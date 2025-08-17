Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu

Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto se těší obrovské popularitě mezi závodníky i diváky. Podívejte se na letošní ročník Tourist Trophy, která se jela o druhém srpnovém víkendu, objektivem Jana Altnera. Uvidíte i nejdramatičtější pád závodního víkendu.
