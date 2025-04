Dopravní policie s Týmem silniční bezpečnosti a Asociací center bezpečné jízdy chystá na jaře v deseti městech sérii společných vyjížděk s motocyklisty.

Počet nehod s účastí motocyklu mezi lety 2020 a 2024 počet nehod s účastí motocyklu a počet nehod zaviněných řidičem motocyklu 2020: 3 233 a 1 962

2021: 3 129 a 1 894

2022: 3 367 a 1 932

2023: 3 504 a 2 020

2024: 3 996 a 2 295 Zdroj: Policejní prezidium ČR

„Statistika za loňský rok byla opravdu extrémní s porovnáním s předchozími roky,“ řekl k začátku motorkářské sezony pověřený ředitel služby dopravní policie policejního prezidia Michal Hodboď. Za první čtvrtletí letošního roku podle něj zemřel jeden motocyklista, meziročně je počet nižší. Ředitel ovšem upozornil na to, že sezona teprve začíná. Loni nejčastěji jezdci na motocyklech umírali v letních měsících. Nejvíce, 16, jich bylo v srpnu.

Za celý loňský rok policie podle statistik evidovala 3996 nehod s účastí motocyklu, meziročně o 492 více. Většinu z nich řidiči motocyklu i zavinili. Nejčastěji se nehoda podle policie stala kvůli tomu, že vjeli v nepřiměřené rychlosti do zatáčky, následně dostali smyk nebo vyjeli z komunikace a narazili do svodidel či stromu. Roli hrálo ale i nezvládnutí řízení nebo přejetí do protisměru při předjíždění.

Při nehodách, které zavinil naopak řidič automobilu, bylo nejčastější příčinou to, že nedal motocyklistovi přednost v jízdě. Podle Hodbodě je třeba si uvědomit i jako řidič automobilu, že se na silnicích může od jara vyskytovat více motocyklistů.

Motocyklisté by podle ředitele neměli přípravu na sezonu podcenit. „Když jezdíte na motorce a po zimě na ni lezete, když jste na ní prakticky půl roku neseděli, tak se vystavujete tomu, že chybu uděláte,“ řekl.

Podle policejní mluvčí Violety Siřišťové by měli řidiči po zimě zkontrolovat technický stav svého motocyklu a věnovat pozornost zejména brzdám, pneumatikám a osvětlení. Doporučila také absolvovat několik kratších tras, aby si řidiči obnovili reflexy. Připomněla také, že by motocyklisté měli být vybaveni vhodnými ochrannými a reflexními prvky.

Řidiči, pozor Řidiči by si měli být vědomi toho, že s jarní sezonou se na silnicích znovu objevují motorkáři. Při každé změně směru jízdy je nutné pečlivě kontrolovat zrcátka a předpokládat, že motocykl se může nacházet v mrtvém úhlu. Současně je nutné počítat s tím, že motocykl může být z čelního pohledu méně viditelný a odhad jeho rychlosti může být vzhledem k velikosti motocyklu problematický. Při odbočování vlevo je proto lepší vždy vyčkat, až protijedoucí motocykl projede. Důležité je také dodržovat bezpečný odstup, protože motorkář může náhle zabrzdit nebo se dostat do nečekané situace.

Kolama dolů

Projekt Kolama dolů – učme se přežít, kterým chce policie na potřebu bezpečné jízdy na motocyklu upozornit, startuje v sobotu 3. května v Třinci. V dalších týdnech se uskuteční jízdy například v Písku či Hradci Králové, projekt zakončí v srpnu jízda v Mostě. Společné jízdy mají kapacitu 250 motocyklistů, zájemci se mohou přihlásit na webu projektu. Cesta bude dlouhá vždy zhruba 80 kilometrů, povede do výcvikového centra bezpečné jízdy, kde se účastníci budou moci zapojit do dalšího programu.

V polovině května také policie připravuje akci Kolama dolů – speciál, kdy motocyklisté s doprovodem dopravních policistů vyjedou z Prahy, Liberce a Děčína do České Lípy. Tam mimo jiné odhalí plastiku motocyklového a automobilového závodníka Václava Vondřicha. Na autodromu Sosnová bude následovat dvoudenní program. Kapacita akce je omezená na 200 motocyklistů z každého města.