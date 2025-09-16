Upřednostňoval hory a vyhledával spíše skromnější ubytování a anonymitu. Trasy plánoval sám, nikde nespal více než jednu noc a ubytování plánoval ze dne na den. Cestoval jen s několika málo přáteli a s minimální ochrankou. Kdo ho nezná, snadno by si spletl tuhle společnost spíše s partou dobře se bavících přátel na cestách.
Projeli jsme slavnou Transalpinou na obyčejných fichtlech až k Černému moři
„Cesta vlakem byla skvělá, protože jsme ušetřili dva dny a zároveň bylo fajn, že jsme se před cestou vyspali. A pokud jde o tu cestu, tak bych každému Rumunsko doporučil. Občas máme předsudky, že je hodně zaostalé, ale přitom je to země, která je nádherná se spoustou příjemných lidí a moc pěkných míst. Myslím, že když lidé vyrazí do hor, tak určitě neudělají chybu, protože ty hory mají pořád v sobě něco divokého a zároveň velice přívětivého, co by asi dneska málokde člověk našel,“ komentuje Petr Pavel exkluzivně pro iDNES.cz
Mezi navštívenými místy nemohly chybět ikonické horské silnice Trans Fagaraš a Trans Alpina. Našel se čas i na procházky a návštěvy mnoha zajímavostí. O dobrodružství nebyla nouze a došlo i na setkání s medvědy.
Jindy zase s doktorem Tomášem Šebkem pomohli na ulici neznámému člověku zvládnout epileptický záchvat. Dotyčný samozřejmě vůbec netušil, kdo mu pomáhal.
Celkem tato parta najela přes tři tisíce kilometrů a nenechala se zastavit ani špatným počasím. Většinu najezdil po asfaltu, ale rád se svezl i lehčími terény po nezpevněných cestách.
„Osobně neznám lépe fungující skupinu motorkářů, která dokáže jezdit tak dynamicky a samozřejmě s důrazem na bezpečnost. Výlet byl samozřejmě především o cestování na motorkách, ale úžasné byly i večery s diskuzemi o vážných i nevážných věcech,“ okomentoval jeden z účastníků expedice.