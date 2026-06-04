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Letošní bilance motorkářů je výrazně horší než loni. Od začátku roku 24 mrtvých

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Od začátku letošního roku do konce května zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů a jeden spolujezdec. Tragická bilance prvních pěti měsíců je výrazně horší než loni, kdy bylo obětí o 14 méně.

„Do konce května zemřelo na našich silnicích 23 řidičů motocyklu a jeden spolujezdec. V porovnání s rokem loňským je to o 14 lidí více. Vývoj je výrazně horší než loni a znovu potvrzuje, že motorkáři patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu,“ poznamenala policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Motorkář podle ní nemá kolem sebe karoserii, bezpečnostní pásy ani deformační zóny. Kolize, které u auta mohou skončit poškozeným blatníkem, tak můžou mít pro člověka na motorce velmi vážné následky.

U svých nehod ani nevím, co se stalo, říkal Kamil Holán. Poslední rozhovor s legendou

Nejčastějšími příčinami dopravních nehod motocyklistů je nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, zatáčce, vlastním schopnostem nebo technickým možnostem motocyklu, což vede k nezvládnutí řízení, smyku, vyjetí mimo komunikaci, přejetí do protisměru nebo střetu s jiným vozidlem. „Rizikové jsou také situace, kdy se řidič plně nevěnuje řízení nebo špatně vyhodnotí dopravní situaci,“ dodala mluvčí.

Při střetech s ostatními vozidly často nastanou situace, při kterých řidič osobního auta přehlédne motorkáře odbočujícího vlevo, při vjíždění na hlavní silnici nebo při změně směru jízdy. Policie i odborníci na dopravní bezpečnost proto dlouhodobě apelují na řidiče ostatních vozidel, aby při odbočování, předjíždění i vyjíždění z vedlejší komunikace věnovali provozu maximální pozornost. Motorkáře zase vyzývají, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost aktuální situaci a nepodceňovali ochrannou výbavu ani trénink.

Policie pro motorkáře organizuje pravidelné kurzy bezpečné jízdy nazvané Kolama dolů, další se uskuteční 18. července na polygonu ve Vysokém Mýtu. Oddělení při ministerstvu dopravy Besip zase pokračuje v kampani Hele, motorka! vyzývající řidiče aut, aby si víc všímali motocyklů.

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