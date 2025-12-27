Motonovinky pro nadcházející sezonu: Čína udává směr a velký návrat Nortonu

Motorkáři se díky mírným zimám už k zimnímu spánku téměř neukládají. Navíc musí zbrojit na novou sezonu. Podívejte se na nové hvězdy jedné stopy roku 2026, které přinesl podzim končícího roku.
Honda V3R 900 E-Compressor

Honda se nikdy nebála zajímavých technických řešení. Před rokem ukázala nový motor – vidlicový tříválec s kompresorem. Letos přivezla už celou motorku, která vypadá, že je jen krůček od výroby. Vidlicový tříválec má úhel 75 stupňů, dva válce směřují dopředu a jeden dozadu. Je přeplňovaný kompresorem. Ten však není mechanický, ale elektrický, což by mělo pomáhat k optimálnímu průběhu výkonu.

Honda V3R 900 E-Compressor

Motor má objem 900 ccm, díky kompresoru očekáváme, že by se měl chovat jako dvanáctistovka, i když finální parametry ještě nevíme. Motor je umístěný v agresivním naháči, který by měl konkurovat motorkám, jako je KTM Duke nebo Ducati Monster.

CFMOTO 1000 V4 SR-RR

CFMOTO 1000 V4 SR-RR

O tom, jak daleko jsou čínské značky, asi není třeba diskutovat. Dost nás ale překvapilo to, co ukázalo CFMOTO na letošní výstavě EICMA v Miláně. Už loni jsme viděli koncept motoru V4, ale nic určitého k tomu. Letos před námi stála kompletní motorka, která už navíc jezdí a testuje na závodních tratích. Ve svých útrobách má zmiňovaný agregát V4 o výkonu 210 koní. K tomu se díky nejlepším dílům na trhu, jako jsou titanové výfuky akrapovič, podvozek Öhlins nebo závodní brzdy Brembo, podařilo stlačit hmotnost na 200 kg! Máte tedy k dispozici víc než jednoho koně na kilogram hmotnosti.

Ale výkon není všechno a musíte ho taky dostat na silnici. K tomu dnes složí jednak elektronika v podobě kontroly trakce, ale také aerodynamika, která z MotoGP postupně pronikla i do sériových motorek. CFMOTO to u svého konceptu posunulo ještě o kus dál a disponuje aktivní aerodynamikou, kdy se přední křidélka nastavují v závislosti na rychlosti a náklonu motorky! A co je největší pecka? Tahle věc se dostane do výroby a už v nadcházejícím roce uvidíme sériovku. Jak bude nakonec vypadat, je samozřejmě otázka, ale myslíme, že konkurenci pár šedivých vlasů přibude.



