Nakoukněte na sraz slavných PAVů. Motofandové vláčí popelnici i pračku
Rekordní čabajka. Maďarský Ikarus 280 byl nejvyráběnějším kloubákem na světě
Titul nejvyráběnějšího kloubového autobusu v historii si s přehledem drží maďarský Ikarus 280, který byl ve velkých počtech exportován i do Československa. Význam této východní legendy pozemní...
Čínský elektrický zázrak byl na skok v Praze. Prohlédněte si Xiaomi SU7
Xiaomi otevřelo první oficiální obchod v České republice a vlastně i v celém regionu střední Evropy. Při té příležitosti dorazil do showroomu v obchodním centru na pražském Zličíně také elektromobil...
Slavný designér Giugiaro přežil děsivou autonehodu. Dnes slaví 87. narozeniny
Tak si Giorgetto Giugiaro, jeden z nejslavnějších automobilových designérů všech dob, své dnešní narozeniny určitě nepředstavoval. Po kotrmelcích s autem z kopce na Sardinii málem přišel o život....
Úžasný Lendlův mercedes hvězdou výstavy v Los Angeles. G ze začátků AMG
Na tom autě něco nesedí. Je to Mercedes G první generace, ale s naroubovanými světly a maskou chladiče z první generace třídy S. Překvapením je i první majitel -- tenisová legenda Ivan Lendl, který...
Mistr codatronca zemřel. Slavný designér, co sekal autům zadky
Ercole Spada, slavný automobilový designér zemřel v noci z 2. na 3. srpna ve věku 88 let. Spada, italsky meč, byl celou kariéru spjat se studiem Zagato. Namaloval také slavná BMW, fiaty, alfy nebo...
Římská parkovací tragédie. Italové marní čas hledáním parkování
Gastronomie, móda, umění, automobilový průmysl. To jsou věci, v nichž Italové chvalně vynikají. Ovšem dostupnost parkovacích míst už patří k oblastem, jimiž se pyšnit nemohou. Průměrný italský řidič...
Dělá se vám v elektromobilech špatně od žaludku? Nejste v tom sami
Můžete patřit k těm nejpřednějším fanouškům vozů na baterky, vidět v nich čistou budoucnost. Ale to ještě neznamená, že vám z nich není na zvracení. Respektive, že se vám nedělá mdlo, pokud sedíte...
Udělej si sám. Čech mapuje chyby v softwaru Volva, značka jeho návrhy zkoumá
Softwarový architekt Petr Homoky z Velimi jezdil tři týdny v jenom z nejprodávanějších elektroaut Evropy – Volvu EX30 - a našel přes 50 softwarových chyb, ke kterým navrhl i řešení a spustil k tomu...
Autozápisník: Trump má pancéřovaný Golf Force One a úprk šéfů od aut pokračuje
Škola se blíží, a v Číně myslí na ty, kdo chtějí stylový batoh s motoristickou tématikou. Americká tajná služba pořídila pro Donalda Trumpa pancéřovaný golfový vozík a nejhezčí dcera koncernu VW je...
Pedál na podlaze. Jaká je spotřeba elektrické škodovky na německé dálnici?
Čím větší rychlost, tím větší odpor vzduchu, tím větší spotřeba a tím kratší dojezd. U vozidel s nádrží kapalného paliva jsme si na to zvykli, u vozidel s akumulátorem je to stále opředeno pavučinou...
Frontera: příjemně obyčejný, jednoduchý opel ze Slovenska
Frontera je krystalický příklad crossoveru, ale možná trochu jinak, než jsme zvyklí. Ano, pamětníci vzpomenou na oblíbený terénní model z historie, oživené jméno však teď dostává zcela jiné auto....
Designér nejrychlejších škodovek: Tři dekády práci úplně změnily
Daniel Petr sám o sobě říká, že je inventářem oddělení ŠKODA Design. Patří ke služebně nejstarším designérům, letos je to třicet let, co do mladoboleslavského studia poprvé nakoukl. Jeho specializací...