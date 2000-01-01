Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto se těší obrovské popularitě mezi závodníky i diváky. Podívejte se na letošní ročník Tourist Trophy, která se jela o druhém srpnovém víkendu, objektivem Jana Altnera. Uvidíte i nejdramatičtější pád závodního víkendu.
Nejprve tedy snímky pádu Karla Peška z kvalifikace kategorie superbike.
Byla to největší nehoda víkendu v motocyklových závodech v Hořicích.
Fotograf Jan Altner měl prst na spoušti v pravý čas na pravém místě.
Pád Karla Peška zaznamenal asi jako jediný.
Město je známé především výrobou hořických trubiček, nejstarší sochařsko-kamenickou školou v Evropě a každoročně pořádaným motocyklovým závodem 300 zatáček Gustava Havla.
Součástí české Tourist Trophy v Hořicích jsou dvojzávody tříd supersport a superbike zařazených do šampionátu IRRC (International Road Racing Championship).
Česká Tourist Trophy se jela poprvé v roce 1992.
Od roku 2014 se v rámci České Tourist Trophy konají dvojzávody tříd supersport a superbike zařazených do šampionátu IRRC (International Road Racing Championship).
Hořice jsou jedním z posledních opravdu městských okruhů a zemí zaslíbenou motocyklových nadšenců.
Na legendární přírodní trati je na 5 kilometrech namotaných 26 zatáček.
V sobotu odpoledne byly na programu závody European Supertwin a Superbike, v neděli pak závodily třídy supersport (IRRC SSP), IRRC SBK a klasické kubatury (175–750 cm³).
Česká Tourist Trophy – IRRC 2025 v Hořicích nabídla fanouškům napínavé souboje, traťové rekordy a skvělé výkony českých jezdců.
V každé kategorii se závodí na deset kol.
Domácí jezdec Marek Červený zvítězil hned ve třech závodech a posunul se do čela pořadí evropského šampionátu IRRC.
Velmi oblíbené jsou u diváků veteránské kategorie.
Kategorie supersportů přinesla rekordní časy a hattrick Marka Červeného, který si upevnil vedení v celkovém pořadí šampionátu.
Hořická trať má nový rekord trati, který stanovil Fin Erno Kostamo.
