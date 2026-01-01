Teprve před pár dny oznámil Roman Staněk, že je novým pánem na mosteckém okruhu. Čerstvý majitel slavného autodromu přivítal na vrcholu tamní sezony, kterým je závodní víkend mistrovství světa superbiků, vzdácnou náštěvu. Závody si nenechal ujít český prezident Petr Pavel, vášnivý motorkář a nadšený fotograf.
Autor: Jan Altner
Prezident Petr Pavel dorazil ve své ikonické košili. Do Mostu se vydal samozřejmě na motorce, nechyběl doprovod.
Prezident Petr Pavel na závodech mistrovství světa superbiků v Mostě (květen 2026)
Petra Pavla přivítal v Mostě nový majitel autodromu Roman Staněk.
Petr Pavel se setkal také s původním majitelem okruhu Josefem Zajíčkem.
Ital Nicolo Bulega ovládl všechny závody mistrovství světa superbiků v Mostě a upevnil si vedení v průběžném pořadí seriálu. Tovární jezdec Ducati po sobotním triumfu proměnil ve vítězství i oba dnešní starty na severu Čech a udržel letošní neporazitelnost. V součtu se závěrem předchozí sezony vyhrál už devatenáct jízd v řadě, letos si připsal patnáct výher.
Český prezident je v Mostě častým návštěvníkem.
Závody v průběhu víkendu navštívilo téměř 54 000 diváků, což je asi o tisíc méně než před rokem.
„Pro nás je to skvělá zpráva. Po loňském velmi silném ročníku jsme chtěli potvrdit, že WorldSBK má v Mostě pevné místo a že si fanoušci cestu na Autodrom Most nacházejí pravidelně. Rozdíl oproti loňsku je minimální a z našeho pohledu jde o jednoznačně pozitivní výsledek,“ uvedl generální ředitel Autodromu Josef Zajíček
Petr Pavel je nadšený fotograf. Právě motorsport je jeho oblíbenou fotografickou disciplinou.
Nový majitel mosteckého okruhu Roman Staněk je otcem úspěšného formulového závodníka.
Společnost RIQ Investments oznámila oficiálně akvizici 100% podílu ve společnosti Autodrom Most. Novým majitelem slavného okruhu a polygonu bezpečné jízdy je Roman Staněk, otec českého závodníka, který aktuálně působí v japonské sérii Super Formula, má za sebou úspěšné působení ve Formuli 2. Zprávu o koupi oznámil Staněk oficiálně 6. května 2026.
Investiční skupina RIQ Investments dokončila akvizici 100% akciového podílu ve společnosti AUTODROM MOST a.s., která patří mezi známé motoristické areály ve střední Evropě, teprve pár dní před závody superbiků. Roman Staněk je dlouhodobě spojen s motorsportem i prostřednictvím podpory mladých jezdců. Je otcem nejúspěšnějšího českého formulového jezdce současnosti, jehož kariéru intenzivně podporuje.
