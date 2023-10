Křižník pro nejdrsnější harleyáře burácí dvoulitrem. Road Glide je úplně nový

Motocykly Street Glide a Road Glide byly vždy modernizovány spíše opatrně, jednak proto, že typický zákazník Harleye je většinou konzervativní a hlavně proto, že byly samy o sobě dost úspěšné.

Krásné nové stroje

Jenže nastal čas, kdy se v Milwaukee rozhodli pro radikální změnu. Harley-Davidson představilo v rámci oslav 120 let založení značky nové modely, u kterých zůstalo jen něco málo z původního DNA, ale po technické a konstrukční stránce se jedná o naprosto nové stroje.

Vyzkoušeli jsme model Road Glide CVO. Vývojáři se snažili zachovat charakter a vzhled motocyklu, podobný zůstal tvar světla a přední „žraločí předkus“ tolik typický pro Road Glide. Přední kapota je samozřejmě opět pevně spojena s tělem motocyklu a neotáčí se s řídítky. Na první pohled je design propracovanější, v mnoha detailech kompaktnější. Důraz byl kladen na aerodynamiku i pohodlí jezdce. Dokonce i kufry jsou víc srostlé s motocyklem a celkově vypadá design dynamičtěji než u předchozí generace.

Harley-Davidson Road Glide CVO

Námi testovaný motocykl byl v barvě Dark Platinum, ale k dispozici je i barevné provedení Whiskey Neat Raven Metallic s airbrushovými detaily a linkami. Druhé provedení je ručně zpracované a vypadá fantasticky, to však za příplatek sedm tisíc eur! Designovou zajímavostí jsou i kola, která jsou kombinací litých a drátěných ráfků.

Pozice jezdce na motocyklu je podobná předchozí generaci. Trochu nezvyklá jsou vyšší řídítka, ale sedlo je velmi pohodlné a s jeho výškou 720 mm nebudou mít problém ani jezdci menšího vzrůstu. Startování je samozřejmě bezklíčové a hned po jeho zapnutí vás ohromí obrovský 312 mm široký displej. Nejenže vám nabízí velké množství dobře přehledných informací, ale je i částečně konfigurovatelný a umožňuje i skutečné zrcadlení CarPlay pro mobilní telefony Apple. Android má možnosti trochu omezenější, ale propojení přes bluetooth funguje i s těmito telefony.

312 mm široký dotykový display

Celý infotainment se dobře ovládá na řídítkách, ale pokud upřednostňujete ovládání dotykem, displej to umožní i v rukavicích. Je-li vám to stále málo a vaše helma disponuje handsfree sadou, můžete informační systém ovládat i hlasem. Model CVO nabízí i kvalitní reproduktory.

Pokud někde uvidíte velkou motorku s hudbou nahlas, asi si o jezdci pomyslíte nepříliš lichotivé věci, ale z vlastní zkušenosti musím přiznat, že je fajn zpříjemnit si cestu oblíbenými songy, a navíc to je poměrně návykové, tedy pokud nejedete nad 100 km/hod, pak už to není ono.

Kufr se zabudovaným reproduktorem

Standardní plexištít není velký, ale dobře chrání i při vyšších rychlostech. Světla jsou samozřejmě LED, hlavní lampa je v kapotě hodně vykrojená až do stran, takže jsou světla slušně vidět i z boku. Zrcátka jsou dobře umístěná, a navíc i díky nízkým vibracím stroje dobře čitelná.

Dvoulitr

Srdcem stroje je velký dvouválec do „vé“ Milwaukee-Eight™ 121 VVT. Název vypovídá o dvou zásadních vlastnostech motoru. Objem vzrostl na 121 palců krychlových (tedy na 1 977 ccm) a písmena VVT upozorňují na systém variabilního časování ventilů. V číslech to znamená, že točivý moment vzrost na 183 Nm a výkon na 115 koní. Důležitější než čísla je ale pocit za řídítky, když otočíte pravou rukou. Motor má krásně hladký nástup od nízkých otáček, ale v pěti tisících otáčkách za minutu se umí pěkně rozvášnit. I když se motor hodně zkultivoval, nechybí mu emoce a rozvernost.

Nový motor Milwaukee-Eight™ 121 VVT

Dobře odstupňovaná je i převodovka, která evidentně počítá nejen s kocháním se, ale i s vyšší cestovní rychlostí. Dvouválec slušně brzdí motorem a stydět se nemusí ani za zvuk, který je dost dobrým kompromisem mezi tím, co dnešní předpisy umožňují a tím co by si asi přála většina motorkářů. Nádrž má kapacitu 22,7 litrů. Při klidné jízdě se spotřeba vejde pod 6 l/100 km a motork pak nabízí dojezd ke čtyřem stům kilometrům.

Pohotovostní hmotnost stroje je 393 kg, to není zrovna málo, ale oproti předchozímu modelu klesla o příjemných 15 kg. Díky vyšší hmotnosti je složitá především manipulace s motocyklem na místě, ale zkušenému jezdci nebude bezprostředně po rozjetí stroje činit výraznější problém. Překlápění do zatáček je snadné, a navíc se zvýšil úhel náklonu. Nová přední obrácená 47 mm vidlice nyní funguje dobře, ale uživatelsky nastavitelná není. Zadní tlumič naopak nastavitelný je, zdvih zadního odpružení vzrostl o padesát procent na 76 mm. Díky těmto změnám se citelně zlepšily jízdní vlastnosti i jízdní komfort „roudky“.

Typická přední kapota s „žraločím předkusem“

Harleye se za poslední roky výrazně zlepšily na brzdách, ale nové „glajdy“ posunuly i tuto oblast o pořádný kus dál. Brzdy jsou skvěle dávkovatelné a vynikající je i jejich účinnost. V předu jsou čtyřpístkové třmeny Brembo nasazeny na dvou plovoucích 320 mm kotoučích a vzadu je jeden 300 mm brzdový kotouč. Přední a zadní brzdy jsou propojené, systém navíc disponuje „zatáčkovým“ ABS. Elektronická a bezpečnostní výbava řadí „roudku“ na špičku cestovních motocyklů a nabízí velmi slušnou výbavu.

Všechno lepší

Nové generace motocyklů bývají obvykle lepší, ale Harley-Davidson vylepšil na Road Glide zkrátka úplně všechno a celkem radikálně. Navíc dokázal všechny komponenty skvěle sladit dohromady a z oldschoolového křižníku udělat sebevědomý dynamický stroj nabitý moderními technologiemi. Především díky hmotnosti se hodí spíše pro zkušené jezdce.

Harley-Davidson Road Glide CVO

Dalším omezením v přílivu nových zákazníků bude i cena. H-D zatím představilo novou generaci pouze ve spojení s limitovanými CVO modely a tam cena startuje na víc než devíti stech tisících korunách. Přesto je zatím strojů nedostatek a počkáte si na ně i několik měsíců. Výrobce zatím mlčí o tom, kdy se nová technologie dostane nejen do CVO modelů, ale očekávejme, že to bude brzy.