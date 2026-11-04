Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nová jawa přijela z Indie. Lehké cestovní enduro si veze dobrou cenu

  11:30
JAWA 350 Adventure

JAWA 350 Adventure | foto: JAWA

JAWA 350 Adventure
JAWA 350 Adventure
JAWA 350 Adventure
JAWA 350 Adventure
8 fotografií
Na nádrži nese tradiční logo české značky, původ této novinky je však v Indii. Vyjíždí totiž z továren společnosti Classic Legends, která patří do koncernu Mahindra & Mahindra. Právě tam se vyrábějí také další současné Jawy řady CL, například Pérák, 350 CL nebo Bobber. Teď přijíždí novinka jménem Adventure.

Spolupráce s českou Jawou navazuje na historické propojení této značky s Indií, kde se české motocykly také vyráběly a jejich produkce později pokračovala pod značkou Yezdi.

Jawa Yezdi v Indii

Technickým základem nového modelu Jawa 350 CL Adventure je právě indický Yezdi Adventure. Z pohledu konstrukce a většiny technických parametrů jde o prakticky totožný motocykl, český trh si kromě jiného brandingu vyžádal i jiné barvy a designové úpravy. Prakticky shodný motocykl přitom v Evropě jezdí i pod značkou BSA v modelu Thunderbolt. Všechny tyto motocykly tak využívají společný technický základ.

Jawa 350 CL Adventure svým celkovým pojetím připomíná především Royal Enfield Himalayan, tedy motocykl, který v Indii i v Evropě pomohl zpopularizovat kategorii dostupných, jednoduše stavěných cestovních endur. Po úspěchu modelu Himalayan 450 před několika dny Royal Enfield představil ještě větší Himalayan 750, který dostal dvouválcový motor a modernější techniku. Je to zajímavý vývoj: zatímco Royal Enfield posouvá svou adventuru směrem k vyšší kubatuře a náročnějšímu cestování, Jawa se vydává opačnou cestou a nabízí cenově dostupnější alternativu s menším jednoválcem 350.

JAWA 350 Adventure v číslech

  • motor: čtyřdobý – chlazený kapalinou jednoválec 334 ccm
  • vrtání x zdvih (mm): 81 x 65
  • kompresní poměr: 11 : 1
  • maximální výkon (kW/ot. x min-1): 21.6 x 8000
  • maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1): 29.3 / 6300
  • převodovka: 6 stupňů
  • rozvor (mm): 1465
  • výška sedla (mm): 815
  • objem nádrže (l): 15.5
  • kola přední: 2.15 x 21“
  • kola zadní: 3.5 x 17"
  • pneu přední: 90/90-21
  • pneu zadní: 130/80-17
  • odpružení přední (mm): 200
  • odpružení zadní (mm): 180
  • brzda přední s ABS kotoučová 320 mm
  • brzda zadní s ABS kotoučová 240 mm
  • Pohotovostní hmotnost (kg): 208
  • maximální rychlost (km/h): 128
  • cena: 117 800 Kč

Ne každý zájemce o cestovní enduro potřebuje výkon přes padesát koní, elektronicky nastavitelné podvozky nebo bohatou elektronickou výbavu. Pro část zákazníků může být důležitější jednoduchost, klasický vzhled a především pořizovací cena. A v tomto ohledu má 350 CL Adventure s cenovkou 117 800 korun velmi zajímavou výchozí pozici.

Design Jawy 350 CL Adventure sází na tradiční tvary i techniku. Nejvýraznějším prvkem je palivová nádrž o objemu 15,5 litru. Její proporce a grafické zpracování odkazují na klasické třistapadesátky a společně s bočními kryty vytvářejí výrazný celek.

Přední části dominuje specificky řešený světlomet se dvěma kruhovými světly, jedno menší a jedno větší, jako to v historii jeden čas využívaly adventury od BMW. Nad ním se nachází malý štítek a digitální přístrojový panel. Zajímavým prvkem jsou například boční ochranné rámy, které kdysi představil Royal Enfield a od té doby nemohou chybět na žádném indickém motocyklu.

Motor je kapalinou chlazený jednoválec 334 cm³, který Jawa využívá také v dalších modelech přebíraných z Indie. V případě Adventure dává maximální výkon 21,6 kW (29 koní) při 8000 otáčkách za minutu. Nejvyšší točivý moment dosahuje 29,3 Nm při 6300 otáčkách a je doplněný šestistupňovou převodovkou. Maximální rychlost výrobce uvádí 128 km/h. Přední brzda využívá kotouč o průměru 320 mm, zadní kotouč má průměr 240 mm. Brzdovou soustavu doplňuje dvoukanálové ABS a kontrola trakce

Pohotovostní hmotnost 208 kilogramů tuto novinku řadí spíše mezi robustnější zástupce menších adventure motocyklů. Vepředu tlumí nerovnosti klasická teleskopická vidlice, vzadu je centrální tlumič s přepákováním. Zdvihy jsou 200 mm vepředu a 180 mm vzadu, což už dává této Jawě slušné předpoklady pro pohyb na nezpevněných cestách. K tomu přispívá také vyplétané přední kolo 21 palců. Obuté jsou pneumatiky 90/90-21 vpředu a 130/80-17 vzadu.

Výrobce počítá také s cestovním příslušenstvím, v nabídce budou příplatkové hliníkové kufry. Zájemci si budou moci vybrat z několika barevných provedení, vedle modrobílé kombinace také žlutočernou a černočervenou variantu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velké ambice, rychlý konec. Automobilky, co neuspěly, jedna ani nenastartovala

Packard 2226 Custom Eight, rok výroby 1948, objem 5 833 cm, výkon 118 kW,...

Vybudovat luxusní automobilovou značku je možná ještě těžší než postavit samotné luxusní auto. Nestačí výkon, drahé materiály ani slavné jméno – zákazník musí uvěřit, že značka bude mít hodnotu i za...

Pražský festival aut překvapil zapomenutou legendou. Dorazil totiž bájný Vector

Prague Car Festival 2026

Opravdový autosalon už se v Česku nekonal dobrých dvacet let. Milovníky aut ovšem dobře uspokojí Prague Car Festival. Největší akce ve střední a východní Evropě zaměřená na tuning, motorsport a...

Nejdražší pohřebáky světa jsou vrcholem přepychu. Mají V12 i elektropohon

Biemme Rolls-Royce Phantom

Památka zesnulých vybízí ke skromnosti a pokoře, svět luxusních pohřebních aut je ale jejich pravým opakem. Věhlasné karosárny staví opulentní kreace – ať už třeba s poctivým V12 pod kapotou, nebo s...

Náhrobek se žulovým mercedesem. Dojemný důkaz bratrské lásky vydrží staletí

Žulová socha Mercedesu 240 Diesel z roku 1982 na hřbitově Rosedale v Lindenu ve...

Unikátní náhrobek v podobě Mercedesu 240 Diesel z roku 1982 na hřbitově v New Jersey dokazuje, že motoristická vášeň může přesáhnout i hranice života. Poznejte příběh mladíka, jemuž bratr splnil...

Rebel z dobré rodiny. Ikonický pětiválec Audi světly evokuje chod motoru

Audi RS3 Competition Limited

Kašle, chraptí, prská a hrozí, že vás nakazí svým závodním virem. Audi RS3 Competition Limited, které oslavuje padesát let výroby pětiválcových motorů značky se čtyřmi kruhy ve znaku, je přesně tím...

Nová jawa přijela z Indie. Lehké cestovní enduro si veze dobrou cenu

JAWA 350 Adventure

Na nádrži nese tradiční logo české značky, původ této novinky je však v Indii. Vyjíždí totiž z továren společnosti Classic Legends, která patří do koncernu Mahindra & Mahindra. Právě tam se vyrábějí...

4. listopadu 2026  11:30

Rebel z dobré rodiny. Ikonický pětiválec Audi světly evokuje chod motoru

Audi RS3 Competition Limited

Kašle, chraptí, prská a hrozí, že vás nakazí svým závodním virem. Audi RS3 Competition Limited, které oslavuje padesát let výroby pětiválcových motorů značky se čtyřmi kruhy ve znaku, je přesně tím...

4. listopadu 2026

VW má konečně hybrid. Golf s ním jede slušně, ale ne zrovna úsporně

Volkswagen Golf Hybrid

Volkswagen se klasické hybridizaci bránil, přechod na plně elektrickou trakci ovšem vázne a boj o gramy CO2 je neúprosný. Se slavnými TDI je víceméně amen. Německý koncern ovšem potřebuje nabídnout...

3. listopadu 2026

Elektrovozy přinesou 344 tisíc míst, tvrdí ekologové. Spíš neumí počítat

Výrobce nákladních vozů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst.

Rychlejší přechod firem na elektromobily může Evropě do roku 2030 přinést až 344 tisíc pracovních míst, tvrdí bruselská ekologická lobbistická organizace Transport & Environment. Má to však několik...

3. listopadu 2026

VW pozastavil vývoj elektrického Golfu, nejsou peníze. Představení prý stihne

Maskovací polep Volkswagenu ID.3

Německý automobilový koncern Volkswagen pozastavil ve svém ústředí ve Wolfsburgu vývoj plně elektrického automobilu ID.Golf, jenž se má stát novou generací populárního modelu Golf. Automobilka...

2. listopadu 2026  11:30

S tímhle chlapem bude legrace, nový šéf Fiatu je správně sebevědomý a hubatý

Premium
Koncept Fiat Multiplay v sobě důmyslně kloubí prostornost rodinného minivanu,...

Arnaud Belloni se 1. září ujal role generálního ředitele značek Fiat, Abarth a Lancia a zároveň působí jako marketingový ředitel koncernu Stellantis pro Evropu. Od prvních dnů na sebe manažer, který...

2. listopadu 2026

Elektrický hot hatch z rodu GTI. Zuřivého peugeotu se bojíte, a proto ho chcete

Peugeot E-208 GTi

Výkon je hodný superauta, sprint z 0 na 100 km/h zvládne za 5,5 sekundy a kilometr z místa urazí za pouhých 25 sekund. Nevýhodou je elektronicky omezená rychlost na 180 km/h a homologovaný...

2. listopadu 2026

Škoda jede na vítězné vlně, celý koncern VW je ale v hluboké krizi

Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna...

Skupina Škoda Auto za první tři čtvrtletí letošního roku vyrobila 856 400 automobilů, meziročně o 2,3 procenta víc. To hluboce kontrastuje s finanční bilancí celého koncernu Volkswagen. Škoda za...

1. listopadu 2026

Nejdražší pohřebáky světa jsou vrcholem přepychu. Mají V12 i elektropohon

Biemme Rolls-Royce Phantom

Památka zesnulých vybízí ke skromnosti a pokoře, svět luxusních pohřebních aut je ale jejich pravým opakem. Věhlasné karosárny staví opulentní kreace – ať už třeba s poctivým V12 pod kapotou, nebo s...

1. listopadu 2026

Pražský festival aut překvapil zapomenutou legendou. Dorazil totiž bájný Vector

Prague Car Festival 2026

Opravdový autosalon už se v Česku nekonal dobrých dvacet let. Milovníky aut ovšem dobře uspokojí Prague Car Festival. Největší akce ve střední a východní Evropě zaměřená na tuning, motorsport a...

31. října 2026  13:30

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Náhrobek se žulovým mercedesem. Dojemný důkaz bratrské lásky vydrží staletí

Žulová socha Mercedesu 240 Diesel z roku 1982 na hřbitově Rosedale v Lindenu ve...

Unikátní náhrobek v podobě Mercedesu 240 Diesel z roku 1982 na hřbitově v New Jersey dokazuje, že motoristická vášeň může přesáhnout i hranice života. Poznejte příběh mladíka, jemuž bratr splnil...

31. října 2026

Finalisté auta roku odhaleni. Letos bez číňanů, spalováků, ale i bez škodovky

Exkluzivně
V průběhu Tannistest nám sem přivezli ještě jednu novinku. ID. Polo GTI je...

Volba evropského Vozu roku 2027 přechází do své ostré fáze. Vedení prestižní mezinárodní poroty oznámilo jména sedmi finalistů. Letos jsou mezi nimi poprvé pouze elektromobily. Zákulisí volby...

30. října 2026  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×