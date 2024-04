Cestovatelský speciál Harley-Davidson mění po padesáti letech tvář

Nový touringový model Street Glide proto přichází s moderními tvary a řadou inovací, ale pořád si zachovává identitu a emoce z jízdy. Stejně jako ve světě aut se i u motorek s příchodem LED světlometů designérům otevřely nové možnosti, jak ztvárnit svoji myšlenku. Charakteristický obrys harleyácké kapotáže Batwing se poprvé objevil už v roce 1969 u touringového modelu Electra Glide a až do loňska se tvary měnily jen nepatrně.

Letošní inovace s proužky denního svícení a světlometem, který už je kulatý jen po stranách, je proto pořádně razantní zásah. A vyplatilo se, podle ohlasu většiny fandů americké značky se designérům podařilo zachovat historické rysy kapotáže a současně přijít s moderní myšlenkou. Každý, kdo se aspoň vzdáleně orientuje ve světě H-D, novou Street Glide hned pozná. A současně na první pohled působí jako moderní motorka.

Majestát na dvou kolech

I v nové podobě je Street Glide jedinečná svou mohutnou kapotáží, která je přitom zavěšená na řízení a otáčí se spolu s řídítky. Na rozdíl od sesterského modelu Road Glide s širokým světlometem a kapotáží pevně uchycenou na rámu, který pro letošek také dostal hodně modernizovaný design. Jenže zatímco dřív Street Glide vypadala vedle divoké Road Glide jako menší a „nudnější“ mašina, s širokými prosvícenými diodovými pásy do stran, teď při pohledu zepředu vypadá impozantně.

Zajímavá je možnost koupit si tento model s chromovaným motorem a výfuky, nebo si za malý příplatek objednat celý spodek v matně černém provedení. Černý motor a výfukový systém působí moderněji a víc se hodí k designu nové kapotáže, chromované provedení je zase větší klasika. Velký touringový model má prostorné boční kufry, přesto primárně zaměřený na sólovou jízdu. Se spolujezdcem se tu počítá jen okrajově, na to má Harley jiné modely.

Motocykl je možné objednat buď v chromovaném provedení, nebo s černým motorem a výfuky.

Po vyhoupnutí do sedla zaujme nezvykle moderní tvar nádrže o objemu 22,7 litrů, nádrž není tak zaoblená jako dřív a je zkosená na bocích.

Digitalizace

Hlavní novinka je ale samozřejmě přístrojovka řešená formou dotykového displeje s úhlopříčkou 12,3 palců. K novému designu se hodí digitální imitace dvou klasických kruhových budíků, ale jezdec si zde může také spustit mapu s navigací, případně zvolit rozložení Sport s dominantním budíkem nebo cestovní rozložení Tour s větším zobrazením mapy.

Navigace je integrovaná a funguje i bez mobilu, se kterým se přístrojovka samozřejmě umí také spárovat a pro který je připravená malá zásuvka přímo pod displejem. Dotykové ovládání funguje jen při stání, za jízdy je celkem rozumně omezeno jen na tlačítka menu. Většina majitelů ale využije přilbu s headsetem a věci jako navigace nebo infotainment se naučí ovládat hlasovými povely.

Levá ruka obsluhuje tempomat a palubní počítač. Ovladače na řídítkách obsluhují vše od režimů motoru až po komunikaci se spolujezdcem.

Při prvním svezení jsme marně hledali tlačítko pro zapínání vyhřívaných řídítek. Neobjevili jsme ho ani v menu na displeji, tato funkce je trochu nepochopitelně až v příplatkové výbavě. To u motocyklu za tři čtvrtě milionu trochu překvapí,

Naopak potěšil snadno použitelný a intuitivní tempomat a jednoduché přepínání jízdních režimů Rain, Road, Sport a Custom. Jízdní režimy řídí reakci plynu a nástup výkonu, ale také míru zásahu elektronických asistentů náklonového ABS, kontroly trakce a dalších bezpečnostních funkcí.

Po celém dni v sedle stráveném mezi vápencovými skalami v kopcích nad Marseille, v pořádné zimě a prakticky neustále v mírném deštíku jsem byl moc rád za kontrolu trakce a občas si naschvál nechal jen tak pro radost trochu proklouznout zadní kolo na výjezdu ze zatáček. Náklonová kontrola trakce zkoriguje nastupující prokluz, ale není to takové to hrubé ustřižení výkonu jako dřív. Výsledkem je příjemný a jistý pocit, že si i na mokru můžu bezpečně dovolit ostřejší tempo.

V zatáčkách se hodí jízdní pozice s mírným nakrčením dopředu k řídítkám.

Talent pro turistiku

Street Glide má vzornou touringovou ergonomii, jen řídítka tady jsou pocitově lehce zalomená směrem dolů. Až tak, že jsem si u své skoro dvoumetrové postavy při otáčení v plném rejdu občas brnknul rukou o koleno a jako majitel bych si asi řídítka natočil trochu výš. Řídítka jsou na cruiser poměrně vepředu a dávají příjemnou pozici s mírným náklonem dopředu i pro jízdu po městě nebo v zatáčkách.

Jezdec má slušnou odezvu od předního kola a v náklonech je tu příjemná jistota a vedení předního kola. Jenže to má i negativní stránku, Street Glide sdílí rám a spodní část s modelem Road Glide s úplně jiným posezem. Řadicí páka a páka brzdy jsou proto poměrně dost vepředu a při každém řazení nebo brzdění jsem musel zvednout nohu a přesunout ji dopředu a najít páku. Sedlo je dokonale pohodlné, tady je znát, že po padesáti letech vývoje této řady už je prostě těžké cokoli vylepšovat.

Ročník 2024 přinesl inovovaný systém chlazení hlav válců a nové sání a výfukový systém, vše s cílem zklidnit chod, zvýšit výkon a snížit spotřebu. Nový motor Milwaukee-Eight 117 V-Twin o zdvihovém objemu 1 923 cm3 je o padesát kubíků větší než u předchozích touringů. Celkových 107 koní (80 kW) výkonu je k dispozici při 5 020 ot/min, zvýšil se i točivý moment až na opravdu masivních 175 Nm.

Motor Milwaukee-Eight™ 117 umí nabídnout maximální výkon 107 koní, ale hlavně obrovský zátah.

Nový agregát je zase o kousek uhlazenější a tahavější, můžete ho podtočit a nechat ho převalovat v nejnižších otáčkách a užívat si dunění a charakter starých Haryků. Nebo ho můžete vytáčet až k omezovači u sedmi tisíc a odmění se vám hladkým zátahem. Nad pět tisíc už trochu vadne, ale pořád má ochotu a láká i ke sportovnější jízdě a i v rychlosti 150 km/h má pořád výkonovou rezervu na další zrychlování. Někdy mi přišel až moc krotký a ochotný, v takové situaci pomůže jediné řešení, přepnout na Sport a už na tlačítko změny režimů nesahat. V tomto režimu je reakce plynu dostatečně razantní a s motorkou je zábava.

Vylepšování

Rám a podvozek jsou v podstatě stejné jako u předchozí verze, ale na zadním odpružení továrna prodloužila zdvihy o polovinu na 76 mm, předpětí lze nastavit pomocí regulátoru pod bočním kufrem. Zdvih vepředu zůstal stejný, ale nenastavitelná přední vidlice od Showy byla pro 2024 předělaná a jinak naladěná, aby odpovídala novému zadnímu odpružení i ostatním změnám konstrukce.

Přestože jde o velký touring, sedlo pro spolujezdce se spíš symbolické, tahle mašina je primárně pro jednoho.

Také kufry jsou posunuté o kousek výš a dovolí větší náklony. Nové odpružení je na rozbité silnici hodně znát a jízda je plynulejší a díky posazu nakloněnému dopředu k řídítkům nedostává jezdec kopance do páteře ani na velkých nerovnostech. Tam, kde bych na loňské Street Glide už trpěl nebo při přejezdu zpomalovacích prahů vyskakoval vysoko nad sedlem, najednou v pohodě sedím v relativním pohodlí.

Nová Street Glide dostala silnější brzdy s průměrem kotoučů 320 mm oproti předchozím 300 mm a čtyřpístkové třmeny. Také hmotnost se snížila o pár kilo na 368 kg v provozním stavu. K dokonalosti už tady chybí jen elektrická zpátečka, kterou řada konkurenčních modelů nabízí a která může občas zachránit situaci při manipulaci s těžkým strojem na místě nebo parkování. Brzdy využívají propojený systém a náklonové ABS, optimalizují rozdělení mezi předek a zadek, aby se předek motorky moc neponořoval.

Když to shrnu, nová Street Glide v každém ohledu funguje o kousek líp, má o pár koní víc výkonu a větší krouťák, vypadá ještě luxusněji a moderněji. A když se to nasčítá, je to hodně velký posun v kvalitě jízdy i emocích proti loňské verzi. A nová Street Glide by byla ve své třídě dokonalá, nebýt toho, že Harley současně nabízí ještě limitovanou CVO verzi s obrácenou přední vidlicí, lepšími brzdami a ještě větším motorem! Jenže ta taky stojí o půl milionu víc, takže standardní Street Glide s cenovkou téměř tři čtvrtě milionu je rozhodně rozumnější volba.

V nabídce jsou kromě červené barvy také modrá, černá a bílá.