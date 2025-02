Prodeje motorek rostou. A taky nehodovost, v sezoně je obden tragédie

Rok 2024 byl hodně příznivý, co se týče prodeje nových motocyklů. Celkem jich bylo registrováno do silničního provozu 26 575. To je více než čtrnáctiprocentní nárůst v porovnání s rokem 2023, mnohem větší růst než u automobilů. Jenže odvrácenou stránkou tohoto krásného koníčku byl i nárůst počtu nehod. Ty nejtragičtější si vloni vyžádaly 83 lidských životů.