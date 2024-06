Kozí dilema po italsku. Nové Moto Guzzi Stelvio, nebo neurvalé retro?

Moto Guzzi. Hezky česky prostě „koza“. Italská značka, která si zakládá na tom, že motorky seká ručně ve stejné fabrice na břehu jezera Como jako před sto jedna roky, kdy vznikla. A hrdě dál nese prapor dvouválcových véček se specifickým podélným uložením. Posledních deset let bodovala chytrým retro a sázkou na charismatické „vzducháče“. Jak to dopadne, když se pokusí udělat ultramoderní cestovní enduro, které má zabrousit na území okupované ikonami, jako je BMW GS nebo Ducati Multistrada?

Na začátek hned odpověď: skvěle! Nová Moto Guzzi Stelvio je zkrátka výborně ovladatelná a vyladěná motorka, které není vlastně co vyčítat. A upřímně – pokud po „cenduru“, tedy kategorii adventure motorek, koukáte, Stelvio rozhodně zařaďte do srovnání. Dostanete totiž naprosto moderní a plnohodnotnou motorku, která bude patřit ve své kategorii k nejzábavnějším a nejovladatelnějším.

Jenže jak o tom přesvědčit „kozisty“, kteří jsou staré konzervy? Je opravdu Stelvio o tolik lepší než „stará dobrá“ V85TT?

Retro vs. moderna

Rozdíl ve filozofii obou motorek poznáte na první pohled. Retro kukuč V85TT, k tomu přiznaný trubkový rám, který podtrhuje konzola kolem sedla a držák světel. Žádná kapotáž, žádné sofistikované plégo. A proti tomu Stelvio s velkorysou kapotáží a moderním vzhledem.

Na první pohled ne tolik viditelný je rozdíl v technice. Ve skutečnosti je ale astronomický. Zpod nádrže obou motorek klasicky vykukují žebrované válce, ty u Stelvia paradoxně působí subtilněji než u V85TT. U V85TT má bohaté žebrování smysl, osmsetpadesátka je chlazená vzduchem. U Stelvia žebra zůstala hlavně z designového důvodu, aby si ortodoxní guzzisti při pohledu na vodou chlazený motor rovnou neprokláli srdce orlicí, kterou má značka v logu. Byla by to škoda, protože by se na motorce nesvezli a nemohli by uznat, že nový „vodník“ s objemem 1 050 kubíků se neuvěřitelně povedl. Povedený by byl i sám o sobě, ale pokud ho srovnáte se starším vzducháčem, je to jako srovnávat motory napříč několika dekádami.

Sbohem, Mickey! Tady panuje závětří

Tak se tedy pojďme se Stelviem projet. Nastartovat, krátká koncovka těsně za pravou nohou jezdce příjemně zabrumlá. Zmáčknout spojku, která je teď hydraulická a navíc ovládaná moc hezkou pákou Brembo s radiální pumpou, kopnout jedničku, vykulit oči, jak hladce tam padla, a pomalu se rozjet.

Stelvio je oproti všemu, co značka za poslední dekádu vyrobila, na první dojem obrovský kus motorky. Dělá to hlavně rozměrná uzavřená kapotáž, která skvěle kryje před proudícím vzduchem. Tady si Italové očividně dali záležet. V kombinaci s elektricky výsuvným štítem je Stelvio skutečně cesťákem, který má ambice svého majitele pohodově převézt za den přes půl Evropy.

To dřív rozhodně nebylo. Jasně, pokud má testovací jezdec 195 centimetrů, na hlavu mu už trochu pofukuje, ale stačí se trošku přikrčit a má absolutní pokoj. To je mimochodem další zásadní výhoda oproti V85TT. Ta totiž má ochranu před prouděním vzduchu špatnou. To říká skoro dvoumetrový člověk, který se na ní cítí jako na naháči. Nižší jezdci ale schytávají „přímý zásah“ do helmy a stěžují si na nesnesitelné turbulence. Světová fóra jsou plná originálních řešení, instalací plexi z jiného typu motorky počínaje až po zaslepení průduchů mezi nádrží a „brejlemi“ podivnými ucpávkami vytištěnými na 3D tiskárně a přezdívanými „uši Mickey Mouse“. Tahle éra provizorních řešení je se Stelviem definitivně pryč. Jet s ním po dálnici 130 je vyloženě komfortní. U V85TT tato disciplína nejednoho majitele štve.

O motoru, kvůli kterému chtěli jít ortodoxní milovníci Moto Guzzi na barikády, už byla řeč. Má objem 1 050 kubíků a 115 koní. Oproti srovnání se vzduchovým předchůdcem je mnohem kultivovanější, má uhlazenější chod… To jsou ale jen detaily ve srovnání s rozdílem ve výkonu, a především ve využitelném spektru otáček. Zatímco vzducháčům je nejlíp v rozsahu 3 500–6 700 otáček, Stelvio si rochňá blahem od zhruba 3 000 otáček až po 8 500 otáček. K tomu si připočtěte těch čtyřicet koní navíc, což už je sakramentsky poznat. Tuhle propast nejspíš částečně smaže facelift V85TT, u kterého dostane vzducháč doping v podobě variabilního časování, ale pořád bude rozdíl obrovský. Stejně jako v charakteru. „Vodník“ je uhlazený, má hladký chod. Dvouválec se chvěje, vibruje. Ani jedno není špatně, jen jsou ty motory zkrátka úplně jiné.

Quickshifter: a komu tím prospějete?

Zásadní rozdíl je i v převodovce a pocitu z ní. Lankovou spojku u V85TT nahradila hydraulika, na přání může mít Stelvio quickshifter. Ten měl i testovací kus. Upřímně – vyzkoušeno, potvrzeno, že funguje, jak má, ale ve finále si stejně člověk tu spojku zmáčkne jen tak pro radost a pocit, že jede na Moto Guzzi. Příplatek za quickshifter je spíš symbolický, takže většina majitelů asi bude mít jasno. Ale statistika, jak často ho pak budou používat, by možná překvapila.

Obecně ale odvedli inženýři v Mandello del Lario skvělou práci. Parádní je zpřevodování, ani v hodně utažených zatáčkách člověk nemusí řadit jedničku. Oceníte to nejen při brouzdání Alpami, ale hlavně při tak marginální disciplíně, jako je ježdění po městě a odbočování na křižovatkách. Žádné trápení dvojky přes spojku nebo kopání jedničky. Neutrál navíc najdete jako nic, zatímco u V85TT je to pro nezkušeného „kozistu“ lovecké dobrodružství.

Jestli naopak starší V85TT v něčem jednoznačně vynikala, byly to jízdní vlastnosti. Na trhu snad neexistovalo cestovní enduro, které by se tak rádo sklápělo do zatáček. Žádné zbytečné vyklánění nebo snad vysedání. A na druhou stranu ani žádný pocit, že „přepadnete“. První dojem ze Stelvia je podobný, ale přece jen má člověk dojem, že tak velký přeborník v zatáčkách nebude.

Ovšem jen do té doby, než poprvé vezme stupačkou o asfalt. Nečekaně, bez pocitu, že by motorku nějak zvlášť dostával na hranu. Pak už jen zkouší a zjišťuje, že limity Stelvia jsou o pořádně velký kus dál, než se na první pohled zdálo. A platí to i o rozbitých silnicích. Stelvio má stavitelné předpětí přední vidlice i zadní pružiny, testovacímu jezdci s jednodenní bagáží – tedy dohromady nějakým 105 kilogramům – ale sedlo skvěle tovární nastavení. I na hodně rozbitých okreskách a v náklonu zvládají obě kola kopírovat asfalt, zásahů ABS nebo na druhé straně kontroly trakce je minimum.

Hračičkové budou určitě v tomhle ohledu spekulovat nad nastavením jízdních režimů. Stelvio jich má pět, o jeden víc než V85TT. Stejné jsou road, sport, off-road, rain a nastavitelný custom. Stelvio přihazuje navíc „tour“ určený pro pohodové cestování. Ten utlumí reakce plynu, na rozdíl od dešťového režimu ale nevyšroubuje účinek jízdních asistentů do nebeských výšin. Každopádně u Stelvia je to víceméně jedno, jednotlivé úrovně zásahu asistentů si můžete nastavit v pěti stupních naprosto libovolně.

Všechno budete řešit na novém displeji, který se poprvé ukázal už na cestovním sporťáku V100 Mandello. Ten sdílí Moto Guzzi napříč koncernem Piaggio i s Aprilií. Ovládá se přes čtyřtlačítkový ovladač. A upřímně – moc velká radost to tedy není. Odezva přes rukavici je hodně mdlá. U nastavování jízdních režimů, které děláte v klidu, to nevadí. Když si ale máte stejným ovladačem vysunovat plexi nebo ovládat vyhřívání rukojetí, dovádí vás to k šílenství. Naopak ovladače blinkrů jsou nové a konečně člověk přes rukavici cítí, co s nimi dělá. Díkybohu za to.

Zpět k jízdním režimům… Byť se dají libovolně přizpůsobovat, těžko budete hledat důvod, proč nějak razantně sahat do továrního nastavení. Každý z režimů – tedy kromě toho dešťového – jsme vyzkoušeli aspoň na pár desítkách kilometrů. A fungují prostě skvěle. Hranice zásahu elektroniky u sportovního režimu leží za hranicí pudu sebezáchovy testovacího jezdce, ke slovu by možná přišel někde v horských vlásenkách na jedničku nebo na dvojku. Cestovní režim „tour“ je velmi podobný základnímu „road“, pocitově ale utlumí citlivost plynu. Na delší přejezdy je ideální. V režimu off-road dáte sbohem ABS na zadním kole a výrazně se omezí kontrola trakce i prokluzu. Pokud „omylem“ vlítnete na polňačku se základním silničním režimem, hlavně na jedničku ve výjezdu riskujete zásah protiprokluzu, ztrátu rychlosti a pád.

Skrytou královnu terénu limitují pneumatiky

Tím se dostáváme k disciplíně, kterou by každé správné cestovní enduro mělo zvládnout. Terén. Škarohlídové budou říkat, že tahle kategorie motorek je dobrá tak na to zajet se vykoupat k rybníku. Protipól bude házet historky o tom, jak na „cenduru“ přejel Saharu. Pravda je – jak jinak – někde uprostřed.

Šotolinu a polňačky zvládá Stelvio s přehledem. Na druhou stranu, už to, s jakými zdvihy, koly a pneumatikami ho dostanete z výroby, předurčuje jeho využití. 170 mm je prostě zlatý střed, který nevybočuje. Devatenáctka vepředu a sedmnáctka vzadu jsou na tuhle třídu konfekce. A obuté jsou do skvělých Michelin Anakee Adventure, s těmi ale zůstaňte na těch polňačkách a štěrkových cestách, velké kameny nebo kořeny pozorujte zpovzdálí. Hlavně pokud jsou mokré. S odpovídajícími pneumatikami si na ně ale klidně troufnout můžete. Prostě jako na jakémkoli jiném cestovním enduru.

Takže zpátky na šotolinu, kam sériová testovací motorka patří. V off-road režimu je to na ní neskutečná zábava! Svůj podíl na tom má lineární průběh výkonu, který vám umožní dávkovat plyn přesně tak, abyste pořád cítili lehounce ustřelující zadek a zároveň neměli pocit, že vás motorka pošle při necitlivém přidání plynu do kopřiv. Při brzdění vás pohlídá ABS na předním kole, se zadním si pak můžete dělat, co chcete. Krása!

Do masivní nádrže se dá hezky zakleknout, člověk rozhodně nemá pocit, že by neměl mezi koleny oporu. Jen jedna věc vás bude úplně neuvěřitelně štvát. Hrůzostrašné gumy žvýkačkoidní konzistence na stupačkách, ze kterých budete mít pocit, že se musí každou chvíli svléknout. Vyzkoušeno, nesvléknou. Ale tahle maličkost (která se dá naštěstí velmi levně vyřešit), vám první svezení v terénu zaručeně pokazí.

Malá a velká? V žádném případě

Na polňačkový test vezeme mimo jiné kvůli focení obě motorky – Stelvio i V85TT. S tím, že zkusíme párkrát přesednout z jedné na druhou. Tak tedy teď se bude lámat chleba. Která je lepší? Žádná. A to je na tom to nejlepší. Moto Guzzi se podařilo postavit dvě cestovní endura, která mají absolutně jiný styl. Nejsou jako „velké GS“ a „malé GS“. Ani jako „dvouválcová Multistrada“ a „čtyřválcová Multistrada“. Rozdíl není jen ve výkonu a ceně. Moto Guzzi udělala dvě úplně jiné motorky – charakterem i určením.

Když člověk sedí na Stelviu, dojde mu, že V85TT si na cestovní enduro tak trochu hraje, v přímém srovnání vynikne jeho „naháčový“ koncept. Najednou ji majitel vidí v novém světle. Aby na V85TT člověk mohl nakroutit 700 kilometrů za den a neřešil počasí, musí si ji pořádně poladit. Větší plexi, v horším případě i mickeymousovské uši na nádrž. Nízký blatník na přední kolo, nejlíp i na zadní. A taky popřemýšlet, kam namontovat navigaci, protože integrovanou hrazdu pod plexi jako u Stelvia tu opravdu nenajdete. Stelvio tohle všechno má. Je na dobrodružné cestování nachystané. Bez kompromisů ve výkonu nebo nastavení.

A to je i odpověď pro guzzisty, nebo všechny, kteří se jimi stali, protože se jim prostě charismatická V85TT líbí. Je to skvělá motorka pro ty, kteří podnikají výpady maximálně na pár dnů, nejezdí často ve dvou a nemají ambice najíždět za den obrovské objemy kilometrů na „přejezdech“. Ti ostatní u Stelvia najdou všechno to, co jim doteď chybělo, stejně jako to u něj najdou všichni majitelé cenduráckých etalonů jakékoli značky, pro které se zrodila opravdu atraktivní alternativa ke „konfekci“. Jen jednu věc nikdy mít nebudou – ten okouzlující retro styl a nepopsatelnou „kozí neurvalost“, kterou má V85TT. A to je vlastně dobře.

Epilog: o penězích to není

Na závěr trochu počítání korun. Stelvio vyjde v „základu“, tedy především bez radaru hlídajícího mrtvý úhel a odstupy od aut, na rovných 400 tisíc korun. V85TT začíná na 270 tisících, pofaceliftová verze ale pravděpodobně o něco poskočí nahoru. To není malý rozdíl, ale když si do tabulky naházíte všechny „vychytávky“, které Stelvio oproti V85TT má, zjistíte, že je to možná i „výhodnější“ koupě než starší a chudší sestra. Hledět ale v tomto případě na peníze nemá úplně smysl. Tady záleží, jakou motorku chcete.