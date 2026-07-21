Letošní sraz PragoVespa se konal netradičně až v červenci. Základnou po celý víkend se opět stal sportovní areál HG Sport v pražské Troji, odkud se stovky jezdců vydávaly na vyjížďky po okolí. Hlavní bod programu byl v sobotu, kdy se stovky nablýskaných strojů ze všech koutů Česka i zahraničí vydaly na ikonickou spanilou jízdu metropolí, aby vnesly do pražských ulic nepopsatelnou atmosféru la dolce vita. Podívejte se na velkou fotogalerii.
Prahu zaplavily bzučící italské vosy. Na vespařskou akci dorazila i dřevěná
Hranatá legenda Mercedes G je miláčkem boháčů. Řídí ho Turek i Vémola
Jeden z nejdéle vyráběných a zároveň jeden z posledních pravověrných off-roadů planety, Mercedes-Benz třídy G, brázdí silnice i neprostupný terén už sedmačtyřicet let. Slouží v armádách, pomáhá...
Svatý grál mezi motory. Šestnáctiválec je Modrým mauriciem automobilového světa
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Motorové opojení v Goodwoodu. Na Festivalu rychlosti zazářil i Kabaň
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Škoda Obytnaq: lowcost karavan udělá velkou parádu, neprudí a parádně jede
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Italské sexbomby se naparovaly a kavárenští povaleči civěli
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Prahu zaplavily bzučící italské vosy. Na vespařskou akci dorazila i dřevěná
Vypadají jako z filmu, bzučí jako vosa a přinášejí radost z jízdy už osm desetiletí. Největší tuzemský sraz majitelů italských skútrů PragoVespa opět proměnil ulice Prahy v přehlídku stylu a...
Argentina vs. Španělsko: 1:5 na automobilovém hřišti
Bývalá kolonie versus někdejší impérium. Svět tanga a horkokrevného chaosu proti zemi flamenca a evropského pragmatismu. Když se na fotbalovém trávníku střetnou Argentina a Španělsko, nejde jen o míč...
Svatý grál mezi motory. Šestnáctiválec je Modrým mauriciem automobilového světa
Svět šestnáctiválcových motorů je extrémně exkluzivní klub. Kvůli obrovským rozměrům, složitosti a výrobním nákladům se do tohoto teritoria pustilo jen minimum značek. Ty, které to udělaly, však...
Když je toho na výběr moc, nevíme, jak vybrat. Jak složité je pořídit auto?
Některé automobilové značky ruší konfigurátory na svých webových stránkách, pro jiné to naopak je stále nepostradatelný nástroj pro zákazníky. Zajímavé je zdůvodnění obou přístupů.
Seznam smrti. VW chce škrtnout polovinu modelů. Je v ohrožení Fabia i Porsche?
Volkswagen představil restrukturalizační plán, který vyvolal pozdvižení. Jeho důležitým bodem má být zrušení modelů, které jsou nedostatečně výnosné. Německá média už spekulují a sestavují seznam...
Z automatu blbneme? Nová studie dává za pravdu zastáncům ruční převodovky
Manuální převodovky z nových automobilů mizí, automobilky dávají přednost automatům. Nabízejí vyšší komfort, nižší spotřebu a snazší spolupráci s hybridními pohony. Přesto se ukazuje, že klasické...
Bestie prožraná rzí se mohla kdykoli rozpadnout. Cestovatelům však splnila sny
Rozjet se po dálnici do nekonečné dálky. Stoupat strmou klikatou silnicí téměř až k nebi. Chytit se volantu a začít se kochat krajinou. Cestování dodávkou po divoké krajině dokazuje, že i cesta může...
Italské sexbomby se naparovaly a kavárenští povaleči civěli
Italské automobilové ikony si daly rande v Bonneville Cafe & Co. Multifunkční prostor, který patří k pražskému dealerství motorek slavné značky Triumph, přivítal nádherné lamborghini i duo legračních...
Ještě hůř. Ve VW zanikne až 140 000 pracovních míst, hrozí odboráři
V automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 000 pracovních míst. S odkazem na závodní radu německého podniku to uvedla agentura Reuters.
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Jede traktor, je to zetor. V těchto disciplínách ho však moc často neuvidíte
Standardně má tato obec na východě litoměřického okresu necelých 140 obyvatel. Ovšem první červencovou sobotu počet lidí v Tetčiněvsi rapidně narostl. Přilákal je druhý ročník místní Traktor show. A...
Řídíte v létě auto? Správné brýle mohou snížit únavu i riziko oslnění
Ostré paprsky odrážející se od kapoty protijedoucího vozu, střídání jasného světla a hlubokého stínu v lesních úsecích nebo náhlý vjezd do neosvětleného tunelu. Letní řízení klade na zrak řidiče...