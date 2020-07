Awaj je jawa s kapotáží z překližky. Postavil ji student od Turnova

Odkazuje i na konstruktéra Václava Laurina, který měl svoji první dílnu na konci 19. století asi 800 metrů od Marešova bydliště. „V malé dílně tady přes les sestavil první motocykl,“ říká Mareš.

Kapotu z nezvyklého materiálu vytvořil ohnutím tří voděodolných překližek. Řešení dlouho hledal, nakonec se ukázalo, že je stačí napařit horkou vodu z varné konvice. „Překližka se musí napařit v určitém tlaku a času. Když se to přežene, tak začne moc gumovatět, a když se to udělá málo, tak praská. Tak napošesté jsem to udělal,“ popsal Mareš.

Na jeho motocyklu je všechno kromě motoru a kol ruční výroba. „Soustružil jsem, svářel, lakoval, překližku sám ohýbal a sedlo jsem si nechal udělat u čalouníka,“ uvedl Mareš. Než na motocyklu začal pracovat, vytvořil asi 100 skic a dva prototypy z plastu a papíru.

Znalosti k sestavení motocyklu získal i díky tomu, že před pěti lety našel ve stodole starou jawu z roku 1957, typ 550 zvaný pařez, na němž jezdila jeho prababička.

„Motorka byla v dezolátním stavu, rozhodl jsem se pro její renovaci,“ uvedl. Zatímco historická jawa je po renovaci pojízdná, pro jeho vlastní dvoutaktní motocykl o obsahu 50 kubických centimetrů to zatím neplatí. Mareš nadále pracuje na motoru. Chtěl by stroj přestavět na elektrický pohon. Rád by sehnal nějakou firmu, která by mu s tím pomohla. „Potřebuji kolem sebe nějaké konstruktéry, protože já to dělám takovým tím selským rozumem, co jsem pochytil, a potřeboval bych to nějak technicky doladit,“ vysvětluje.

Na vytvoření vlastního prototypu pracoval devatenáctiletý Mareš poslední dva roky, šlo o jeho praktickou maturitní práci. „Výsledek jeho práce je velice nadstandardní v rámci školy. Zpracováním i nápadem,“ uvedl jeho ateliérový vedoucí na železnobrodské škole Tomáš Rýdl.

Podle něj jde o první skutečný dopravní prostředek, který na škole v rámci ročníkových prací vznikl. „Dělala se pro škodovku karoserie auta, ale to vznikl jen model v menším měřítku,“ uvedl Rýdl.

Letos podle něj ve škole ještě jeden student vytvořil tramvaj T3, i to byl ale jen zmenšený model. Marešův motocykl bude od středy součástí výstavy k 100. výročí železnobrodské školy, která minulý týden začala v Muzeu východních Čech v Hradci Králové a která potrvá do konce října.