Pořádající Veletrhy Brno očekávají účast 60 000 až 70 000 návštěvníků Motosalonu, tedy zhruba stejně jako minule. Pořadatelé jim doporučují využít interaktivní mapu parkování, které je v okolí areálu komplikované kvůli stavbě multifunkční haly.
Motorky a jejich příslušenství letos zaplní tři haly, 171 vystavovatelů přiveze 300 modelů motocyklů. Jedna hala je určená pro doprovodný program a halu Z obsadí food festival Burger Arena.
Jednou z hlavních novinek veletrhu je zóna určená pro motorkářky i ženy, které by s jízdou na motocyklu chtěly začít. Ladies Zone v pavilonu P by dnes měla otevřít manželka prezidenta Eva Pavlová, která má stejně jako její manžel v oblibě jízdu na motorce.
Motosalon potrvá do neděle 8. března. Součástí bude v sobotu vyhlášení vítěze soutěže Motocykl roku. Vyhlášení je na třetí den veletrhu naplánované záměrně. Lidé budou mít dva veletržní dny na to, aby si všechny nominované modely prohlédli a dali svůj hlas těm nejlepším na webu soutěže.