Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu
Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu
Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...
Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu
Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...
Nezabere místo, v koloně nečeká. Elektrické vejce Aemotion je exot z Francie
Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto prý má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal ideálním dopravním prostředkem ve městech....
Práce snů. Hledá se řidič snímacího vozu mapové aplikace StreetView
Rádi se jen tak bezcílně projíždíte, abyste si pročistili hlavu? Baví vás objevování zákoutí zapadlých uliček? Nevadí vám hodiny strávené za volantem, dokud je můžete trávit poklidnou jízdou ve...
Elektrická Octavia se dál odhaluje. Škoda ukázala kombíkovou záď
Škoda chystá na zářijový autosalon do Mnichova premiéru konceptu Vision O. Ta předznamená podobu chystaného elektrického pokračovatele řady Octavia. Bateriový kombík má představit evoluci designového...
Mise vietnamské automobilky na Západě není úspěšná. Firma se obrací do Asie
Jeden z nejbohatších Vietnamců Pham Nhat Vuong se snaží napodobit příběh Elona Muska a jeho automobilky Tesla. Se svou vůbec první vietnamskou automobilkou VinFast ale zatím zažívá spíše neúspěchy....
Lada nemůže nastartovat Iskru. Výroba se rozjede až příští rok
Ruská automobilka AvtoVAZ, která je ve vlastnictví státu, v červenci oficiálně zahájila prodej nového modelu Lada Iskra. Prodejci však vůz pořád nemají a jeho sériová výroba asi nezačne dřív než na...
Víkend láká k provětrání pokladů českých garáží. Na srazech jsou vidět unikáty
Setkání příznivců upravených vozů Dubgang je stálicí na české tuningové scéně, první sraz se uskutečnil v roce 2012. O tomto víkendu se tak v libereckých Starých Pavlovicích koná již 14. ročník. Není...
Řidičské schopností se ve stáří zhoršují. V Peru po 80 za volant nemůžete
Zmatený a slabozraký senior, který jel v protisměru tento týden, vyděsil mnoho řidičů na Bruntálsku. Diskuse o tom, do jakého věku je bezpečné usedat za volant, je velkým aktuálním tématem. V Peru od...
Za pět let auta zdražila o třetinu. Evropský trh padá, neplatí to pro hybridy
Z aktuálních údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) vyplývá, že evropský trh s osobními vozy letos zpomalil. Za leden až červen klesly registrace nových aut v EU meziročně o 1,9 %, samotný...
OBRAZEM: Půl století závodních ikon na Barum Rally Zlín
Už v pátek začíná 54. ročník mezinárodní soutěže Barum Rally Zlín. Na stupních vítězů jedné ze tří nejstarších automobilových soutěží na území Česka se od roku 1971 vystřídala hezká řádka závodních...
Čínského konkurenta Karoqu nepřehlédnete. Omodě pro Evropu upravovali podvozek
SUV a crossovery jsou dnes horkým zbožím a ambiciózní čínská Omoda 5 se snaží zařadit do už tak přeplněného segmentu C, kde vládne Škoda Karoq, Dacia Duster a spol. Jak výhodná je to koupě a kde jsou...
Itálie zdražila pokuty. Vyhazování odpadků z auta až za 440 tisíc
Italská policie může snadněji postihovat vyhazování cigaret či jiného odpadu z auta. Počítá s tím vládní nařízení, které začalo platit o víkendu. Pro uložení pokuty už nebude nutné přistihnout...