U svých nehod ani nevím, co se stalo, říkal Kamil Holán. Poslední rozhovor s legendou

Kamil Holán byl žijící legendou, obrovsky respektovaný všemi, ikona motorkářské komunity, skvělý závodník, jeden z nejlepších ve své disciplině i ve světovém formátu. Otec tří dcer, navrch obrovský sympaťák, vždy dobře naložený.
„Strašně mě to baví,“ říkával nadšeně o závodění na motorce jeden z nejlepších českých jezdců na přírodních okruzích. To jsou obyčejné okresky, na kterých uzavřou provoz a hejno závodníků se po nich řítí hodně přes dvě stě kilometrů v hodině. Mezi stromy, patníky, svodidly, po často strupatých, dost rozbitých silnicích.
Moje největší „hrana“ je, až se posadím a budu mít strach. To už pak nepůjde, nebudu to přemáhat. To se naštěstí zatím nestalo, sednu na to a mám radost.