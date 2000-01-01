V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na fotoreportáž z prvního dne, který zahájil návštěvou prezident Petr Pavel s manželkou.
Prezident Petr Pavel vyzkoušel novinku Jawy, dostal k tomu i stylovou motorkářskou bundu.
Na výstavu dorazil prezident se svou manželkou. První dáma Eva Pavlová také jezdí na motorce. Letošní sezónu bude sedlat nový stroj značky Triumph.
Pořádající Veletrhy Brno očekávají účast 60 000 až 70 000 návštěvníků Motosalonu, tedy zhruba stejně jako minule.
Motorky a jejich příslušenství letos zaplní tři haly, 171 vystavovatelů přiveze 300 značek motocyklů. Jedna hala je určená pro doprovodný program a halu Z obsadí food festival Burger Arena.
Motosalon potrvá do neděle 8. března. Součástí bude v sobotu vyhlášení vítěze soutěže Motocykl roku. Vyhlášení je na třetí den veletrhu naplánované záměrně, lidé budou mít dva veletržní dny na to, aby si všechny nominované modely prohlédli a dali svůj hlas těm nejlepším na webu soutěže.
Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení Motosalon, 5. března 2026, Brno.
Jednou z hlavních novinek veletrhu je zóna určená pro motorkářky i ženy, které by rády s jízdami na motocyklu začaly.
Na veletrhu nechybí doprovodný program.
Vystoupení kaskadérů má vždy velký úspěch publika.
Loni v Česku skončil růst počtu registrovaných nových motocyklů, který začal v roce 2018. Vrcholu dosáhl v roce 2024, kdy jejich počet činil 30 330. Loni klesl na 27 250, i tak jde o druhou nejvyšší hodnotu od roku 2004, kdy Svaz dovozců automobilů začal statistiky sledovat.
Výrazně se zvýšil i celkový počet registrovaných motocyklů. Loni dosáhl hodnoty 1 392 963 kusů, od roku 2018 činí nárůst každoročně alespoň 30 000 kusů.
Dlouhá léta je nejprodávanější značkou Honda, která vyrábí jak klasické motorky, tak skútry do městského provozu. Druhou nejprodávanější značkou na českém trhu je čínská CF Moto, která se dostala mezi tradiční značky díky cenám. Velice dobře si také stojí BMW.
Do motocyklů zatím příliš nepronikla elektrizace s výjimkou menších skútrů, které majitelé používají na pravidelnou dojížďku na menší vzdálenosti.
Tradiční ozdobou Motosalonu jsou hostesky v expozicích většiny značek.
Prezident Petr Pavel na Mezinárodním veletrhu motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení Motosalon, 5. března 2026, Brno.
