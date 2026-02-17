|
Indiánský náčelník byl v Praze. Velký šéf připomíná značku starší než Harley
EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku
Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...
Je jich jen padesát a dva z nich v Česku. Mercedes za 11 milionů zdobí zlato
Plným jménem se jmenuje Mercedes-Maybach V12 Edition. Nepřehlédnutelný unikát vycházející z královské třídy S oslavuje tradici dvanáctiválcových motorů Mercedesu, kterou založily legendární modely...
Když v Neapoli odtáhli auto a zapomněli na něj, skončilo v podzemí
Zapomněli na něj dvakrát, ale jeho znovuobjevení se pokaždé vyplatilo. Napoprvé podzemní koridory Bourbonského tunelu zachraňovaly životy obyvatel Neapole během náletů. A podruhé ožily jako nevšední...
Buzz rakeťák. Volkswagen udělal z elektrické dodávky pro hipíky projektil
Honosí se titulem „dosud nejvýkonnější produkční Bulli“. Jezdí čistě na elektřinu a jeho design je usměvavý – jako vzpomínka na hipíky a šedesátá léta. Řeč je o dodávce Volkswagen ID.Buzz v dlouhé...
HEJ H0LKY, T0E MACEK. Nebo ve fotoduelu značek osloví MAR AD0NA a HUR V1NEK?
Už deset let mohou čeští motoristé své automobily, motocykly a klidně i přívěsné vozíky opatřovat speciálními registračními značkami s vlastní kombinací znaků. Jejich obsah je občas vtipný, někdy...
Stellantis vrací do hry diesely, u Opelu Astra to bude nejlevnější motorizace
Zatímco budoucnost plnou elektromobilů ohlašovaly automobilky s velkou parádou, návrat dieselových motorů do nabídky je tichý. Ale diesel rozhodně není mrtvý, jak ukazuje příklad koncernu Stellantis.
Evropské baterie na dně. Výroba srdce elektroaut vázne, neobejde se bez Číňanů
Výrobce lithiových článků ACC, navázaný na Stellantis a Mercedes-Benz, odpískal stavbu dvou továren v Německu a Itálii. Průšvih? Jen špička ledovce. Evropské projekty se nedaří rozjet. A hlavně jsou...
Indiánský náčelník byl v Praze. Velký šéf připomíná značku starší než Harley
S designem inspirovaným čtyřicátými léty minulého století připomíná model Chief Vintage pro rok 2026 styl a řemeslo zlaté éry amerického motocyklového průmyslu. Indian – značka, která v meziválečném...
Zimní drifteři neriskují jen pokutu a bouračku. Problém bude i s pojišťovnou
Driftování po zasněžených silnicích je problém především z pohledu policie. Pokud ale dojde k nehodě a ukáže se, že viník driftoval, nebude se to líbit ani pojišťovně. A i se sebelepší pojistkou...
Volkswagen Touran z bazaru berte s benziňákem. Je to skvělé auto pro rodinu
I když i Evropský zákazník postupně přechází na SUV, klasická rodinná MPV jsou stále v bazarech oblíbená. Nabízejí lepší využití vnitřního prostoru a praktičnost, o které se zavalitým SUV může jen...
Koncern VW má plán úspor. Kromě propouštění bude zavírat fabriky
Německý automobilový koncern Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o 20 procent. Informoval o tom časopis Manager Magazin. Dodal, že rozsáhlá úsporná opatření se budou týkat všech značek...
Nejvíce aut v Evropě prodají Číňané v Norsku, nejméně v Německu a na Slovensku
Prodej čínských automobilů v Evropě roste, výrazně se však liší stát od státu. Nejvíce aut prodávají čínští výrobci v Norsku, nejméně v Německu a na Slovensku. Loni zdvojnásobili podíl na evropském...
První pokuta za rychlou jízdu. Publicita nebyla nevítaná, kniha rekordů zná detaily
Jmenoval se Walter Arnold, pocházel z jihoanglického Kentu a před 130 lety se stal historicky prvním člověkem na světě, který dostal pokutu za rychlou jízdu autem. Dodnes je proto zapsán...
Elektrifikovaná tradice: nabíjecí hybridní pickup v čele masopustního průvodu
Masopustní veselí je součástí lidových tradic na české vesnici. Datem konání se oslava váže na Velikonoce a probíhá mezi svátkem Tří králů a Popeleční středou, masopustní průvod oslavuje období...
Nissan zaplatil 110 milionů za reklamu na produkt, který neexistuje
Produkt, který je tak dokonalý, že jeho jedinou a největší chybou je, že vlastně neexistuje. Speciálně upravený podsedák Dip Seat byl totiž jen součástí chytlavé reklamy na Nissan Rogue, vysílané...