Statistiky registrací nových motocyklů od ledna do října už dalece předstihly hodnoty za minulý rok. Zatímco vloni se za prvních 10 měsíců prodalo a registrovalo 25 590 motocyklů a čtyřkolek, letos to za stejné období bylo 32 446 kusů. To znamená obrovský meziroční nárůst o 27 procent. Nejprodávanější je již tradičně japonská značka Honda s 6 449 registrovanými motocykly, druhá v pořadí je čínská značka CFMoto s 3 396 ks, následuje Yamaha s 2 142 ks, BMW s 1 638 ks, Aprilia s 1 261 ks, QJMotor s 1 044 ks, KTM s 1 033 ks a přes tisícovku se přehoupla ještě Kawasaki s 1 023 ks registrovanými motocykly.
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Za tak masivním nárůstem prodejů motocyklů proti roku 2025 stojí několik důvodů. Částečně jde i o statistické zkreslení, protože rok 2025 byl pro český motocyklový trh nestandardní. Na konci roku 2024 totiž vrcholily přípravy dovozců na přechod na přísnější emisní normu Euro 5+ a starší modely bylo nutné předregistrovat na dealery, aby bylo možné je doprodat. Odhadem 1 500 prodejů konečným majitelům, které se uskutečnily v průběhu roku 2025, se tedy do registrací promítly již na konci 2024. I tak ale letošní výsledky ukazují na velký růst zájmu o nové motocykly.
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Čínská ofenziva
Dalším dlouhodobějším faktorem je proměna nabídky. Český trh začínají výrazně ovlivňovat čínští výrobci, kteří dokázali nabídnout širokou paletu motocyklů za velmi příznivé ceny. Jejich kvalita stále roste a své zákazníky lákají nejen cenou, ale často i bohatou výbavou již v základu.
Proto je také letos druhým nejprodávanějším modelem CFMoto 700MT s téměř 300 prodanými kusy. Tradiční značky na takovou situaci musí reagovat a vedle své obvyklé nabídky přicházejí i s jednoduššími model s atraktivní cenovkou. Ta začíná již na úrovni 150 tisíc korun za dvouválcové pětistovky.
Nový motocykl se stává dosažitelnějším pro mladší jezdce, začátečníky i lidi, kteří si chtějí pořídit druhý stroj pro cestování nebo volný čas. Zatímco ceny automobilů neustále rostou, ceny motocyklů v poměru k průměrné mzdě stále klesají.
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Významnou skupinou zákazníků jsou také jezdci kolem padesátky, kteří už za sebou mají základní zkušenosti, stabilnější finanční zázemí a také jasnější představu o tom, co od svého stroje očekávají. Nechtějí kompromisy, chtějí pohodlí, výkon, kvalitní podvozek a schopnost absolvovat dlouhé cesty bez větší únavy.
Moderní elektronické asistenty pomáhají zvládat vysokou hmotnost a výkon, takže ani velký motocykl nemusí být pro jezdce tak náročný. V tomto ohledu je výmluvným příkladem nejprodávanější model na trhu mezi velkými motocykly, BMW R 1300 GS. Toto velké a rozhodně ne levné cestovní enduro se v českých registracích drží na špici s výrazným náskokem.
Motocyklový boom má i svou odvrácenou stranu
Rostoucí počet motocyklů na silnicích ale přináší také méně příjemnou stránku. Podle nejnovějších říjnových statistik Policie ČR zemřelo za prvních deset měsíců roku 2026 celkem 79 řidičů motocyklů a tři spolujezdci, dohromady tedy 82 jezdců. U samotných řidičů motocyklů jde o meziroční nárůst o 23 obětí. Motocyklisté tak zaznamenali ze všech kategorií účastníků silničního provozu největší absolutní zvýšení počtu usmrcených.
Nejvyšší podíl závažných následků dlouhodobě připadá na věkovou skupinu 45 až 54 let. Tedy právě na generaci, která tvoří významnou část zákazníků dražších cestovních motocyklů.
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Významnou roli hraje také charakter nehod. Podle policie zaviní přibližně 60 procent nehod motocyklisté, u zbývajících 40 procent je viníkem řidič automobilu. Častým scénářem je přehlédnutí motocyklu při odbočování vlevo nebo při změně jízdního pruhu. Na silnicích je stále více automobilů i motocyklů, přibývají noví i méně zkušení jezdci a prodlužuje se období, kdy se na motocyklech jezdí. Vyšší provoz tak klade větší nároky nejen na samotné motocyklisty, ale také na řidiče automobilů, kteří musí s jednostopými vozidly počítat.
Se stále větším celkovým počtem vozidel v silničním provozu, rostoucími prodeji a celkovým počtem motocyklů v provozu do jisté míry souvisí i rostoucí absolutní čísla tragických nehod motocyklistů. Jak je snížit? Na to jsme se zeptali Jiřího Novotného, místopředsedy Asociace autoškol a vedoucího projektu bezpečné jízdy na motocyklu Učme se přežít.
„Ke snížení těchto nepříznivých statistik je třeba pracovat v celé řadě oblastí, ale začít musíme především u samotných jezdců. Základem je nepřeceňovat vlastní schopnosti a uvědomit si, že absolvování autoškoly ještě neznamená, že člověk dokáže motocykl bezpečně ovládat v každé situaci. Zvlášť u výkonných strojů je důležité, aby jezdec měl odpovídající zkušenosti, rovnováhu a dostatečně zažité základní návyky,“ komentuje Novotný.
Podle odborníka je klíčové se naučit správně a účinně brzdit, zvládat vyhýbací manévry a bezpečně projíždět zatáčky. Právě tam často dochází k chybám, například k nezvládnutí rychlosti, panickému brzdění nebo nesprávné reakci na vznikající nebezpečí. „Motocykl je menší a v provozu může snadněji zaniknout, například za jiným vozidlem nebo v mrtvém úhlu, proto jezdcům často hrozí vyšší riziko. Je důležité jezdit a předvídat tak, abychom se nedostali do krizové situace, ale když už k ní dojde, už není čas přemýšlet nad tím, jak se motocykl ovládá. Jezdec proto musí mít zažité ty správné reakce, aby je dokázal použít automaticky,“ vysvětluje Jiří Novotný.
„Stejně důležité je, odkud motocyklisté své dovednosti a informace čerpají. Doporučuji učit se od zkušených a odborně kvalifikovaných instruktorů a využívat prověřené výcvikové programy. Internet a YouTube jsou sice plné rad a instruktážních videí, jejich autoři ale zdaleka ne vždy disponují potřebnou erudicí a zkušenostmi. Některé rady mohou být nejen nesprávné, ale v krajním případě i nebezpečné,“ uzavírá expert.