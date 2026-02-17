Indiánský náčelník byl v Praze. Velký šéf připomíná značku starší než Harley

S designem inspirovaným čtyřicátými léty minulého století připomíná model Chief Vintage pro rok 2026 styl a řemeslo zlaté éry amerického motocyklového průmyslu. Indian – značka, která v meziválečném Československu kralovala, se před lety dočkala znovuzrození.
