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Technické muzeum získalo poklad. K vítězné motorce přidal šampion i zlatou

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Národní technické muzeum získalo motocykl ČZ 125, na kterém závodník Miloslav Souček v roce 1956 odjel jako člen vítězného československého týmu Mezinárodní motocyklovou šestidenní v německém Garmisch-Partenkirchenu. Darovací smlouvu podepsali dosavadní majitel stroje Karel Lorenc a ředitel NTM Karel Ksandr.

Motocykl je v původním stavu a Souček muzeu daroval i další předměty, jako je zlatá medaile, kterou v závodu získal. Vše bude součástí stálých expozic muzea.

„Je to exemplář, který byl pouze jeden z pěti, byl to výrobek, který měl reprezentovat strojírenské závody v Československu,“ uvedl Ksandr. Dodal, že muzeum od Součka dostalo i plaketu a některé papírové doklady ze soutěže nebo plán trasy. „Není to jenom dar vlastního stroje, ale s příběhem šestidenní, kterou pan Souček v roce 1956 vyhrál,“ dodal.

Slavnostní předání závodního motocyklu ČZ 125 Miloslava Součka do sbírky Národního technického muzea, 22. září 2026, Praha.
Slavnostní předání závodního motocyklu ČZ 125 Miloslava Součka do sbírky Národního technického muzea, 22. září 2026, Praha.
Slavnostní předání závodního motocyklu ČZ 125 Miloslava Součka do sbírky Národního technického muzea, 22. září 2026, Praha.
Slavnostní předání závodního motocyklu ČZ 125 Miloslava Součka do sbírky Národního technického muzea, 22. září 2026, Praha.
Slavnostní předání závodního motocyklu ČZ 125 Miloslava Součka do sbírky Národního technického muzea, 22. září 2026, Praha.
11 fotografií

Motocykl se do dnešních dnů zachoval v původním, nerenovovaném stavu, což je podle muzea u závodního stroje mimořádně cenné. Soutěžní speciály ČZ vznikaly pouze v několika kusech ročně a patří mezi nejvzácnější motocykly této značky.

NTM se snažilo motocykl odkoupit řadu let, jeho majitel Lorenc se však nakonec rozhodl při příležitosti 70 let od slavného závodu a Součkových 95. narozenin muzeu stroj darovat, i když jeho hodnota dosahuje mnoha set tisíc korun. „Domnívám se, že motocykl bude v těch správných rukou,“ okomentoval.

VIDEO. Čechoslováci byli světová extratřída na motocyklových tratích

Předání se zúčastnil i samotný hrdina Miloslav Souček, který zavzpomínal na dobu před 70. lety, kdy se v předvečer zahájení závodu dozvěděl o narození svého druhorozeného syna.

I když s kolegy z týmu museli přírůstek zapít, na jejich výkonech se to nepodepsalo a z klání vzešli vítězně. Souček patří k významným československým závodníkům, který se vedle motocyklových soutěží věnoval i motokrosu a závodil především na strojích značky ČZ a ESO.

ESO byla světová motocyklová značka navzdory Únoru 1948
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