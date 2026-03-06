|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy
Cesta k moskvičům vedla přes Američany a Němce. Slaví narozeniny i krach
Značka Moskvič si letos připomíná dvě významná kulatá výročí. V prosinci 1946 vznikly první vozy této značky a 28. února 2006 vyhlásil moskevský arbitrážní soud bankrot automobilky Moskvič. Moskviče...
Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.
Prozkoumali jsme Peaq. Největší elektrická škodovka se ukázala neplánovaně
Slavnostní otevření baterkárny M8 v Mladé Boleslavi mělo nečekané finále: poprvé jsme si tam mohli prohlédnout připravované SUV Škoda Peaq. Pro iDNES.cz ho prozkoumal Jiří Duchoň, šéfredaktor...
Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...
Známý herec a cestovatel prodává obytné auto. Výbava pomůže přežít i apokalypsu
Stále více cestovatelů mění pohodlí hotelových pokojů za dobrodružství na čtyřech kolech. Pokud to chcete zkusit, pak by se mohlo hodit obytné auto Lukáše Langmajera, které je zrovna k mání. Ale...
Auta speciálně pro ženy. Zajímavé pokusy, které stojí za pozornost
Nedělní mezinárodní den žen je dobrým důvodem k tomu ohlédnout se do historie za několika modely a koncepty, které byly navrženy jako vozy speciálně určené pro ženy. Přestože se na ně již téměř...
Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...
Automobilový král byl na skok v Praze. Nový Mercedes S má vyhřívané i pásy
U nového eska vyměnili polovinu součástek a dali mu do vínku vyhřívané pásy, vyhřívaný katalyzátor, ventilaci čistící vzduch a podvozek, který díky cloudu ví o výmolu dřív, než k němu dojedete. Bez...
Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.
V Brně začíná Motosalon, mezi prvními návštěvníky byl prezident Pavel
V Brně začíná Motosalon, veletrh motocyklů a čtyřkolek. Na Výstaviště se vrací po dvou letech. Je o halu větší, přinese světovou premiéru modelu domácí značky Jawa i zónu zaměřenou na ženy. Mezi...
Autozápisník: Trump má novou Bestii a 6 000 Kč za litr benzinu v F1
Americký prezident Trump dostal novou „Bestii“ a palivo do formulí se bude vyvažovat zlatem. Jan Ámos Komenský by měl radost ze Škody hrou a Alfy od karabiniérů sklízejí potlesk. Jak to, že jsou auta...
Nezastaví ji štěrk, ani kopce. A má i ABS. Tak drsnou koloběžku Xiaomi nemělo
Barcelona (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Výrobce mobilů a další spotřební elektroniky Xiaomi představil na konferenci v Barceloně novou generaci elektrických koloběžek. Na vrcholu nabídky stojí model 6 Ultra, který nabídne dosud nevídané...
Fotoduel vyhrála espézetka na multiple, prý je moc hezká. Milovník rumu odpadl
Nové kolo originálního fotoduelu iDNES.cz, v němž se proti sobě postavilo více než sto značek na přání, zná vítěze. Jako nejoriginálnější zvolili čtenáři značku M0C HEZKE. Její držitel je veselá...
Cesta k moskvičům vedla přes Američany a Němce. Slaví narozeniny i krach
Značka Moskvič si letos připomíná dvě významná kulatá výročí. V prosinci 1946 vznikly první vozy této značky a 28. února 2006 vyhlásil moskevský arbitrážní soud bankrot automobilky Moskvič. Moskviče...
Konec mistra volantu. Zemřel velikán, který ochočil legendární Lancii Stratos
Diváky ohromoval jezdeckým uměním za volantem bájných lancií, v nich dobyl tři po sobě jdoucí triumfy na legendární Rallye Monte Carlo, epické vítězství na sicilské Tarze Florio v roce 1972 za...
Rodinný dům, ul. 1. Máje, Úštěk
1. máje, Úštěk - Úštěk-České Předměstí, okres Litoměřice
3 900 000 Kč
Jogger je obr, co nemá konkurenta. Bazarovky se nebojte, dacie jsou spolehlivé
Asi jste si všimli, že kategorie klasických MPV pomalu vymírá. Lidé přesedají do SUV a velkoprostorové vozy jsou nedostatkovým zbožím i na trhu ojetin. Kdo potřebuje opravdu prostorné auto a třeba...
Linka 158 opět v akci. Policisté z bílého autobusu lovili hříšníky na dálnicích
Uvidíte-li bílý autobus Iveco s tmavšími skly, zbystřete pozornost. Za okny totiž mohou být policisté „na výletě“ s kamerami, jimiž nenatáčejí krásy České republiky, ale prohřešky řidičů. Naposledy...