Svět Jawa: Pád až na dno a záchrana z Číny a Indie

Kudy vede cesta KOMENTÁŘ Týnecká továrna se za poslední desetiletí proměnila. Nová fasáda výrobního závodu už nedělá okolí ostudu. Nedá se však očekávat, že by se Jawa rychle a lehce dotáhla na ostrou zahraniční konkurenci. Máme jí přesto dál rádi, máme jí totiž zažranou hluboko pod kůží, a tak vítáme povedené modely, ať už pocházejí přímo z Týnce, nebo třeba z Indie, Číny, či Argentiny. Sníme i o tom, že by se snad, jednou, někdy v budoucnu, mohla postavit vedle mattighofenské značky KTM, která vyrábí skvělé motocykly ve stejném středoevropském prostoru. To je cesta, kterou by se Jawa měla vydat. I když jde o cestu, kterou se nejspíš továrna měla vydat už někdy před třiceti lety.