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Stovky motorek proburácely noční Prahou. Je to akce světového formátu

Lukáš Hron
Praha již poosmnácté zažila noční jednostopou kochačku s názvem Prague Night Ride. Na hromadnou projížďku do tmy zahalenou českou metropolí vyrazily z Čestlic opět stovky motocyklů.

Jedno z parkovišť v obchodní zóně v Čestlicích u Prahy se o třetí červencové sobotě začalo od zhruba půl osmé večerní zaplňovat stovkami příznivců jedné stopy. Prague Night Ride není omezen značkou, kubaturou či pojetím motocyklu. Přijet může kdokoli, koho jedna stopa pohltila.

Nebere se ohled na to, zda cesty brázdíte na výkonné silničce, nabubřelém chopperu, drsném enduru, přívětivém cesťáku či subtilním skútru. Nebo že se třeba teprve chystáte vlastní stroj pořídit. Do Čestlic se sjíždí jedna velká „rodina“, nikdo na jiného nekouká skrz prsty. Na to své si tak přišel každý, kdo do obchodní zóny kousek za Prahou zavítal. I pro příznivce tří- a čtyřkolek se něco málo našlo…

18. Prague Night Ride

18. ročník motojízdy Prague Night Ride
18. ročník motojízdy Prague Night Ride
18. ročník motojízdy Prague Night Ride
18. ročník motojízdy Prague Night Ride
18. ročník motojízdy Prague Night Ride
186 fotografií

Historie Prague Night Ride sahá do roku 2008, kdy nápad vznikl. Zatímco prvního ročníku, který se konal následující rok, se zúčastnila přibližně stovka motocyklů, tak v posledních letech je to již hodně přes tisícovku převážně jednostopých strojů, ale přijíždějí, jak už bylo zmíněno, i ty „vícekolé“.

Motorkáři projíždějí Prahou v menších skupinách nebo i jednotlivě, a to buď po organizátorem doporučené trase, nebo své vlastní. K tradičním místům, kterými účastníci projíždějí, jsou kromě centra třeba tunely městského okruhu, Hradčany či Staré a Nové Město. Cíl byl stejně jako v předchozích letech opět u motokárové haly v Radotíně.

Organizovanou hromadnou noční jízdu českou metropolí Prague Night Ride tradičně pořádá motorkářský klub Top 5 Plus. Podle jeho prezidenta Davida Sommera je tato akce významná i v celosvětovém měřítku. Navíc se stala inspirací i pro obdobné jízdy v dalších českých městech.

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