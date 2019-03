Japonsko proti Číně, Amerika proti Itálii a všichni proti Japonsku

13:05 , aktualizováno 13:05

Závodní okruhovky, cestovní silniční mašiny nebo terénní endura. Čtyřválce proti tříválcům, dva válce do V, paralelně vedle sebe nebo raději vystrčené do stran. Tak vypadá souboj různých stylů, konstrukcí motorů a technických přístupů prezentovaných na jarní motorkářské výstavě Motosalon, která v Praze trvá do neděle.