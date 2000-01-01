Nejen skalními obydlími je známa malá obec nedaleko Mělníka. Jednou ročně se ve Lhotce koná i netradiční sraz doprovázený burácením motocyklových motorů. Motocykly a skútry jsou však v tomto případě druhotnou záležitostí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Důležitější je to, co táhnou za sebou. Majitelé PAvů se na místním hřišti sešli již podevatenácté. Dorazily i originální počiny.
PAv je akronym, zkratka pro Přívěsný Avia vozík.. Vznikl totiž v letňanské Avii, kde byl i v letech 1960 až 1963 původně vyráběn. Následně se z kapacitních důvodů výroba přemístila.
Výroba malého vozíku za jednostopé stroje totiž zbytečně zatěžovala kapacity strategického podniku, nový domov našla v Kovozávodech Semily. Respektive v jejich závodě v Roztokách u Jilemnice.
V novém závodě došlo k výraznému navýšení produkce. Zatímco v Letňanech čítala bylo vyrobeno ročně přibližně tisíc kusů, tak v Roztokách u Jilemnice to byl téměř dvojnásobek.
Původní model nesl číselné označení 40. Po drobných konstrukčních změnách pak přišla typová označení PAv-40b…
Jednotlivé „generace“ laik rozezná zejména podle zadního světla: původní „čtyřicítka“ jej má užší, novější „jednačtyřicítka“ pak větší. V obou případech jde o světla z motocyklů Jawa, úzké je z pionýra, větší pak z unifikované řady z druhé poloviny 60. let minulého století.
Sraz PAvů se ve Lhotce u Mělníka ve spolupráci s obcí koná od roku 2007, tedy od třetího ročníku (první dva ročníky v letech 2005 a 2006 se konaly ve Zruči nad Sázavou). Již od šestého ročníku se počet účastnících se motocyklových vozíků pohybuje nad stovkou.
Nejpočetnější účast byla v roce 2016, kdy jich na místní hřiště dorazilo 149.
Každý z dorazivších vozíků obdrží na bráně nálepku s pořadovým číslem a rokem konání.
Pořadatelé z Mentos Motorbikers Clubu ji přidělují výhradně pavům, samotný motocykl dorazivší na akci se do účasti nezapočítává a nemá na srazovou nálepku nárok.
Skalní fanoušky tohoto neobvyklého setkání, které příští rok oslaví jubilejní 20. výročí, tak poznáte na první dobrou.
Návěsný vozík nemusí mít vlastní poznávací značku, je opatřen typovým štítkem a jako doklad slouží typový průkaz. Nicméně na jeho zadním čele musí být napsána značka motocyklu, za kterým je zapražen.
Závěsné zařízení za motocykl tvořila konzola svařená z ocelových trubek, která se na motocykl upevnila jednak stávajícími šrouby držícími stupačky spolujezdce, tak čepy dodávanými s vozíkem. Ty se vyměnily za standardní horní čepy teleskopických tlumičů.
V případě skútru byla konzola z ocelového plechu tvarovaná podle jeho zadní části. V té bylo nutné vyvrtat čtyři díry předepsaného průměru pro šrouby k přichycení konzoly. Mimo to musel majitel skútru vyvrtat díru pro gumovou průchodku, kterou se protáhl elektrický kabel pro světlo vozíku.
Jedno z řady volných pojetí motocyklového vozíku, zde korbička inspirovaná dvacetilitrovým kanystrem na palivo.
Technické parametry vozíku PAv-40 byly následující: délka 910 mm, šířka 620 mm, výška 570 mm objem 103,6 dm3 (litrů), prázdná hmotnost 20 kg, dovolené zatížení 30 kg. Maximální dovolená rychlost činila 70 km/h.
Velorex s přívěsným motocyklovým vozíkem Motex 287 vyráběným v letech 1959 až 1966 lidovým výrobním družstvem motorových potřeb Motex.
Hlavní cena v letošní tombole: novodobý PAv s korbičkou a blatníkem z laminátu
Další z řady různých volných reprodukcí oficiálně vyráběných pavů: provedení s menší korbčkou se smyšleným modelovým označením PAv-30
V tomto případě šlo o vozíky zapražené za mopedy Babetta, nenesou tudíž poznávací značku.
Poznáte, z jakého automobilu pocházejí světla použitá na tomto vozíku PAv?
Pro účastníky 19. srazu byl přichystán bohatý doprovodný program zahrnující například soutěž v hodu pístem z lokomotivy, různá hudební vystoupení…
