodě ve švýcarském Wohlenu. Sovětská výprava mu v zisku titulu chtěla za každou cenu zabránit, pikantní na tom ovšem bylo, že polovina sovětských jezdců startovala na stejné značce motocyklu, jako Falta, tedy na české ČZ.

Blokovali ho, dokonce ho k nelibosti diváků srazili k zemi. Falta přesto vybojoval třetí a první místo v jednotlivých závodech, které se v té době jezdily na dlouhých 2 × 40 minut plus dvě kola na závěr. Falta se tedy stal mistrem světa třídy do 250 cm3. Ovšem sovětská výprava na něj vzápětí podala protest pro údajný předčasný start.

Také proto, že ředitel závodu ve Wohlenu byl generální dovozce Mojsejevovy značky KTM pro Švýcarsko, byl protest nakonec přijatý. Vše se mělo vyřešit až na podzimním kongresu FIM v San Marinu. Tam však odjeli zastupovat Československo prověření svazarmovští funkcionáři (Haken, Křivka, Kopečný) s rozkazem stáhnout protest proti rozhodnutí mezinárodní jury z jednání a tím pádem odevzdat oficiální titul mistra světa do rukou sovětského jezdce Mojsejeva.

V Československu se o případu nesmělo mluvit až do revoluce 1989. Neoficiálně celý sportovní svět, snad jen kromě tehdejšího Československa a Sovětského Svazu, uznávalo Faltu dál mistrem světa. V tabulkách FIM však je stále uvedeno jméno Genadij Mojsejev – SSSR. To už se bohužel nezmění, i když se o to různé světové sportovní organizace i jednotlivci stále snaží.

Nemoc Faltovi sebrala titul i v dalším roce

Falta se nevzdával, a hned na začátku následující sezony 1975 se znovu dostal do průběžného vedení světového mistrovství. V té době byl jednoznačně uznávaný jako nejlepší světový motokrosový závodník napříč všemi objemovými třídami. V průběhu roku ho však postihla nemoc a on místo pokračování seriálu musel nedobrovolně zamířit do nemocnice.

Dlouho se nevědělo, co způsobuje jeho zdravotní potíže, které ho několikrát vyřadily přímo ze závodu. Nakonec vše vyřešila až operace sleziny, kterou mu lékaři vojenské střešovické nemocnice museli odebrat. Jaroslav ztratil zbytek sezony. Paradoxně šlo o rok, kdy naše družstvo (Baborovský, Churavý, Nováček, Velký) vybojovalo v Sedlčanech na Motokrosu národů titul mistrů světa družstev třídy do 500 cm3. Ani u toho Jaroslav nemohl být, na závody se díval v televizi na nemocničním pokoji. Týden před tím přivezli naši jezdci z Itálie (Baborovský, Halm, Churavý, Velký) stříbrnou medaili z MS družstev třídy do 250 cm3.

V následujících letech značka ČZ nestačila světovému vývoji a Jaroslav už o titul znovu nebojoval. Start na zahraničních strojích měli naši jezdci zakázaný. Přesto Falta za 10 let reprezentace skončil osmkrát v TOP 10 seriálu MS jednotlivců a dokonce se ještě jednou na chvíli dostal do čela průběžného pořadí, a to v roce 1980.

Motokrosař dvacátého století

Po revoluci a skončení aktivní jezdecké kariéry získal Falta v anketě o nejlepšího českého motocyklového závodníka druhé místo za slavným silničářem a rovněž vicemistrem světa Františkem Šťastným a stal se tak českým Motokrosařem století. Prezident ČR Miloš Zeman mu v roce udělil státní vyznamenání Za zásluhy prvního stupně.

Atlet Emil Zátopek a gymnastka Věra Čáslavská byly komunistickým státem pronásledováni po skončení sportovní kariéry, Faltovi se to stalo uprostřed aktivního činnosti. Dlouho se mu za to nikdo z našich sportovních funkcionářů ani neomluvil, udělal to jen, až mnohem později tehdejší, ale dnes už neexistující, nositel motocyklové sportovní autority, Česká motocyklová federace.