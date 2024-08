Na motorce předvádí dechberoucí triky. Stojku jsem zvládla za dva dny, líčí

Motory burácejí, publikum tleská, Kateřina Jandová právě udělala za jízdy na motorce stojku. Za sebou nechává černé šmouhy od pneumatik i řadu mužů, kteří s ní na závodě měří síly. Se ženami v Česku nezávodí, žádné další totiž nejsou. „Má to svoje výhody, na show mám jako holka větší úspěch, protože to lidé nečekají. My ženy máme sice míň síly, zato lepší cit pro plyn a brzdu. Co se kluci snaží urvat, my zvládáme lepší technikou. Také bych řekla, že jsem opatrnější a míň padám,“ popisuje Katka, zároveň ale vyjmenovává své šrámy na těle.

Úpravy na motorce si dělám sama. Zvládnu opravit elektřinu, něco si posvařovat, vyměnit spojku a každý týden si přezouvám zadní kolo. Když hodně driftuju, pneumatika je odepsaná i po jedné show.