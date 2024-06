Největší indiánský potlach byl v Český Budějovicích, dorazily i divošky

Zlatým hřebem akce byla tradičně spanilá jízda motocyklů, do které se letos zapojilo přibližně 1 500 strojů. Po přibližně hodinové zastávce na náměstí Přemysla Otakara II. vytvořily přibližně 10 kilometrů dlouhou kolonu, která na 40kilometrové trase brázdila okolí Českých Budějovic. V čele kolony jel hlavní organizátor akce Jean-Marie Guyon, speciální hosté a divoký ženský motocyklový Indian klub – Ladies First.

Návštěvníci mohli během testovacích jízd vyzkoušet v podstatě celé portfolio indiánů. Americká fabrika nepřivezla jen stroje, ale dorazili i tři zajímaví hosté: Jeremy McWilliams, Carey Hart a Ole Stenegard.

V motocyklovém světě jde o hodně známá jména.

Jeremy McWilliams je závodní legendou a spolupracuje s americkou značkou nejen jako testovací jezdec, ale i jako závodník. Zatímco mnoho závodních jezdců končí svou aktivní kariéru po třicítce, on ve svých 60 letech stále aktivně závodí a to konkrétně v americké velmi populární závodní sérii Kings of the Baggers.

Carey Hart odstartoval kariéru profesionálního motokrosového závodníka ve svých 18 letech, nicméně první motocykl osedlal ve 4 letech. Pokračoval přes FMX show, kde na sebe upozornil svým stylem „všechno nebo nic“. Dnes se věnuje přestavbám motocyklů a se svou ženou Pink podporují mnoho charitativních projektů.

Ole Stenegard je respektovaným designérem motocyklů. Pro Indian pracoval už na přelomu tisíciletí, ale mezi lety 2003 až 2018 si odskočil do BMW, kde spojil své jméno s tak zásadními modely R nineT nebo S1000RR. Po roce 2018 se vrátil opět do Indianu na pozici šéfa designu.

Ke stálicím festivalu patří stunt rider Martin Krátký, který dokázal nadchnout návštěvníky nejen na svém speciálu, ale i na zcela sériovém stroji Indian Scout 101.

Velký úspěch sklidila tradičně na „stěně smrti“ holandská partička Daredevils Riders, která dorazila do Budějovic oproti minulým ročníkům v dost omlazené sestavě. Zcela novým a rozhodně neokoukaným doplňkem programu bylo vystoupení holandského Abacus Theatre na steampunkových strojích.Je to skupina nadšenců mimozemských strojů, které se pomalu pohybují kupředu ozvučeny hudbou se světelnými a dýmovými efekty, jejich strojníci jsou dobově oblečeni a jejich pohled je upřený do dálky. Při jejich vystoupení máte pocit, že jste se ocitli v jiné dimenzi.

K vidění bylo mnoho staveb (přestavěných motocyklů), mezi kterými získal absolutní vítězství přestavěný model Chief s názvem „EL Acorazado“.

A jako na každém pořádném motocyklovém srazu nemohly chybět ani pořádné koncerty. Mezi účinkujícími nechyběly kapely jako AC/DC, Guns N` Roses nebo ZZ Top. I když se jednalo o revivalové kapely, postaraly se o skvělou atmosféru. V tradiční tombole byl první cenou motocykl Scout 101, který je absolutní novinkou v nabídce Indianu a kterou vyhrál fanoušek z Polska. Zakončení festivalu proběhl v neděli a všichni příznivci značky se mohou těšit na další ročník v roce 2025, který se koná 19. až 22. června na nové místě, Indiani vymění České Budějovice za Lipno.