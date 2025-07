Zrakové iluze za volantem: Proč často motorkáře ostatní řidiči nevidí, dokud není pozdě Slepota z nepozornosti: Lidský mozek každou sekundu zpracovává obrovské množství vizuálních informací a musí rychle rozhodnout, co je důležité a co může ignorovat. V silničním provozu můžeme snadno „přehlédnout“ objekt, který sice v zorném poli je, ale mozek na jeho přítomnost není zvyklý a neočekává ho. Proto ho ze své krátkodobé paměti jednoduše vytěsní. Typickým příkladem je motorkář, jehož velikost, profil i hbitost usnadňují jeho přehlédnutí na silnici. Sakadické maskování: To, že se pro nás motocykl stane na silnici neviditelným, může mít na svědomí také tato zraková iluze. Jedná se o jev, kdy mozek selektivně a „nepozorovaně“ blokuje zpracování zraku při rychlém pohybu očí, aby nedošlo k rozmazání obrazu. V těchto prázdných „oknech“ mezi jednotlivými obrazy nám klidně může zmizet blížící se motocykl. Periferní vidění: Další z fenoménů, kvůli kterému máme tendenci motorky na silnicích přehlížet, je periferní vidění – přesněji jeho nedostatek. Mozek vidí nejlépe a detailně tu část zorného pole, kam ostříme svůj zrak, přičemž nedostatek informací o podobě obrazu na okrajích „odhaduje“ na základě zkušeností a zvyklostí. Názornou ukázku, jak to funguje, nabízí tento obrázek. Schválně, kolik ze 12 černých teček v jednu chvíli vidíte? Mrtvé úhly: Jsou to části zorného pole řidiče, ve kterých jeho výhledu brání různé části karoserie automobilu. Stejně tak ho omezují geometrické charakteristiky pohledu do zpětných zrcátek. Pokud se motorkář nachází uvnitř těchto vymezených výsečí, je pro řidiče v podstatě neviditelný. Zdroj: helemotorka.cz