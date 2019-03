Motocyklem roku je německé SUV, bodovalo i elektrické prase

Tento motocykl do letošní sezóny vstupuje sice se stejným designem a rámem, ale s novým motorem posíleným o technologii variabilní vačky ShiftCam. Test tohoto stroje čtěte zde

O vítězi rozhodla dvacetičlenná odborná porota i hlasování veřejnosti. Celkem se ankety zúčastnilo 18 634 hlasujících, přibližně o 2000 více než loni.



Vítězem kategorie skútrů do 125 ccm je nová Čezeta typ 506, elektrický maxiskútr postavený po vzoru legendárního „prasete“, jehož sériová výroba se úspěšně rozjíždí v Prostějově. Paradoxní je na tom fakt, že do kategorie skútrů do 125 ccm se přihlásily pouze tři skútry a všechny na elektrický pohon.

Značka BMW posbírala poháry také v dalších dvou kategoriích s modely C400GT, S1000RR a R1250RT, mezi populární špičku se letos probojoval americký Indian s modelem Indian FTR1200S v kategorii cruiserů a značka Ducati s modelem Diavel 1260 S v kategorii naháčů.

Do letošní ankety se přihlásily i dvoustopé stroje kategorie L, v kategorii čtyřkolek typu ATV zvítězil CAN-AM model OUTLANDER 1000R X XC. Poslední kategorii čtyřkolek Side-by-Side pak ovládla další americká značka, Polaris GENERAL 1000 EPS.

Vyhlášení výsledků ankety roku je součástí veletrhu Motosalon, který se letos koná na výstavišti v pražských Letňanech. Výstava motocyklů a motorkářského příslušenství se bude i v dalších pěti letech konat střídavě v Brně a Praze. Dohodli se na tom zástupci motocyklové sekce Svazu dovozců automobilů, která je pořadatelem, a zástupci společnosti Veletrhy Brno, která je organizátorem výstavy.