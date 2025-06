Ducati je beze vší pochybnosti prémiová značka, která dnes nabízí ucelenou řadu motorek, od superbiku přes cestovní enduro až po power cruiser. Snaží se tak zasáhnout co nejširší spektrum zákazníků, což dokazuje, mimo jiné, i současný vývoj motokrosové motorky, se kterou továrna závodí na mistrovství světa. Ale ruku na srdce, Ducati budeme mít vždy spojenou především se silnicí. A na silnici samozřejmě patří i námi testovaná novinka.

Alfou a omegou je u ní samozřejmě motor, agregát Granturismo V4. Ten už známe z cestovního endura Multistrada V4, nicméně byl pro cruiser lehce upraven – jeho výkon je oproti MTS o dva koně nižší (168), naopak o dva Nm (126) je zde vyšší točivý moment. S motorem je samozřejmě spojená i pokročilá elektronika, kterou Ducati nabízí.

Základem je několikastupňová kontrola trakce, která se stará o to, abyste po každém přidání plynu neměli kolo ve smyku. Dále je tu náklonové ABS, které pozná, zda brzdíte v zatáčce, a podle toho nastavuje brzdný účinek. Je tu i wheelie control, tedy asistent omezující nechtěnou jízdu po zadním kole, u kterého lze v několika krocích nastavit, kdy zasáhne. No a pak jsou tu samotné motorové režimy. XDiavel má hned čtyři, jsou ale vždy kombinované i s nastavením dalších parametrů elektroniky. Vy si tak můžete vybrat motorový režim a navíc si k němu nastavit i zbytek asistentů. K dispozici jsou režimy Rain, Urban, Touring a Sport.

Jedinečnost, rychlost a krása

Zadní kolo je asi nejvýraznějším designovým prvkem motorky. Je pro Ducati tradičně letmo uchycené na krásné hliníkové kyvce a dává na odiv nejen svůj design, ale i monumentální šířku zadní pneumatiky. Když jsme tu dvěstěčtyřicítku viděli poprvé, trochu jsem se báli, jak se bude motorka chovat při překlápění do zatáček, přece jen je to pořád power cruiser. Chování Ducati nás ale hodně překvapilo. Stačí přenést váhu a XDiavel ochotně zatáčí. Samozřejmě ne tak, jako sportovní naháče, ale rozhodně to není žádné trápení a můžete si kromě táhlých rychlých zatáček užívat i utažené serpentiny. Hned před kolem je umístěn výfuk se čtyřmi koncovkami, odkazující právě na konfiguraci motoru.

V Ducati si dali hodně záležet na detailech, které jsou (chce se říct jako vždy) perfektně sladěné do kompaktního celku. Vše je výborně vyvážené a vlastně je hodně těžké hledat na motorce detail, který by mi něčím vadil. Design tu ale rozhodně není na úkor komfortu, nebo snad dokonce jízdních výkonů. O tom svědčí kromě elektroniky a skvělých brzd i podvozek, který si můžete nastavit ve všech parametrech.

Zajímavě působí i LED světla, která mají novou technologii a dotváří celkový vzhled. Motorku můžete dostat ve dvou barvách - červené Burning Red a černé Black Lava. Obě barvy jsou unikátní právě jen pro XDiavel a na jiné Ducati je nenajdete.

Chvílemi je to dvouválec

Agregát V4 má objem 1 158 ccm a k tomu patří krom jiného i teplo, které motor produkuje. No a díky vidlicovému uspořádání jde teplo ze zadních válců přímo pod sedačku, respektive její přední část. To s sebou často nese velmi nepříjemné teplo (zejména v létě při stání na semaforech), kdy se daná oblast dokáže opravdu hodně rozpálit.

Ducati tento problém vyřešila hodně zajímavě, zadní válce se při zastavení zkrátka odpojí a z motoru je tak najednou řadový dvouválec. Válce se znovu připojí až po překročení 4 500 otáček, nebo po přidání plynu na určitou úroveň. To má kromě výše zmíněné úspory tepla za následek i snížení spotřeby. Pokud si myslíte, že motor díky tomu bude mít slabší rozjezdy, jste na omylu. Při tvrdé akceleraci se válce dokážou včas připojit a jezdec v podstatě nemá šanci cokoli poznat.

Co naopak poznáte, je skvěle vyladěný quickshifter, který vám umožní řadit vyšší i nižší rychlostní stupně bez použití spojky. Funguje skvěle i v nízkých rychlostech a z řazení udělá opravdovou radost. A věřte nám, že řadit budete rádi, protože čtyřválec se rád vytáčí a zvuk motoru, který dává jasně najevo, že s ním není radno si zahrávat, je doslova návykový - i ze sériové koncovky se line krásně chraplavý zvuk italské V4.

No, a pokud by vám to přece jen nestačilo, můžete si koupit výfukový systém Akrapovič, který přidá dalších 11 koní a naopak ubere 11 kilo celkové hmotnosti. I dalších doplňků je k dispozici celý katalog. Můžete si například pořídit stupačky umístěné víc dozadu pro sportovnější posez, opěrku pro spolujezdce, cestovní brašny nebo i tuningové zadní kolo. XDiavel má také svojí kolekci oblečení přímo od Ducati.

Pozor na stupačky

Diavel není rozhodně záludná motorka, ale potřebuje pevnou ruku. Motor má rád střední pásmo otáček a tam ho musíte držet. Když budete mít na výjezdu ze zatáčky dobře zařazeno, motorka se vám odmění rychlým výjezdem třeba i po zadním kole. V tu chvíli nastupuje na řadu wheelie control, který drží přední kolo nad silnicí tak akorát a vy můžete jen držet plyn, dokud vás to neomrzí. A věřte mi, že tahle zábava je opravdu návyková. Když to přeženete, nastupují na řadu čtyřpístková radiální Bremba, která dokáží i rozjetých 229 kilo natankované motorky bez problémů ubrzdit. Brzdy se skvěle dávkují a stačí vám na ně jeden prst.

Znát je i rozdíl mezi motorovými režimy. Každý z režimů nabídne výrazně jiný průběh výkonu a jako byste měli pod sebou úplně jiný motor. Nejmarkantnější je to samozřejmě u mapy Sport, která nechává motor vytáčet a zatahuje ve vyšších otáčkách, naopak v dešťovém režimu se nemusíte bát prokluzování zadního kola, což jsme si vyzkoušeli i při poměrně silném dešti, kdy žádný z novinářů neměl sebemenší problém se na vodě udržet. A to jsme rozhodně nejeli pomalu.

Podvozek sám o sobě je naladěný do ideálního kompromisu, který umožňuje ostrou jízdu bez potápění a houpání, ale dokáže udržet kola na zemi i na hodně rozbité cestě. Jeho limity budete hledat velmi dlouho. Mnohem dřív objevíte limity stupaček, které brzy budete v zatáčkách tahat po zemi. Zadní guma totiž motorku nechá jít do hlubokých náklonů a omezením je opravdu až stupačka. Malou pomocí může být možnost měnit polohu stupaček ve třech pozicích, případně sáhnout po tuningových stupačkách, umístěných víc vzadu.

Určitě se ale nenechte úplně ukolébat elektronikou. Pořád máte pod sebou V4 s ohromujícím výkonem a tuhý a perfektně fungující podvozek. Jakmile chvíli nesledujete tachometr, zjistíte, že jedete daleko za hranicí legálních rychlostí a vlastně vám to vůbec nepřijde. Rychlost začínající dvojkou máte na displeji rychleji, než byste řekli „švec“, a vzdálenost mezi zatáčkami se tím zatraceně zkracuje.

Ukáže vám i přetížení

Plnobarevný displej zobrazuje mimo základních informací i pár celkem zajímavých prvků. Hodně nás bavilo zobrazení využití výkonu a točivého momentu motoru v procentech. Dozvíte se tak, kolik rezervy vaše jízda ještě má. A věřte mi, že dostat obě hodnoty na 100 % není žádná sranda, to chce již dost zkušenou ruku. Druhý zajímavý ukazatel je G meter, tedy ukazatel aktuálního přetížení. Funguje ve všech osách a časem se přistihnete, že se při akceleraci a brzdění snažíte dostat kuličku ukazatele co nejdál od středu. Každopádně jsou to zajímavé údaje, ale je potřeba se hlídat, abyste nekoukali na palubní desku místo na cestu. Mimochodem, displej je perfektně čitelný jak na přímém slunci, tak i v dešti.

Ducati XDiavel V4 je těžké někam zařadit, spojuje skvělý motor s pohodlnou jízdní pozicí a chutí k rychlosti. K tomu je tu vynikající elektronika, výborné brzdy a v neposlední řadě nádherný design, do kterého je motorka zabalená. Pokud toužíte po jedinečnosti a emocích na každém kilometru, nebojíte se otočit plynem a chcete mít motorku, kterou za odpoledne nepotkáte desetkrát v protisměru, jděte se na něj podívat. Ale varujeme vás, odejít z showroomu bez složení zálohy bude mentálně hodně náročné!