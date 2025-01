V krásném muzeu v Jizerkách je expozice nadšence, co strávil 40 let na motorce

Jarda projel nejen Evropu, ale pravidelně se vracel na africký kontinent, podíval se se svou ženou Lenkou i na dakarskou rallye do Jižní Ameriky. Na své nejdelší cestě se vydal až na Dálný východ do ruského Vladivostoku. Se zážitky ze svých dalekých cest se potom pravidelně dělil se čtenáři svého domovského časopisu Supermoto a později například s Českými motocyklovými novinami a dalšími periodiky.

Poctivě si také zaznamenával najeté kilometry. V současnosti jich má na svém kontě milion osm set šedesát pět tisíc a každým dnem se přibližuje k vysněné hranici dvou milionů. Jak sám říká, je to, jako by šestačtyřicetkrát obkroužil zeměkouli kolem rovníku. Sám říká: „Den, kdy nesedím na motocyklu, jako bych ani nebyl.“ Jednostopý stroj sedlá v létě i zimě.

Jardovy motocykly

Motocykly své motocyklové kariéry, ať už to v samých začátcích byly české jawy nebo později například Hondy Africa a Varadero nebo BMW GS 850, vystavoval Šíma několik let ve středočeské vesnici Rabakov. Nechyběla tu například ani malá padesátka Jawa New Pionýr, s níž dojel až do Afriky. V Lučanech zase vystavil svůj první motocykl, moped Stadion. U mopedu samozřejmě ještě zdaleka nešlo o najíždění kilometrů. Ostatní motocykly mají za sebou najeto minimálně sto tisíc kilometrů, BMW GS 850 dokonce 250 tisíc kilometrů.

Nabídka muzea

Jenže pak přišla pro Jaroslava pro zajímavá nabídka, vystavit své stroje a další motocyklové příslušenství v muzeu Na Cestě. To je auto a moto muzeum v Lučanech nad Nisou. Šíma neváhal a nabídku využil. Muzeum sídlí v budově bývalé sklárny v Jizerských horách, hned za Jabloncem nad Nisou, při hlavní silnici do nedaleké Smržovky a dál přes Kořenov až do krkonošského Harrachova. Budova prošla velkou rekonstrukcí a je z ní úžasné centrum motoristické historie. Snad se dá bez nadsázky říci, že ještě mnohem větším, než je pražské Technické muzeum.

Kromě výstavy motocyklových a automobilových skvostů minulého století tu provádí také renovace, lakování a servis vozů. A od jedenáctého ledna tu tedy nechybí ani stálá expozice motocyklů cestovatele Jaroslava Šímy.