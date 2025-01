Dvoukolové skútr-SUV je po právu bestsellerem Hondy. Král dálnic i polňaček

Vlastně je to takový kříženec mezi skútrem a motocyklem, takže na něj potřebujete řidičák na motorku, a to dokonce na velkou. Není to žádný drobek, váží 237 kg (pohotovostní hmotnost) a na skútr stojí celkem balík, tedy přesněji 299 900 korun českých. Dává tato kombinace vůbec smysl?

Evidentně ano, protože se v loňském roce stalo X-ADV druhým nejprodávanějším modelem Hondy v Evropě. To, co X-ADV vymezuje proti konkurenci, jsou hlavně terénní geny, a to už stojí za vyzkoušení této hračky. Pokud vám offroad nevoní, nabízí Honda i sesterský model Forza 750, který je laděný primárně pro silnici, nikoliv do terénu. Honda navíc přichází po čtyřech letech s inovací a my jsme měli možnost nový model vyzkoušet.

Forza nabídne víc pohodlí na silnici.

Změny nejsou na první pohled moc viditelné a také technický základ je stále stejný. Design přišel s ostřejšími rysy, jiné je přední světlo a linka denního svícení přechází v případě potřeby na směrovku, osvětlení se zkrátka přiblížilo designovému jazyku automobilů. Nový je pětipalcový displej a ovládání elektroniky. Na výběr je z pěti jízdních režimů, a protože je X-AVD drsňák, nechybí ani „G“ režim pro jízdu v terénu.

Samozřejmě je tu i možnost propojení s telefonem. Ovládací prvky na řídítkách jsou dobře zpracované. Vypadají trochu složitě, ale jsou celkem intuitivní. Za tempomat už není třeba připlácet, stal se totiž součástí standardní výbavy. Přední štítek je polohovatelný i za jízdy snadno jednou rukou. Sedlo je ještě komfortnější než dřív a místo na nohy si můžete vybrat mezi klasickou spodní polohou anebo nakloněnými předkopnutými plotnami vpředu.

Motor o objemu 745 ccm má stále stejný výkon 58 koní, ale plní normu Euro 5+. Automatická dvouspojková převodovka byla přepracovaná a je teď ještě kultivovanější než dřív, a to hlavně při rozjezdech a v nízkých rychlostech. Základem je trubkový rám a 17palcové kolo vpředu a 15palcové kolo vzadu. Vpředu dva brzdové kotouče o průměru 296 mm s čtyřpístkovými třmeny. Zdvihy odpružení jsou 153 mm vpředu a 150 mm vzadu.

Při manipulaci se strojem na místě si uvědomíte vyšší hmotnost, ale hned po rozjezdu je tento pocit pryč. Skútr se výborně ovládá a čtyřpístkové brzdy odvádějí skvělou práci a zastavit i z vyšších rychlostí je hračka. Akcelerace je skvělá a konkurenci mezi skútry budete hledat obtížně a potrápíte běžné motocykly, maximálka se blíží 180 km/h. Výborně funguje i automatická převodovka, ale musím ocenit i její manuální režim.

Při agresivnější akceleraci se na vás rozbliká otáčkoměr, ale i když se dostanete do omezovače, elektronika vám do toho nekecá a respektuje vaši volbu. V automatickém režimu výrazně záleží na tom, jaký jízdní režim si vyberete. Zatímco na jízdu po městě jsem si vybral traktorový režim, kde se motor moc netočil a v klidu se převaloval, na jízdu v horských serpentinách jsem přivítal sportovní režim s vysokými otáčkami a agresivnějším charakterem.

Pokud si nevyberete žádný z pěti přednastavených režimů, máte možnost ještě dvou individuálních nastavení. To se hodí především v terénu, kde si můžete v několika stupních ladit citlivost ABS (nebo ho i vypnout), kontrolu trakce, motorovou brzdu, reakci plynu nebo omezit výkon. V terénu se hodí i (standardně sklopené) zubaté stupačky. Jízda v terénu je specialitou X-ADV, takže potěšilo nastavení v jízdním režimu „G“, kdy mi skútr dovoloval i lehčí driftování a další chuligánské kousky.

Jízda v terénu má svůj vlastbí režim „G“.

V terénu jsou fajn i vyšší a široká řídítka a také podvozek dobře pobíral rozbitou kamenitou cestu. Takže sečteno podtrženo, X-ADV je skvělý skútr, který nemá žádné výrazné slabiny, kromě hmotnosti a ceny. Pokud nemáte hluboko do kapsy a milujete skútry pro jejich hravost a praktičnost, chcete si občas i zakrosit mimo silnici, budete jen těžko hledat něco lepšího…