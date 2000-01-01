S designem inspirovaným čtyřicátými léty minulého století připomíná model Chief Vintage pro rok 2026 styl a řemeslo zlaté éry amerického motocyklového průmyslu. Indian – značka, která v meziválečném Československu kralovala, se před lety dočkala znovuzrození.
Autor: Indian
Indian letos slaví 125. výročí založení. Nadělil si na to novinku v podobě modelu Chief Vintage, který vzdává hold historii značky. Tvůrci se snažili vytvořit nadčasovou klasiku pro dnešní jezdce.
Autor: Indian
Novinka je inspirována modelem Chief ze 40. let minulého století. Plynule tvarovanými blatníky a charakteristickou siluetou odkazuje na tradici značky.
Autor: Indian
V útrobách pracuje vzduchem chlazená dvouválcová devatenáctistovka Thunderstroke 116 V-Twin, který poskytuje točivý moment 156 Nm a výkon 115 koní. Spřažený je s manuálním šestikvaltem. Jezdec má na výběr ze tří jízdních režimů (Tour, Standard a Sport), které umožňují přizpůsobit odezvu plynu.
Autor: Indian
„Indian Chief ze čtyřicátých let zůstává jedním z nejrozpoznatelnějších a nejoslavovanějších motocyklů v americké historii,“ slavný šéfdesignér značky Ola Stenegärd. „Se svým ikonickým motorem V-Twin, krytými blatníky a bezkonkurenční spolehlivostí nastavil Chief standard výkonu a designu, který rezonuje dodnes. Ztělesňuje ducha Indian Motorcycle, je odvážný, nadčasový a neustále směřuje vpřed.“
Autor: Indian
„Díky tvarovaným liniím, které vzdávají hold poválečným klasikám, působí Chief Vintage dojmem, jako by právě sjel z původní výrobní linky ve Springfieldu ve státě Massachusetts ve 40. letech,“ komentuje Stenegärd. „Jeho nezaměnitelný přední blatník Indian Motorcycle s krytým lemem doplňuje ikonická svítící ozdoba v podobě indiánské čelenky, zatímco úzký zadní rám a řídítka ve vintage stylu odkazují na nadčasový design tehdejší éry. Vintage jednomístné sedlo bylo přepracováno pro vyšší komfort a lepší ergonomickou oporu a drátěná kola dotvářejí nadčasový americký vzhled.“
Autor: Indian
Velký šéf ovšem patří i do nové doby. Chief Vintage tak dostal kulatý dotykový displej s úhlopříčkou 101 mm (4 palce), který je poháněn zcela novým softwarem, který má zkrátit dobu spuštění a načítání přibližně o 25 procent. Jezdci mohou vyhledávat cíle přímo ve svém telefonu prostřednictvím platforem jako Google Maps, Waze nebo Apple Maps a odeslat je s pomocí aplikace přímo do displeje motocyklu. Ovládání kulatého dotykového displeje je možné pomocí ovládacích prvků na řídítkách nebo prostřednictvím plnobarevné dotykové obrazovky.
Autor: Indian
V příplatkovém příslušenství nechybí přední ochranné rámy, a jejich spodní kryty, jež snižují turbulence vzduchu a chrání před nečistotami z vozovky. Odnímatelné nízké čelní plexi o výšce 450 mm poskytuje lepší ochranu proti větru. K mání jsou také speciální vinylové boční brašny, každá pobere více než 19 litrů věcí. Majitelé si mohou svého indiana vyšlechtit speciálními rukojeťmi řídítek a přidat plotny na nohy pro větší komfort. Pro jízdu ve dvou lze jednomístné sedlo doplnit sedlem spolujezdce. Přidat lze také opěrku zad spolujezdce.
Autor: Indian
Indian Chief Vintage se představil v Praze před startem motocyklové sezony.
Autor: Indian
Cena novinky je 545 tisíc korun.
Autor: Indian
Indian Chief Vintage
Autor: Indian
Indian Chief Vintage
Autor: Indian
Československo patřilo v meziválečném období k „indiánským“ velmocím.
Autor: Indian
Za deset let po první světové válce se do Československa dostalo nejspíš až k pěti tisícům motocyklů Indian – povětšinou cestovních, zejména legendárních modelů Scout a Chief.
Autor: Lukáš Novák
Mezi dovezenými stroji však byly i závodní speciály, které ve dvacátých letech ruinovaly konkurenci na československých závodech – a bylo jedno, zda jde o závod okruhový, do vrchu, nebo o plochou dráhu.
Autor: Lukáš Novák
Indiany byly v podstatě nejrozšířenější motocykly v Československu, přestože nebyly vůbec levné
Autor: Lukáš Novák
Za obrovským rozmachem stál jediný muž – generální zástupce značky pro střední Evropu František Mařík. Šikovný obchodník budoval od roku 1919 nejen kvalitní prodejní a servisní síť, ale podařilo se mu kolem značky vytvořit dokonalý marketingový kult.
Autor: Lukáš Novák
Motocykly prodával běžným lidem, závodníkům, ale třeba i prvorepublikovým policistům. Z Československa se stal pro americkou značku jeden z největších exportních trhů.
Autor: Lukáš Novák
Indian je tradiční motocyklová značka; obrovité choppery se znovu objevily na scéně, aby konkurovaly harleyům.
Autor: Lukáš Novák
První motocykl značky Indian vyrobili v massachusettském Springfieldu v roce 1901, slavný Harley-Davidson vznikl dva roky poté (1903). První etapa značky se uzavřela v roce 1953.
Autor: Lukáš Novák
Po několika pokusech o oživení se novodobá historie začala psát v roce 2006 pod taktovkou společnosti Polaris, známé výrobou čtyřkolek a skútrů.
Autor: Lukáš Novák
V Česku jsou indiany dobře známé, odhaduje se, že jsou po českých garážích poschovávané možná tisíce motorek.
Autor: Lukáš Novák
První stroje této americké značky se do Československa dostaly s první světovou válkou.
Autor: Lukáš Novák
Indiany dneška kombinují klasický design a moderní techniku.
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák
V sobotu 27. července 2024 se na Autodromu Most konala největší výstava historických motocyklů Indian
Autor: Lukáš Novák