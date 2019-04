Jawy jsou zas snem Indů. Perak se s velkou slávou vrací

Motorky československé značky Jawa zažívají v Indii triumfální návrat. Jawy určené pro místní trh vyrábí v licenční dohodě s českou firmou Jawa Moto spol. v současné době indická společnost Mahindra, která v listopadu představila nový stroj Jawa 300. V březnu bylo po celé Indii otevřeno přes 100 prodejen značky Jawa a tento měsíc byly zákazníkům předány první motocykly Jawa 300 a Jawa 42.



Jawa začala vyvážet motocykly do Indie po druhé světové válce. V roce 1961 se začaly v Indii vyrábět motocykly Jawa v licenci Ideal Jawa Ltd., které byly od roku 1971 do roku 1996 prodávány pod značkou Yezdi. Podle legendy je název odvozen od českého slova „jezdí“. Více čtěte zde

V říjnu 2016 zakoupila licenci na značku Jawa pro Indii a východní Asii značka Mahindra&Mahindra. Ta v současné době vyrábí klasickou verzi Jawa 300, která svým retro stylem nezapře inspiraci slavnou československou motorkou Jawa 250/353, dále pak levnější variantu Jawa 42 a také typ Jawa Perak, jenž svým jménem odkazuje na slavný československý motocykl Jawa 250 zvaný Pérák (nové jawy pro Indii si prohlédněte zde).

Cenové rozmezí nabízených motocyklů sahá v přepočtu od 51 000 Kč do 62 000 Kč. Jawa 42 se prodává v šesti barevných kombinacích, Jawa 300 ve třech barvách, přičemž klasická tmavě červená barva je nejpopulárnější.

V Indii je podle dostupných údajů přes 200 milionů registrovaných motocyklů a jejich počet stále roste. Prodejny Jawa se otevírají nejen v Dillí nebo v Bombaji, ale i na venkově v místech, o kterých v Česku nikdo nikdy neslyšel, jako Pindžaur ve svazovém státě Harijána nebo Siliguri v podhůří Himálají. Otevření každého nového motosalonu vítají davy fanoušků.

„Všichni vědí, že Jawa je původem z Československa a velice si toho cení,“ říká Maniš Saini, který je zaměstnancem prodejny Jawa v Džajpuru a zároveň je předsedou místního Jawa Yezdi klubu a koordinuje všechny Jawa kluby v Indii.

Srazy indických jawistů

„Náš klub se setkává jednou měsíčně na jízdu po Rádžasthánu. Máme asi 50 členů, jednou bylo na srazu 118 motocyklů Jawa nebo Yezdi. Jezdíme do Thárské pouště, kde se dá padat do písečných dun,“ pokračuje Maniš Saini. Jednou ročně v červenci se koná celoindický Jawa den. Starší generace zvuk a design slavných motorek z Československa stále pamatuje, mladší znají slávu z rodinných fotografií.

Maniš Saini, zaměstnanec prodejny Jawa v indickém Džajpuru a zároveň předseda místního Jawa Yezdi klubu, se svou rodinou na motocyklu Yezdi.

Maniš Saini motorky také sbírá - na zahradě má dva motocykly Yezdi, jeden Suzuki a dva vraky Jawy, v kůlně se pak skrývají motory, karburátory, světla, nádrže, sedlo a další příslušenství se značkou Jawa. „Staré díly na Jawu sháním různě po vesnicích tady v okolí, online nebo přes kamarády v klubu,“ vysvětluje. Nyní si Saini objednal bílou Jawu 300, takže mu do sbírky přibude šestý motocykl.

„Předností Jawy je jednoduchá údržba a krásný klasický design. V Indii se mluví o znovuzrození legendy Jawa,“ říká Maniš Saini, který dříve pracoval jako lékárník a motorky měl jen jako hobby, dokud nezískal „práci snů“.