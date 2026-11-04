Nová jawa přijela z Indie. Lehké cestovní enduro si veze dobrou cenu

Spolupráce s českou Jawou navazuje na historické propojení této značky s Indií, kde se české motocykly také vyráběly a jejich produkce později pokračovala pod značkou Yezdi.
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Jawa Yezdi v Indii
Technickým základem nového modelu Jawa 350 CL Adventure je právě indický Yezdi Adventure. Z pohledu konstrukce a většiny technických parametrů jde o prakticky totožný motocykl, český trh si kromě jiného brandingu vyžádal i jiné barvy a designové úpravy. Prakticky shodný motocykl přitom v Evropě jezdí i pod značkou BSA v modelu Thunderbolt. Všechny tyto motocykly tak využívají společný technický základ.
Jawa 350 CL Adventure svým celkovým pojetím připomíná především Royal Enfield Himalayan, tedy motocykl, který v Indii i v Evropě pomohl zpopularizovat kategorii dostupných, jednoduše stavěných cestovních endur. Po úspěchu modelu Himalayan 450 před několika dny Royal Enfield představil ještě větší Himalayan 750, který dostal dvouválcový motor a modernější techniku. Je to zajímavý vývoj: zatímco Royal Enfield posouvá svou adventuru směrem k vyšší kubatuře a náročnějšímu cestování, Jawa se vydává opačnou cestou a nabízí cenově dostupnější alternativu s menším jednoválcem 350.
JAWA 350 Adventure v číslech
Ne každý zájemce o cestovní enduro potřebuje výkon přes padesát koní, elektronicky nastavitelné podvozky nebo bohatou elektronickou výbavu. Pro část zákazníků může být důležitější jednoduchost, klasický vzhled a především pořizovací cena. A v tomto ohledu má 350 CL Adventure s cenovkou 117 800 korun velmi zajímavou výchozí pozici.
Design Jawy 350 CL Adventure sází na tradiční tvary i techniku. Nejvýraznějším prvkem je palivová nádrž o objemu 15,5 litru. Její proporce a grafické zpracování odkazují na klasické třistapadesátky a společně s bočními kryty vytvářejí výrazný celek.
Přední části dominuje specificky řešený světlomet se dvěma kruhovými světly, jedno menší a jedno větší, jako to v historii jeden čas využívaly adventury od BMW. Nad ním se nachází malý štítek a digitální přístrojový panel. Zajímavým prvkem jsou například boční ochranné rámy, které kdysi představil Royal Enfield a od té doby nemohou chybět na žádném indickém motocyklu.
Motor je kapalinou chlazený jednoválec 334 cm³, který Jawa využívá také v dalších modelech přebíraných z Indie. V případě Adventure dává maximální výkon 21,6 kW (29 koní) při 8000 otáčkách za minutu. Nejvyšší točivý moment dosahuje 29,3 Nm při 6300 otáčkách a je doplněný šestistupňovou převodovkou. Maximální rychlost výrobce uvádí 128 km/h. Přední brzda využívá kotouč o průměru 320 mm, zadní kotouč má průměr 240 mm. Brzdovou soustavu doplňuje dvoukanálové ABS a kontrola trakce
Pohotovostní hmotnost 208 kilogramů tuto novinku řadí spíše mezi robustnější zástupce menších adventure motocyklů. Vepředu tlumí nerovnosti klasická teleskopická vidlice, vzadu je centrální tlumič s přepákováním. Zdvihy jsou 200 mm vepředu a 180 mm vzadu, což už dává této Jawě slušné předpoklady pro pohyb na nezpevněných cestách. K tomu přispívá také vyplétané přední kolo 21 palců. Obuté jsou pneumatiky 90/90-21 vpředu a 130/80-17 vzadu.
Výrobce počítá také s cestovním příslušenstvím, v nabídce budou příplatkové hliníkové kufry. Zájemci si budou moci vybrat z několika barevných provedení, vedle modrobílé kombinace také žlutočernou a černočervenou variantu.