Králové silnic v testu. Silniční křižníky H-D hýří silou i majestátem

Harley-Davidson nám touringy s novým motorem i designem odprezentoval v těch nejnáročnějších podmínkách, které mohou jezdce na dovolené potkat. Mokrá silnička z klouzavého středomořského asfaltu, která se kroutí do hor nad Malagou, občas déšť, občas naplavený štěrk v zatáčce. A pode mnou obří mašina s váhou přes čtyři sta kilo, velkým křeslem pro spolujezdce s vestavěnými kufry a obrovským zátahem 175 Nm.

Nový design dvoumístných korábů H-D se jmény Street Glide a Road teď využívá LED světlomety s linkami denního svícení, působí moderněji, ale navazuje na předchozí charakter značky i obou ikonických modelů řady Touring. Nově zpracovaná vysoká záď se zadním kufrem a dlouhou LED linkou zahrnuje i integrované reproduktory a opěrky spolujezdce.

Oba modely mají téměř shodnou konstrukci, ale hodně odlišný charakter.
Harley-Davidson Road Glide Limited a Street Glide Limited už si vydobyly pověst legend a všechny inovace musejí dodržovat historický charakter modelových řad.
Motocykl je možné objednat buď v chromovaném provedení, nebo s černým motorem a výfuky.
Street Glide dává lepší odezvu od řízení i víc citu při intenzivním brzdění.
Zadní kufr teď má LED linku svícení a brzdové světlo je výraznější.
Zadní kufr Grand Tour-Pak bez problémů pojme dvě integrální přilby, boční kufry působí robustněji než dříve a celkový objem 144 litrů už se blíží menšímu zavazadelníku auta. Nechybí ani drobnosti jako schránky v deflektorech nebo prostor pro mobil pod přístrojovou deskou, včetně možnosti dobíjení.

Designově jsou obě mašiny hodně odlišné kvůli jinému pojetí přední kapotáže a světla, konstrukčně jsou však prakticky shodné. Street Glide Limited jezdí s kapotáží Batwing, která se otáčí společně s řídítky, a to motocyklu dává překvapivý pocit obratnosti. Hned po rozjezdu mizí pocit vysoké hmotnosti a zůstává nadšení nad skvělou ovladatelností a dobrou odezvou do řídítek. Moc se povedly taky bodové LED mlhovky v krytech nohou, dávají mašinám modernější a čistší design než přídavné kulaté mlhovky předchozích modelů.

Při výjezdu z města nás zastihl silný déšť a kluzký asfalt. Právě tady se naplno ukázala nová elektronika, zejména kontrola trakce zadního kola. V nízkých rychlostech sice zasahovala s mírným zpožděním a občas nechala zadní kolo lehce „plavat“, ale jakmile se tempo zvýšilo a jízda se dostala do zatáček, její reakce byly mnohem přesnější.

Systém ABS a kontroly trakce se sledováním náklonu dokáže zasahovat citlivě a nenásilně. Nebere jezdci kontrolu, ale pomáhá ji udržet. Jakmile silnice začala osychat, tempo se zrychlilo a vynikla další stránka Street Glide. Přes velké rozměry působí v zatáčkách vyváženě a sebejistě. I při drobném podklouznutí zadního kola na nekvalitním asfaltu byla reakce čitelná a předvídatelná. Velký podíl na tom má i přepracovaný podvozek a celkové sladění stroje, které působí jistě i na horším povrchu.

Novinkou řady Touring je také nový motor Milwaukee-Eight 117 s variabilním časováním ventilů. Na papíře nepůsobí hodnoty nijak extrémně, ale v praxi je rozdíl oproti předchozí generaci znatelný. Motor táhne plynule už od zhruba dvou tisíc otáček a bez výrazných propadů pokračuje až do vyššího pásma. V reálném provozu to znamená, že prakticky není třeba podřazovat – výkon je k dispozici okamžitě a v jakékoli situaci.

Motor o objemu 1923 cm³ má maximální točivý moment 175 Nm při 3 500 ot./min a výkon 80 kW (107 koní) při 5 020 ot./min. Jenže za jízdy je tu znatelný rozdíl v celkovém elánu a charakteru, ale i zvuku motoru. Oba modely jsou o něco méně utlumené, ale i to zvyšuje ten nádherný dojem z projevu obrovského motoru.

Na výběr jsou čtyři jízdní režimy. Road pro každodenní použití, Sport pro maximální výkon, Rain pro mokro a Custom pro individuální nastavení. Převodovka zůstává věrná tradičnímu pojetí značky. Je robustní, přesná a mechanicky výrazná, včetně možnosti řazení patou. Podle výrobce se také o pár procent snížila spotřeba a prodloužil dojezd, ale to je vzhledem k obrovské pořizovací ceně přes 850 tisíc a obrovské nádrži 23 litrů benzinu skoro nepodstatné.

Nový tvar sedla a jeho ergonomie slibují lepší rozložení zátěže a menší únavu při dlouhých cestách. Krátký test s častými zastávkami to sice nedokázal plně potvrdit, ale už první dojem naznačuje, že jde o krok správným směrem. Výrazně lepší je i ochrana proti větru. Vyšší plexištít v kombinaci s průduchem SlipStream a směrovací klapkou umožňuje regulovat proudění vzduchu.

V praxi to znamenalo, že i za deště zůstávaly ruce a nohy překvapivě dobře chráněné. Ale abych jen nechválil, z minulých modelů oba touringy zdědily i nejistý boční stojánek. Když už ho konečně nohou nalovíte a vyklopíte, při zatížení se pokaždé zhoupne a o kousek popojede, a než si zvyknete, pokaždé vás to vyděsí.

Dálniční křižník

Jízda na Road Glide Limited je pocitově úplně o něčem jiném. Prakticky shodné technické parametry, ale s masivnější žraločí kapotáži Sharkwing s pevným uchycením na rámu. Posaz je uvolněnější, ruce méně zatížené a celkový projev klidnější. Na dálnici nebo při konstantní rychlosti působí Road Glide jako skutečný dálniční křižník – stabilní, pohodlný, ale taky je tu o něco menší odezva od předního kola.

Motocykl působí těžkopádněji a vyžaduje více respektu. Ten rozdíl se projevil i při brzdění. Přestože oba modely využívají shodnou techniku, Street Glide poskytuje lepší cit a jistotu, zatímco Road Glide působí odtažitěji. Kapotáž i plexi jsou hodně daleko před jezdcem, ale o to víc Road Glide láká pustit si hudbu a plně využít 12,3palcový displej a sadu reproduktorů s audiosystémem Rockford Fosgate se 4kanálovým zesilovačem s celkovým výkonem 200 wattů.

Hodně příjemná je nezávislá navigace, naopak v této cenové kategorii by dávalo smysl i rozšíření o prvky jako adaptivní tempomat. Na druhou stranu jsem rád, že do toho konstruktéři nešli a nerozbili tyto dvě nádherné kapotáže plastovou plackou radaru. Co si však neodpustím zkritizovat, je absence elektrické zpátečky, která by tyto modely zpřístupnila většímu okruhu zájemců.

I ve Španělsku je spousta silniček s horším povrchem, takže jsme mohli důkladně posoudit odpružení Showa s technologií Dual Outboard Emulsion. S novým designem touringů přišly i delší zdvihy, vzadu je to teď 76 mm a vepředu 117 mm. Příjemná je možnost hydraulického nastavení předpětí pružiny pomocí kolečka na levé straně i bez použití nářadí, aniž by bylo nutné sundávat kufr.

Předek i zadek jsou dobře sladěné, a i s vysokou hmotností je jízda i na hrbolech stabilní a motorka perfektně drží stopu. Až na hodně velkých dírách přestává zadní odpružení stíhat a dává najevo, že se blíží k dorazům. Velkou pochvalu si zaslouží propojený brzdový systém.

K tomu je tu kompletní náklonová elektronika s C-ABS, kontrola trakce i asistent rozjezdu do kopce a sledování tlaku v pneumatikách TPMS. Přestože mají stejnou techniku, pocitově brzdí Street Glide Limited ještě o dost líp než Road Glide Limited, protože dává do řídítek přehled o zatížení pneumatiky a předního kola.

Majitelé předchozích dvoumístných touringů s motory 114 teď před sebou mají lákavou nabídku podstatně modernějších a silnějších strojů, které však citlivě zachovaly ty nejlepší a nejzábavnější prvky svezení v tradičním duchu H-D. Street Glide Limited osloví řidiče, kteří chtějí více kontroly, jistoty a aktivního zapojení do jízdy.

Road Glide Limited naopak cílí na ty, kteří hledají maximální komfort, klid a schopnost polykat dlouhé kilometry bez námahy a v maximálním stylu. V obou případech ovšem zůstalo zachováno to nejdůležitější – charakter, který nelze plně popsat technickými parametry, ale který se projeví až při jízdě.

Harley-Davidson Street/Road Glide Limited

rok 2026 v číslech:

motor: Milwaukee-Eight™ VVT 117

vrtání × zdvih: 103,5 mm × 114,3 mm

kompresní poměr: 10,3:1

točivý moment: 175 Nm při 3 500 ot./min.

výkon: 107 k / 80 kW při 5020 ot./min.

spotřeba: 5,9 l / 100 km

výška sedla, nezatížená: 740 mm

rozvor: 1 625 mm

pneumatika přední: 130/60B19 M/C 61H

pneumatika zadní: 180/55B18 M/C 80H

objem nádrže: 22,7 l

hmotnost, provozní: 405 / 417 kg

prodejní cena: od 730 000 Kč

