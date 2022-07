Tváří se jako motorka, jezdí jako motorka. Nová aprilia uhrane nejen cenou

Skútry, na kterých se dá jezdit jen s řidičákem na auto, jsou teď bestsellerem. A italská Aprilia, která několik let žádný takový kousek v nabídce neměla, to moc dobře ví. Letos představila sportovní novinku s dravým pohledem, všestrannými schopnostmi a cenou pod sto tisíc korun. My jsme skútr Aprilia SR GT 125 otestovali.