Pohublý šestiválcový král silnic už není jen pro páprdy

Šestá generace legendárního cesťáku přinesla hodně radikální vývojový obrat. Zatímco až dosud nové verze přinášely další a další technologie do stále mohutnějšího designu, před rokem Honda 1800GL kromě zásadních inovací pořádně zhubla a dala se opačným směrem.

Majestátní siluetu nahradil sportovnější a štíhlejší výraz a Honda novým modelem zacílila na mladší věkovou skupinu zákazníků. Není divu, předchozí podoba GoldWingu se objevila v podstatě už na přelomu tisíciletí a od té doby se v motocyklové oblasti změnilo skoro vše.

Výrobci museli vlivem přísných emisních limitů i tlaku na snižování nákladů podstatně omezit počet vyráběných a pravidelně inovovaných pohonných jednotek. Pro Hondu to znamenalo mimo jiné zúžení nabídky velkých cesťáků, ze které úplně vypadla třináctistovka Pan European.

Nový GoldWing proto do jisté míry „vykrývá“ i tento segment, kde musí konkurovat i sportovnějším strojům jako K1600GT nebo GTR1400 i luxusním touringům Harley-Davidson. To je těžký úkol, ale když máte pod kapotou šestiválec 1 833 ccm s protilehlými písty, tedy stejné uspořádání jako u sportovních automobilů Porsche, vlastně se nemusíte nikoho bát.

Nový GW shodil u některých verzí až padesát kilogramů hmotnosti v porovnání s předchozím modelem. Dostal menší kapotáže i plexištít, citelně se zmenšily boční kufry a objem nádrže. Kompaktnější je dokonce i motor, přestože dostal řadu nových technologií jako nové čtyřventilové hlavy zapalování, elektronický plyn a volitelně i automatickou převodovku DCT. K tomu chytře vyřešenou integraci s mobilním telefonem pomocí bluetooth a GPS navigací, tempomat a další.

„No jo, ale je to se všemi těmi vymyšlenosti a sportovními rysy ještě ten klasický GoldWing?“ říkám si, když se zuřivě snažím v nabídkách nalistovat vypínání motoru při zastavení Start&Stop, protože vypínat tento šestiválec by byl hřích.

Když se vyhoupnu do sedla nového GW, jsem rázem na prahu budoucnosti. Místo předchozích velkých tlačítek mě vítá sedmipalcový TFT displej a moderní ovladače. Displej není dotykový, takže na centrálním panelu i na řídítkách i po modernizaci zbylo poměrně dost ovládacích tlačítek. Rozložení přístrojovky a palubních počítačů ukrývá příval informací, někdy je trochu složité zběžným mrknutím třeba zjistit aktuální rychlost nebo zkontrolovat vypnutí směrovek. Při nastavování všech funkcí a vlastností mám pocit, že si designéři některé funkce půjčili od kolegů vývojářů čtyřkolových hond.

To platí hlavně pro navigaci, která připomíná středový panel automobilů, někdy funguje trochu těžkopádně a v porovnání s klasickým jednoduchým jádrem od Garminu používaným konkurencí je poměrně složitá.

Posez je zajímavý, na rukou nespočívá žádná váha jezdce, dokonalé sedlo a příjemně pokrčené nohy dávají maximální pohodlí, jak by ostatně člověk od cesťáku s cenou atakující hranici devíti set tisíc za nejvyšší verzi čekal. Sedlo je přitom úplně jiné než měkký „lavor“ předchozí verze, je teď o dost sportovnější a umožňuje změnu polohy.



Sedlo spolujezdce je vzorem pohodlí: vyhřívané a ozvučené, jen na větších nerovnostech je trochu moc tuhé.

Pocitově je nový model o hodně lehčí a manipulace na místě už nebudí takový respekt. Hodně v tom pomáhá i elektrická zpátečka ovládaná tlačítky na levém řidítku, která u verze DCT dokonce funguje i jako pomalý elektrický pojezd dopředu třeba při parkování nebo vyjíždění z garáže. Škoda, že se elektrický pojezd nedá aspoň na pár metrů aktivovat i bez startování motoru jen na baterii. Možnost tichého vycouvání z garáže by byla dokonalá, ale je jasné, že by to bez podpory alternátoru byla příliš velká zátěž na baterii.

Testovanému stroji chybí páčka spojky. DCT je zkratka pro Dual Clutch Transmission, tedy převodovku s duální spojkou. Stručně řečeno, automat má stejně jako u aut dvě spojky, při přeřazení jednu rozpojí, pošle na ni další převodový stupeň a teprve po jeho zařazení na ni položí výkon a rozpojí první spojku.

Na hmotnosti GoldWingu se DCT projeví pouhými čtyřmi kilogramy navíc a vyšší cenou. Ale také tím, že jde o první motocykl se sedmistupňovou převodovkou, díky které se na dálnici ustálí otáčky na 2 000 ot/min. Plynulý rozjezd s postupným sázením dalších a dalších rychlostních stupňů je skvělý pocit, všechno se děje bez jediného cuknutí.

Pokud jezdíte hodně se spolujezdcem, a kvůli tomu si přeci obrovského Golďase většina majitelů pořizuje, bude z plynulých rozjezdů nadšený. Rozjezdy od křižovatky, rozjezdy do kopce, tady všude ušetří DCT svému majiteli nervy a automat se postará o vše. Díky tomu se možná ke GoldWingu dostanou i jezdci, kteří nikdy úplně dokonale nezvládli jemnou a intuitivní práci se spojkou a na tak velkou mašinu by si jinak netroufli.

Kdo je zvyklý na manuál, může přepnout na ruční řazení pomocí tlačítek na levé rukojeti, tuto funkci jsem nakonec používal jen při sjezdech z kopce, kdy jsem si chtěl pomocí volby stupňů regulovat sílu brzdění motorem.

První start motoru, první zařazení jedničky, první rozjezd a okamžitě jsem ve starém známém světě šestiválcového dunění GoldWing. Sílí příval nadšení z mohutného boxeru, podobně jako u předchozího modelu. Dvoukolový křižník po modernizaci rozhodně neztratil svůj charakter.

Přestože se designem přiblížil ostatním cesťákům a už tolik nevyčnívá z řady, zážitek z jízdy s šestiválcovým boxerem je pořád jedinečný. I po redukční dietě to je stále kus železa, takže první kilometry jsou o zvykání na provozní hmotnost 380 kilogramů, ale za chvíli si zvyknete a řídíte stejně intuitivně a tělem, jako každou jinou cestovní mašinu. A pořád vnímáte hlavně motor – do dvou tisíc otáček skoro neslyšné hučení se nad tři tisíce promění v podmanivý zvuk turbíny a krásné pulsování šestiválce v americkém stylu.

Inovovaný plochý šestiválec má uhlazený projev a je to džentlmen, který dokáže kdykoli pořádně zatáhnout. Maximální výkon 125 koní odpovídá majestátnímu charakteru stroje, to hlavní je tady mohutný krouťák 170 Nm při

5 500 ot/min, který vás vystřeluje z křižovatek jako na mohutném gumovém katapultu. A přitom pořád cítím tu obrovskou masu hmoty kolem sebe, kterou ovládám jen náznaky pohybů řídítky, je to dokonalý pocit.

Honda 1800GL Gold Wing v číslech Motor: Kapalinou chlazený čtyřdobý šestiválcový boxer SOHC, 24 ventilů, elektronické vstřikování paliva PGM-FI

Kapalinou chlazený čtyřdobý šestiválcový boxer SOHC, 24 ventilů, elektronické vstřikování paliva PGM-FI Zdvihový objem: 1 833 cm³

1 833 cm³ Vrtání × zdvih: 73 mm x 73 mm

73 mm x 73 mm Kompresní poměr: 10,5 : 1

10,5 : 1 Emise: C0 2 (g/km) 131 g/km

C0 (g/km) 131 g/km Max. výkon: 93 kW (125 k) při 5500 ot./min

93 kW (125 k) při 5500 ot./min Max. točivý moment: 170 Nm při 4500 ot./min

170 Nm při 4500 ot./min Startér: Integrovaný startovací systém s generátorem

Integrovaný startovací systém s generátorem Přední brzdy: Dvojitý kotouč hydraulické brzdy 320 × 4,5 mm s kombinovanými šestipístkovými třmeny, ABS

Dvojitý kotouč hydraulické brzdy 320 × 4,5 mm s kombinovanými šestipístkovými třmeny, ABS Zadní brzdy: Ventilovaný brzdový kotouč 316 × 11 mm s třípístkovým třmenem, CBS, ABS

Ventilovaný brzdový kotouč 316 × 11 mm s třípístkovým třmenem, CBS, ABS Přední zavěšení: Wishbone

Wishbone Zadní zavěšení: Pro Link

Pro Link Přední kolo a pneumatika: 18 x MT 3,5, 130/70R 18"

18 x MT 3,5, 130/70R 18" Zadní kolo a pneumatika: 16 x MT 6,0, 200/55R 16"

16 x MT 6,0, 200/55R 16" Úhel zavěšení předního kola: 30,5°

30,5° Rozměry (D × Š × V): 2 575 mm x 905 mm x 1 430 mm

2 575 mm x 905 mm x 1 430 mm Typ rámu: Hliníkový dvojitý nosník

Hliníkový dvojitý nosník Objem palivové nádrže: 21,1 litrů

21,1 litrů Spotřeba paliva: 5,6 litru/100 km

5,6 litru/100 km Pohotovostní hmotnost: 383 kg

383 kg Výška sedla: 745 mm

745 mm Závlek, rozvor: 109 mm, 1 695 mm

109 mm, 1 695 mm Spojka: Vícelamelová v olejové lázni, hydraulická dvouspojková (DCT)

Vícelamelová v olejové lázni, hydraulická dvouspojková (DCT) Stálý převod: Kardanový hřídel

Kardanový hřídel Převodovka: sedmistupňová automatická DCT s elektrickou zpátečkou

sedmistupňová automatická DCT s elektrickou zpátečkou Prodejní cena (nejvyšší verze s DCT): 879 900 korun



Až na dálnici se projeví, že by těch koní mohlo být i víc, to když stroji začne kolem stosedmdesátky docházet dech. Na běžných silnicích je však krouťák ve spodním pásmu úžasný. K tomu přibyla i hodně střídmá spotřeba, která se během testu ustálila na 5,7 litru na sto kilometrů, byť za to mohlo i klidné tempo při zajíždění nového motoru. Ale i ve svižném tempu vycucne z nádrže jen sedm litrů, zatímco předchozí model by se v podobném režimu vyšplhal hodně přes deset. Úplně přitom zmizely vibrace při vyšších otáčkách.

Na kvalitních silnicích a zatáčkách se ukážou výhody nového zavěšení předního kola „double wishbone“. Osobně mi tento typ zavěšení nejvíc připomínal přední kolo u letadla, na které se povely od řídítek přenášejí dvěma táhly. Mezi plasty pod přístrojovkou je přitom vidět, jak přední zavěšení neustále kmitá a vyrovnává sebemenší nerovnosti, i když pocitově jedete po rovném povrchu.

Nové odpružení dokonale pobírá malé nerovnosti a eliminuje potápění předku při prudkém brzdění, dokonce sem prý museli konstruktéři určitou míru ponoření předku uměle přidat, aby byla jízda intuitivní. Na hodně rozbitém povrchu nebo přejezdu kanálu se projeví malé zdvihy a odpružení jde brzy na dorazy, které u GW fungují jako část běžné tlumicí dráhy. I tak je znát, že jde o stroj určený na americké highways a ne na výpravy za dobrodružstvím do Bosny či Albánie. Na českých silnicích bude posádka občas trochu trpět, mimo jiné i kvůli překvapivě tuhé sedací části sedla spolujezdce.



Protože jezdec má celou svoji váhu v sedle a ani malá část není na řídítkách, má řízení trochu odtažitou odezvu a jezdec moc necítí, co se pod předním kolem vlastně děje. Při razantnější jízdě to kupodivu není problém, motorka dává solidní pocit jistoty a škrtání stupaček a mohutné náklony jdou skoro samy. Tlumení odpružení si lze nastavit elektronicky pomocí přístrojovky a rozdíly mezi režimy jsou hodně znát. Ve finále jsem se s novým zavěšením předku dokonale sžil, jak si na něj zvyknete, asi nebudete chtít měnit

Brzdy s propojenou aktivací na přední i zadní kolo a ABS mají razantní výkon a výbornou odezvu a cit na páčce, ale v každý moment je při brzdění cítit, že se snažíte zpomalit téměř půltunovou soupravu. Se spolujezdcem a zavazadly ještě víc, přestože zavazadel do nového modelu naskládáte jen asi polovinu než do předchozího majestátního korábu s kulatou přední kapotáží. Topcase ještě ujde a nakonec jsme tam srovnali i dvě integrálky, ale s redukční dietou u bočních kufrů to Honda možná trochu přehnala.

Do horního kufru se vejdou dvě integrální přilby, boční kufry jsou ale dost skromné.

Podle interních výzkumů prý většina vlastníků nepoužívá své Wingy pro dlouhé týdenní dovolené, spíše jen víkendové výlety bez táboření, a ocení spíše lehčí stroj a lepší ovladatelnost. Jenže velká část image GoldWingu byla především v majestátní velikosti a velké kapacitě zavazadel. Pochyby trochu vyrovnává otevírání zámků kufrů elegantním elektrickým tlačítkem místo obvyklými plastovými táhly. Také hydraulické vzpěry a bezklíčový ovladač posílí správný pocit luxusu.

Na závěr je třeba si položit otázku za víc než tři čtvrtě milionu korun. Stojí nový GoldWing za investici ve výši slušného auta střední třídy a přinese svému majiteli stejný pocit výjimečnosti a luxusu, pro který jej v minulých letech jezdci vyhledávali? Odpověď je jednoznačně kladná, nový GoldWing sice ztratil trochu ze své speciální pozice, ale pořád umí nabídnout nedostižný zážitek z jízdy s plochým šestiválcem.

A po mírné změně image a sportovnímu výrazu už to najednou není mašina z kategorie „toto si koupím, až budu starší“. Teď už to je důstojná volba i pro vyzrálé jezdce mladšího a středního věku, kteří přesně vědí, co chtějí, a rádi si za to připlatí.