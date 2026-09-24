Motocykl je v původním stavu a Souček muzeu daroval i další předměty, jako je zlatá medaile, kterou v závodu získal. Vše bude součástí stálých expozic muzea.
„Je to exemplář, který byl pouze jeden z pěti, byl to výrobek, který měl reprezentovat strojírenské závody v Československu,“ uvedl Ksandr. Dodal, že muzeum od Součka dostalo i plaketu a některé papírové doklady ze soutěže nebo plán trasy. „Není to jenom dar vlastního stroje, ale s příběhem šestidenní, kterou pan Souček v roce 1956 vyhrál,“ dodal.
Motocykl se do dnešních dnů zachoval v původním, nerenovovaném stavu, což je podle muzea u závodního stroje mimořádně cenné. Soutěžní speciály ČZ vznikaly pouze v několika kusech ročně a patří mezi nejvzácnější motocykly této značky.
NTM se snažilo motocykl odkoupit řadu let, jeho majitel Lorenc se však nakonec rozhodl při příležitosti 70 let od slavného závodu a Součkových 95. narozenin muzeu stroj darovat, i když jeho hodnota dosahuje mnoha set tisíc korun. „Domnívám se, že motocykl bude v těch správných rukou,“ okomentoval.
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Předání se zúčastnil i samotný hrdina Miloslav Souček, který zavzpomínal na dobu před 70. lety, kdy se v předvečer zahájení závodu dozvěděl o narození svého druhorozeného syna.
I když s kolegy z týmu museli přírůstek zapít, na jejich výkonech se to nepodepsalo a z klání vzešli vítězně. Souček patří k významným československým závodníkům, který se vedle motocyklových soutěží věnoval i motokrosu a závodil především na strojích značky ČZ a ESO.
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ESO byla světová motocyklová značka navzdory Únoru 1948