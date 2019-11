Jawy, které neznáte: kulomet a unikáty ze soukromých sbírek

„Představeny jsou především dosud nevystavované či málo známé artefakty spojené se značkou Jawa, doplněné výběrově o adekvátní výrobky cizí, které buď ovlivnily náš domácí vývoj, nebo naopak vznikly jako reakce na něj,“ řekl autor výstavy Arnošt Nezmeškal, ředitel Muzea dopravy NTM. Většina exponátů je ze soukromých sbírek.



„Jawa a motocyklový sport je téma na několik výstav. Dovolil jsem si některá významná témata pominout, jako je Jawa na ploché dráze, Jawa na soutěžích nebo Jawa v motokrose. Ta jsou tu jen naznačena, máme tu soutěžní či plochodrážní motocykly. Třešničkou na dortu u Jawy jsou silniční závodní motocykly, podařilo se nám soustředit zajímavou řadu závodních motocyklů Jawa od počátku až do smutných konců,“ řekl.

Poslední kapitola výstavy tak připomíná, jak kdysi slavné závody a soutěže skončily. „Je tam současnost, motocykl Jawa 350 OHC, který se dnes prodává za velmi příjemné peníze, kompletně se však nevyrábí v Čechách, ale vozí se sem z podstatné části z Dálného východu, a u nás se jenom dokončuje. To je realita nejen značky Jawa, ale našeho průmyslu v Evropě,“ doplnil autor výstavy.

Jawa vznikla v roce 1929. Jméno firmy vzniklo složením jména zakladatele Františka Janečka, který zakoupil licenci na výrobu motocyklů Wanderer. Původní Janečkův podnik byla zbrojovka. Vyráběla ruční granáty a později i kulomety. Ve 30. letech kromě motocyklů produkovala v malých sériích i auta, jak dokládá exponát Jawa 600 Minor na výstavě.

Zejména v 50. letech byla Jawa ve špičce motocyklových výrobců, exportovala do mnoha zemí. Po roce 1990 nastal výrazný útlum výroby i kvůli ztrátě východních trhů, po polovině 90. let se výroba stabilizovala a vyráběly se nové i starší modely. V listopadu 2018 byly představeny tři nové motocykly vyráběné v Indii: Jawa 300, Jawa 42 a Jawa Perak. V licenční dohodě je vyrábí indická společnost Mahindra.

„Český majitel značky Jawa prodal práva do Indie a Indové tam zahájili výrobu motocyklů, které si nechali designově navrhnout v Itálii. Hlásí se k vzhledu tradičních motocyklů Jawa – kývačka či pérák. Motocykl to je líbivý, a pokud vím, v Čechách jsou dnes dva exempláře těchto strojů,“ řekl Nezmeškal. Pokoušel se je půjčit do výstavy, ale majitel odmítl.