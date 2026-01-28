Nová jawa je opravdu česká. Frajerský 730 Twin vyrobí v Týnci

Česká značka znovu ožívá a v nedávno zrenovované továrně v Týnci nad Sázavou rozjede výrobu dlouho očekávaného velkoobjemového motocyklu. Motor 730 cm3 s výkonem 75 koní a řada komponent jsou převzaté, ale rám a základ konstrukce včetně odvážného designu jsou ryze české.

Prodejní cena pod dvě stě tisíc a patriotismus českých milovníků motocyklů by mohly znamenat slušný prodejní úspěch a rozjezd dalších modelů.

Předsériový prototyp na snímcích už má téměř finální podobu, konečná verze by měla mít o maličko méně „vystrčený“ světlomet a kratší gondolu.

Celkový design zajímavým způsobem brnká na retro strunu hlavně výrazným kulatým světlometem, který příznivcům motocyklové historie určitě připomene nejen panelky, ale i další slavné tvary sedmdesátých let, jako byla Jawa Nanuk nebo autobus Škoda 706 RTO.

Za novou tváří stojí severočeský designér Jan Hrbek, který už za sebou má řadu originálních staveb i návrhů nových modelů motocyklů.

Nová tvář Jawy 730 Twin je především výrazná a úspěšně se vyčleňuje ze současné záplavy čínských sedmistovek a osmistovek. Její podoba bude určitě mít spoustu odpůrců i spoustu příznivců, ale rozhodně je jiná a svá. A ve spojení s charakteristickou barvou týnecké značky si určitě přiláká nemálo zájemců, kteří si ji koupí už jen z lásky ke značce.

Nový design nechává vyniknout příhradový dvojitý páteřový rám, který bude společný i s připravovaným dalším novým modelem Jawa 1000 Twin. Ten se představí v březnu na brněnské motocyklové výstavě Motosalon a jeho výroba začne až později během tohoto roku, zatím pouze v omezené několika kusové předsérii.

Stejně jako přední část je hodně divoká i podsedlová partie s malým zadním světlem, které také odkazuje na historické tvary a pamětníkům by měla připomínat první modely Jawa 50/550 Pionýr.

Od kapot dolů a uvnitř rámu už je většina prvků včetně motoru, zadní kyvné vidlice a 17palcových litých kol dodávaná čínským koncernem Jedi Motor, který také vyráběl předchozí model JD by Jawa 750 Retro, prodávaný v loňském roce Jawou.

Řadový dvouválec 730 cm3 využívá dnes asi nejrozšířenější konstrukci v této objemové třídě na celém světě. Kdysi ho vyvinula Kawasaki jako šest set padesátku, švýcarská konstrukční společnost Suter Industries ho pro čínské koncerny upravila na 730 kubíků a vyvinula pro něj novou elektroniku. Motor je po stranách zakrytý stříbrnými kryty s náznakem žebrování, důvodem je společná konstrukce příhradového rámu také pro litrový motor.

Ten bude širší a kryty už potřebovat nebude. Maximální výkon dvouválce 75 koní a točivý moment 68 Nm putuje na zadní kolo klasicky řetězem, to už jsou hodnoty, které si zaslouží pořádné obutí, nová Jawa obouvá pneumatiky Pirelli o šířce 120 a 180 mm. A s provozní váhou 214 kg také pořádné brzdy, radiální brzdy Brembo spolu s plně nastavitelnou přední vidlicí.

Slibovaná prodejní cena po rozjezdu sériové výroby pod 200 tisíc korun může úspěšně konkurovat i japonským značkám, retro modely v této objemové kategorii jsou většinou dražší a Jawa navíc může přilákat na české jméno i šanci vlastnit jeden z prvních modelů, které odstartují úspěšný návrat výroby velkých motocyklů na domácí půdu.

První kusy přitom výrobce slibuje již na letošní květen, ty ovšem budou pravděpodobně za vyšší cenu kvůli ruční výrobě. Sériová výroba by se měla rozjet od září.

