Brněnský Motovíkend startuje, nahrazuje zrušený Motosalon

Za neúčastí mnoha značek stojí problémy s plánováním výstav během covidu a ze stejného důvodu vázne produkce mnoha značek, chybí stroje na skladech a potažmo i předváděcí stroje.

Motovíkend je koncipovaný především jako zážitková akce pro fanoušky motorek a životního stylu s nimi spojeného. I přes neúčast řady výrobců se novinky objeví.

Expozicím dominuje značka Royal Enfield, která přivezla většinu své produkce. Mezi dalšími výrobci motocyklů najdete například CF Moto nebo reinkarnovanou britskou značku Brixton. U expozice Easy Rider jsou k vidění upravené stroje, většina z produkce Harley-Davidson. Jawa vystavuje repliku svého legendárního Péráka, který rozvířil nostalgický zájem o značku.

Italská značka Benelli představí model Leoncino 800, který kombinuje klasické i moderní prvky designu a má nový motor o objemu 754 ccm. Italskou novinkou je také motocykl Six Days 500 od výrobce SWM Motorcycles.

Další výrobci předvedou skútry, sajdkáry i elektrokola a kempovací auta pro motorkáře.

V Brně jsou k dispozici i zkušební jízdy na testovacích strojích. BVV doporučuje případným zájemcům registrovat se předem na internetových stránkách výstavy. Případní zájemci musejí disponovat odpovídajícím řidičským průkazem a vlastním oblečením a helmou.

Oblečení a příslušenství nabízí na Motovíkendu mnoho vystavovatelů a na některých stáncích je možné vystavované exponáty i zakoupit.

Expozice vystavovatelů jsou nejen v hale V brněnského výstaviště, ale i na venkovních plochách. Svou show bude opakovaně předvádět přední český stuntrider Adam Peschel.

Součástí akce je i simulátor formule 1, který si mohou návštěvníci vyzkoušet. Přijedou i závodníci, jako je dakarská jezdkyně Ollie Roučková, freestylista Libor Podmol, motocyklový cestovatel Jaroslav Šíma či závodnice na přírodních tratích Veronika Hankocyová.

Výstava je otevřena od 8. 4. do 10. 4. od 9 do 18 hod, respektive poslední výstavy den do 17 hod.