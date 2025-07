Matěj Oliva

Každý rok kolují po sociálních sítích fotky, které doslova lákají na to se sbalit a vyrazit do Alp. Nekonečné zatáčky, výhledy na třítisícové štíty a asfalt, kam oko dohlédne. Kde to je ale nejlepší? Které průsmyky stojí za to navštívit a které je lepší objet? Z které strany je lepší přijet? Dáme vám pár tipů, které se můžou hodit a třeba je ještě letos využijete.