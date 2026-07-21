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Prahu zaplavily bzučící italské vosy. Na vespařskou akci dorazila i dřevěná

Lukáš Hron
Vladimír Löbl
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Vypadají jako z filmu, bzučí jako vosa a přinášejí radost z jízdy už osm desetiletí. Největší tuzemský sraz majitelů italských skútrů PragoVespa opět proměnil ulice Prahy v přehlídku stylu a elegance. Nechyběla dokonce ani jedna dřevěná! Podívejte se na velký přehled a fotogalerii z akce, která do srdce Evropy přinesla kus pravé Itálie.

Letošní sraz PragoVespa se konal netradičně až v červenci. Základnou po celý víkend se opět stal sportovní areál HG Sport v pražské Troji, odkud se stovky jezdců vydávaly na vyjížďky po okolí. Hlavní bod programu byl v sobotu, kdy se stovky nablýskaných strojů ze všech koutů Česka i zahraničí vydaly na ikonickou spanilou jízdu metropolí, aby vnesly do pražských ulic nepopsatelnou atmosféru la dolce vita. Podívejte se na velkou fotogalerii.

PragoVespa #14 – čtrnáctý ročník srazu příznivců legendárních italských skútrů značky Vespa
PragoVespa #14 – čtrnáctý ročník srazu příznivců legendárních italských skútrů značky Vespa
PragoVespa #14 – čtrnáctý ročník srazu příznivců legendárních italských skútrů značky Vespa
PragoVespa #14 – čtrnáctý ročník srazu příznivců legendárních italských skútrů značky Vespa
PragoVespa #14 – čtrnáctý ročník srazu příznivců legendárních italských skútrů značky Vespa
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